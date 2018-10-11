Он безоружен, я всегда вооружен,

Иван Шилов ИА REGNUM Медработница

Сидел бы тихо, нет, он лезет на рожон.

Из детской поликлиники №130 района «Крылатское» буквально в один день была уволена сотрудница. Руководство медучреждения нисколько не смутило то, что фельдшер-лаборант Владислава Горшкова одна воспитывает троих несовершеннолетних детей.

В 2012 году под видом реорганизации в Москве, как и по всей России, начался демонтаж, остатков советского здравоохранения. Под каток оптимизации попали десятки медучреждений и тысячи медработников. Несмотря на акции протеста, которые так и не стали по-настоящему массовыми, защитить столичную медицину от разгрома не удалось. Также быстро сошел на нет протестный запал медработников, а мы все, и врачи, и пациенты, стали пожинать плоды реформы.

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Не такой оказалась наша героиня Владислава Горшкова. По понятным причинам (на первом этапе громили амбулатории) в ее поликлинике проблемы начались не сразу. Придя в поликлинику №130 в 2013 году, она успела поработать и уйти в декретный отпуск. Когда в 2015 году вновь вернулась на работу картина кардинально изменилась.

«Когда моему младшему сыну исполнилось полтора года, я вернулась на работу, но на полставки. Я была чрезмерно удивлена безобразиями, творящимися в детской поликлинике. Конечно, в первый год моей работы на этом месте тоже было не всё гладко, но изменения, произошедшие за время моего отсутствия, были ужасными. Спустя какое-то время я выкладываю публикацию в «Фейсбуке» в группе «Против уничтожения здравоохранения». И уже на следующий день меня вызвали к начальству, обвинили в том, что я написала официальную жалобу в департамент здравоохранения. Жалоба, конечно же, не была официальной, но в моем аккаунте на «Фейсбуке» указано мое место работы», — рассказала Владислава.

ИА REGNUM Поликлиника

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Далее был разговор с администрацией поликлиники и представителем департамента здравоохранения Москвы. В ходе беседы выяснилось, что все написанное женщиной о том, что сотрудников не снабжают канцтоварами, реагентами, спецодеждой, оказалось правдой. Уже тогда, по словам Горшковой, главврач, а на тот момент этот пост занимала Назокат Смирнова, грубо намекнула, что та должна уволиться.

А после — проверка из департамента, перед которой в поликлинике волшебным образом появились отсутствующие реагенты, канцелярия и прочее необходимое для работы. А буквально спустя несколько дней после проверки в медучреждении закрыли забор крови.

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Далее, вплоть до своего увольнения 4 июня 2018 года, женщина продолжала бороться за права работников поликлиники. Добавлю, что наша героиня — человек с активной социальной позицией, жители района в первую очередь знают ее, как защитницу «Крылатских холмов», а с сентября 2017 года и как местного депутата.

A.Savin На «Крылатских холмах»

Только лишь борьбой за права работников и маленьких пациентов поликлиники дело не ограничивается. Во всей этой истории есть еще один темный момент. Неожиданно некоторым сотрудникам непонятно за какие заслуги увеличили зарплату, в том числе и Горшковой.

Вот что она сама об этом рассказывает.

«В сентябре случилась ещё одна история. Каким-то волшебным образом сотрудникам на зарплатные карточку пришла некая сумма денег с сообщением «зачисление заработной платы». В бухгалтерии моей поликлиники сразу не смогли объяснить происхождение этих денег. Чуть позже выяснилось, что эти деньги мы получаем из больницы №67 (в СЗАО). Я начала в этом разбираться и доказывать, что деньги просто так, то есть ни за что, платить не будут. Меня вызвала к себе Смирнова С. Г., чтобы выяснить мою позицию. Она долго пыталась мне доказать, что клинические анализы, которые я беру в своей поликлинике, я каким-то волшебным образом отправляю в 67-ю больницу. Но я же знаю, что это не так. Я запросила в бухгалтерии и в отделе кадров 67-й больницы трудовой договор и 2-НДФЛ. Поехала туда лично. Выяснилось, что мое личное дело (паспортные данные, банковские реквизиты) были моим руководством переданы в другое госучреждение, без моего ведома и моего согласия. Заявление о приеме на работу и трудовой договор кто-то подписал за меня. Так же ситуация обстояла и с моими коллегами. Напомню, впоследствии 2 сотрудника отдела кадров были уволены Смирновой С. Г. по каким-то ее соображениям.

В отделе кадров этой больницы я забрала копию «своего» трудового договора. Увидела там даже график своей работы — 5 дней в неделю с 17 до 19. Должность, на которую меня оформили, — оператор ЭВМ, на 0,25 ставки. Мне было предложено написать заявление об уходе или же о продолжении трудовых отношений. Но так как я не писала заявление о приеме на работу, то и других заявлений писать не стала».

