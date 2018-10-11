



Александр Горбаруков ИА REGNUM

Зимой 2014 года США «прикупили» Украину. Именно «прикупили», и недорого. В апреле 2014-го Виктория Нуланд (тогда — помощник госсекретаря США) заявила, что

«США вложили около 5 миллиардов долларов в Украину с 1991 года, с тех пор, как она вновь стала независимым государством после распада Советского Союза. Эти деньги были потрачены на поддержку устремлений украинского народа, желающего иметь сильное, демократическое правительство, которое представляет его интересы».

Но если кто-то думает, что эти деньги действительно пошли на благополучное существование украинцев в недорогих, хорошо отапливаемых квартирах с горячей водой и полным холодильником качественных продуктов, — этот «кто-то» живет, скорее всего, в Канаде или Конча-Заспе (район концентрированного поселения элиты под Киевом).

Нет, деньги были истрачены (и истрачены очень результативно) на единоличное управление собственностью. И когда посторонние попытались принять участие в таком управлении, мадам помощник госсекретаря отреагировала моментально, эмоционально и образно: «Fuck the EU!» (в мягком переводе: «Да имела я тот Евросоюз»). Exactly! (Именно так) — радостно и также мгновенно отреагировал другой «собственник», американский посол на Украине Джеффри Пайетт.

Но недвижимость следует содержать и ремонтировать. И даже защищать. «С 2014 года США выделили более одного миллиарда долларов на укрепление обороноспособности Вооруженных сил Украины и повышение эффективности сотрудничества с НАТО» — считают в пресс-службе Пентагона. Но это с точки зрения американских служивых. Если взглянуть с позиции сухой геополитики, то в Пентагоне признали, что истратили миллиард на сохранение и эскалацию силового конфликта в самой горячей точке Центральной Европы. Основную цель этих действий американцы даже не скрывают: восстановить баланс углеводородов в мире, «в случае выведения Российской Федерации из игры». Если переводить в сленг «лихих 90-х» (хотя — какие они «лихие» в сравнении с сегодняшним днем!): «цель — отжать базар (рынок)». И это цель на долгую перспективу. И оплачивать ее достижение желательно не лихим шерифам с берегов Потомака, а самим индейцам — центральноевропейским аборигенам.

Вот и недавно, 3 октября, агентство «Интерфакс» сообщило, что 30 августа США поставили на Украину крупную партию летального оружия и боеприпасов — около 3,5 тысячи единиц стрелкового оружия, более 3,1 тысячи мин, около 2 миллионов боевых патронов, около 34 тысяч детонаторов, 52 тысячи ракет и 5,38 миллиона холостых патронов. Их, по данным агентства, доставили в воинскую часть в Старичах Львовской области.

Mil.gov.ua Украинский военный перед американскими автомобилями «Хаммер»

«Интерфакс» — агентство российское, и на российскую информацию Украина традиционно не отвечает. Но в данном случае украинский Генеральный штаб отреагировал.

«Эта информация не соответствует действительности, а является очередной ложью российского агитпропа» (из комментария агентству «Интерфакс-Украина» начальника управления по связям с общественностью Генштаба ВСУ Богдана Сеника).

Ну как не поверить такому уважаемому человеку? А вот не верится.

Потому что правая рука не знает, что творит левая. Потому что внештатный советник президента Украины, помощник министра обороны Юрий Бирюков заявил изданию «Гордон»:

«В информации «Интерфакса» есть ответы на все вопросы. С какой-то базы в США перевозят в Украину какое-то количество боеприпасов. Идет перечисление номенклатуры, в том числе более 5 миллионов холостых патронов. Место получения — Старичи Львовской области».

В Старичах находится «Международный центр миротворчества и безопасности», на деле — крупнейший в Европе военный полигон, постоянно требующий оружия.

То есть Бирюков подтвердил факт поставки летального оружия на Украину. И даже глубокомысленно добавил: «А о том летальном вооружении, о котором не надо, чтобы кто-либо знал, никто и не знает. Одно дело — учения, совсем другое — военная тайна».

Ну, положим, все, «кому надо», это наверняка знают. Кое-что проникает и в открытый доступ. Известно, что президент Обама препятствовал поставкам летального оружия на Украину. Но в декабре 2017 года прошла первая такая сделка. Тогда к нам приехали крупнокалиберные снайперские винтовках компании Barrett моделей M107A1 и M82, запчасти и аксессуары к ним на сумму 41,5 миллиона долларов. Вторая поставка, в апреле 2018 года, была куда более серьезной: более дорогой и включала в себя завоз 37 пусковых установок и 210 противотанковых ракет «Джавелин», которые администрация Обамы отказывалась продавать Киеву. Третья поставка — недавняя, октябрьская.

U.S. Army Alaska (USARAK) Переносной противотанковый ракетный комплекс «Джавелин»

В мае конгресс принял закон, который предполагает оказание в 2019 году военной помощи Украине, в том числе летальным оружием, на сумму 250 миллионов долларов. При Обаме конгресс дважды принимал подобный закон, но Белый дом блокировал его реализацию. Администрация Трампа убрала это препятствие в декабре 2017 года, и в Киев сразу поехали Barrett. Принятие майского закона конгресса означает, что объемы и номенклатура военных поставок Киеву значительно возрастут.

Как и военные запросы Киева. Потому что ПЗРК Javelin («Дротик») — оружие классное, и их поставка, конечно, — удача и достижение Украины, но они мало что решают. По мнению экспертов ОАО «ВНИИТрансмаш» и ЗАО «НПО СМ» (а значит и российской армии), срыв процесса наведения головок FGM-148 Javelin приводит ракеты в «значительно менее точный режим, в котором вероятность попадания в движущуюся цель снижается с 0,95 до 0,1». В таком случае стоимость ракет, использованных для уничтожения танка, в два раза будет превосходить стоимость самого танка. А малоподвижные операторы ПЗРК станут объектами охоты для всех — от дронов до снайперов. Но это все — «рассуждения на диване», потому что в реальных боевых действиях против высокотехнологического противника «Джавелины» не участвовали. Ирак — не в счет.

Но теперь Киев хочет большего. 28 августа чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что Украина подала запрос властям Соединенных Штатов о покупке систем противовоздушной обороны (ПВО) MIM-104 Patriot. Украина хочет закупить три батареи. Батарея Patriot (4 пусковые установки, 32 зенитные управляемые ракеты PAC-3 и 29 ракет с усовершенствованным наведением GEM-T, а также средства обеспечения и наведения) — это миллиард долларов. Но тогда три батареи — это практически все расходы по линии министерства обороны в 2018 году. На зарплаты денег не остается.

Создается впечатление, что тему покупки «Патриотов» должны обсуждать не военные эксперты, а социальные психологи: зачем от президента идут такие сообщения? Рискну предположить, что это «прогиб» украинской власти перед Вашингтоном.

President.gov.ua Пётр Порошенко в США

Дональд Трамп — бизнесмен. И коммерческая сделка — его стихия. В твиттере президента постоянно присутствует восторженный возглас: «Это хорошая сделка». В том числе и о продаже оружия (на сотни миллиардов долларов) Саудовской Аравии, Японии и иже с ними. Украинский президент, проколовшийся с поддержкой Хиллари Клинтон и травлей Пола Манафорта, сейчас дает возможность Трампу с удовольствием это еще раз повторить — и запомнить источник этого удовольствия. Пусть даже ценой военного бюджета своей страны.

А остальным жителям Украины остается только вспоминать слова Антона Павловича Чехова — о ружье, которое в первом акте висит на стене: в третьем оно должно обязательно выстрелить.

Киев