Трудовой договор

Что это за странные финансовые схемы, женщине выяснить не удалось. Дальше ситуация только накалялась. Главврач Смирнова зарекомендовала себя грубым и нетерпимым человеком, способным оскорбить сотрудника в присутствии коллег и пациентов. Вдобавок еще более ухудшилось снабжение поликлиники. В лабораторию в конце 2017 года были привезены реактивы, срок годности которых закончился в 2016 году. На все обращения в департамент здравоохранения были получены ничего не значащие отписки.

«Как метко заметила Смирнова С. Г., отчитываясь перед Советом депутатов 1 марта 2018 года, «по документам у нас всё есть!!!» Но по факту уже в начале 2018 года сотрудники сами, за свой счёт начали покупать медицинские журналы, так как за их отсутствие грозили репрессиями», — утверждает наша героиня.

В марте нынешнего года в поликлинику был назначен новый главврач Виктор Елисов. И все вновь повторилось, как и при предыдущем начальнике, вот только нынешнее начальство довело ранее озвученные угрозы до конца и уволило неугодную сотрудницу. Поскольку ситуация только ухудшалась, Горшкова, будучи муниципальным депутатом, вновь оформила соответствующие запросы и позволила себе высказаться в соцсетях о ситуации в поликлинике.

Далее ситуация развивалась совсем уж стремительно. 27 марта 2018 года сотрудники лаборатории были приглашены на рабочее совещание к главврачу. Перед совещанием каждый присутствующий написал свою фамилию, должность и поставил роспись в листе регистрации. Главврач сообщил об изменениях места и графика работы с 1 июня. Сотрудники высказали свои мнения по этому поводу. Владислава не согласилась с новыми условиями. Женщина убеждена в том, что имеет право сохранить тот режим работы, который был прописан в дополнительном соглашении к трудовому договору. Он ее полностью устраивал, поскольку позволял развезти детей по детсадам и школам и успеть на работу.

Наконец, 30 мая сотрудникам объявили новый график: лаборанты начинают работу с 7:30, а врачи с 10 утра. При этом никаких письменных уведомлений сотрудникам поликлиники заранее не предоставляли.

«Машина закрутилась. На мой отказ выходить 4 июня к 7:30 на работу, мне были переданы слова главврача: «Не выйдет к 7:30, будет уволена». В срочном порядке готовится график работы, где указано время с 7:30. Я пишу: «Не согласна». 1 июня, кстати, я взяла выходной, поэтому все действия свершились 4 июня. В это же время сотрудник отдела кадров мне заявляет, что внутренний приказ главного врача выше Трудового кодекса Российской Федерации.

4 июня я пришла на работу в 7:45, расписалась в специальном журнале. На рабочем месте меня ждали 2 начальника. Одна из них — заведующая лаборатории, заявила мне, что я опоздала. С меня потребовали написать объяснительную о причинах опоздания. В объяснительной я указала, что подписывала дополнительное соглашение о начале рабочего дня в 8:00, других соглашений об изменении графика я не подписывала. В кабинете главврача собирается «мозговой штурм»: главврач, юрист, отдел кадров. Они принимают потрясающее решение — предлагают мне должность уборщицы! И вручают соответствующее уведомление, где я пишу, что я не согласна.

Через какое-то время сотрудник отдела кадров мне звонит и сообщает, что готов приказ о моем увольнении в связи с отказом работать по новому графику. Я поднимаюсь к ней, делаю фотографию приказа. Вновь связываюсь с юристом, который диктует мне заявление в прокуратуру. Подходит заведующая лабораторией и зовёт меня в отделение кадров за документами, я отказываюсь. Отдел кадров сам приходит ко мне. Я отказываюсь подписывать какие-либо документы и забирать трудовую книжку, куда уже внесли соответствующую запись.

Спустя еще некоторое время приходит целая делегация, аж 3 человека, жаждущих ознакомить меня с актом о моем отказе подписывать приказ. Я снова отказываюсь. В итоге, ровно в 16:00 я одеваюсь и ухожу с работы с готовым заявлением в прокуратуру», — делится злоключениями Горшкова.

Таким вот образом поиски справедливости оставили одинокую женщину с тремя детьми без средств к существованию. Излишне говорить о том, что в государственной инспекции по труду в городе Москве не смогли помочь нашей героине защитить свои права. На скандал отреагировали лишь в московской прокуратуре.

Andreykor Здание прокуратуры, Москва

В конце сентября состоялось очередное слушание дела, на котором судье было предложено сторонам примириться. Будучи человеком законопослушным, Владислава вняла доводам суда и посетила господина Елисова. Разговор ни к чему не привел, по ее словам, главврач совершенно уверен в своей правоте и стремится лишь к тому, чтобы замять скандал. Поэтому предложил ей материальную компенсацию и самой написать заявление об увольнении. Нашу героиню такое положение вещей категорически не устраивает, и она продолжит борьбу. Вскоре стороны вновь встретятся в суде, ИА REGNUM будет внимательно следить за этим противостоянием.