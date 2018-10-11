В последние годы российский ритейл ведет нечестную игру в отношении отечественных производителей — число возвратов нереализованной продукции существенно возросло, особенно страдают производители хлебных изделий, мясной, овощной и молочной продукции. При этом на зарубежных поставщиков такие условия не распространяются.

Винченцо Кампи. Торговка рыбой. 1580

Потребитель выигрывает, если защищён российский производитель. Потому что удовлетворение спроса покупателей возможно только тогда, когда обеспечено насыщение продовольственного рынка: качество, ассортимент, объём производства и возможность развития. Поэтому убытки производителя из-за дискриминации торговыми сетями всегда причиняет вред и покупателю.

Защитить производителя и покупателя, конечно, можно и нужно, но не так просто. Интрига, которую закручивают лоббисты торговых сетей, похожа на фейковый остросюжетный сериал. Наподобие тех, что в последнее время зарубежные технологи закручивают против России.

Andrew Butko Пустые полки в супермаркете

Прямо скажем, в отношении отечественных производителей торговые сети применяют нечестные приёмы, пытаясь не исполнять договор купли-продажи. Казалось бы все очевидно: купил-заплати, но торговые сети заставляют производителей оплачивать издержки качества своей работы. Возврат нереализованной продукции, если разобраться, — ничто иное, как фактор давления, разорения и недобросовестной конкуренции. Именно поэтому к иностранным поставщикам у торговых сетей абсолютное табу на возвраты. Ну, а отечественным производителям приходится терпеть.

Собственно, именно в этом причина наступления лоббистов торговых сетей на попытки законодательно запретить им возвращать нереализованные продукты. Хотя, нужно отдать должное парламенту, закон группы депутатов, в числе которых вице-спикер Ирина Яровая, председатель комитета ГД по аграрным вопросам Владимир Кашин и вся мониторинговая группа «Честная цена», о запрете возвратов, похоже, действительно призван восстановить справедливость и защитить нас с вами.

Разобраться с мотивами лоббистов крупного ритейла и вброшенной ими дезинформации о грозящем дефиците можно только услышав тех, кто в реальных условиях сталкивается с возвратами.

По самым скромным подсчетам 20% всех продовольственных товаров отечественного производства с истекшими сроками годности (пятая часть от всех нереализованных продовольственных поставок по стране) крупные торговые сети возвращают обратно. По отдельным хлебопекарным предприятиям в регионах возврат доходит до 50% от всей поставки, по мясной продукции — до 30%. В среднем в стране из-за возврата ежегодно уничтожается около 3 тыс. тонн зерна, объем возврата нереализованной рыбы достигает 20 тыс. тонн. Если общий товарооборот в торговых сетях по продовольствию составляет около 14 трлн рублей ежегодно, то в среднем потери производителей составляют не менее 200 млрд рублей. Таким образом, вопрос для сетей — это менее 1%, а для производителей огромный резерв финансовых ресурсов на улучшение качества продуктов питания, проведение реновации и инвестиций в основное производство.

Гнилые овощи

Представители ассоциаций производителей в первую очередь указывают на неравные условия сотрудничества ритейла с отечественными и зарубежными производителями, утверждают, что принятие закона о запрете на возврат не только не приведёт к дефициту и пустым полкам, а даст производителю ресурс для расширения ассортимента и качества продукции, а также подтверждают, что спекуляции торговых сетей — чистый обман. «Для нас этот закон — восстановление справедливости и гарантия равноправия. Иностранным производителям продукция не возвращается в принципе, почему это возможно в отношении российских производителей? Этого в принципе не должно быть! Ни один магазин не примет у покупателя банку йогурта, если тот купил три, две съел, одна осталась. Почему такое возможно в отношении поставленной продукции?» — удивляется исполнительный директор НП СРО «Национальный союз мясопереработчиков» Екатерина Лучкина.

Она также подчеркивает, что переход права собственности на товар от производителя к торговой сети происходит непосредственно в момент его передачи. И тут, отмечает она, нужно уйти от обсуждения и сроков годности, потому что, например, продукт одного производства, упакованный в разные типы оболочек, может храниться от 30 до 60 дней. Снова возникает вопрос — как объяснить законопослушному предпринимателю, соблюдающему все требования технического регламента, что одну часть партии ему могут вернуть, а другую — нет?

Что же касается поставленной продукции с иными недостатками, то за нее несет ответственность поставщик. Поскольку по некоторым видам продукции существует отсрочка платежа, в данном случае торговая сеть ничем не рискует. «Данный законопроект — всего приведение норм правоприменительной практики в соответствие с действующим законодательством», — считает Лучкина, отмечая, — после запрета возврата нереализованной продукции производители просто участят поставки, а торговая сеть, наконец, научится грамотно формировать свой заказ.

Волки и овцы

Убытки производителей при возврате нереализованной продукции колоссальны. На создание продукта были потрачены определенные средства — переработка, упаковка, электроэнергия, трудозатраты. И, получая обратно непроданный товар, поставщик должен изыскивать средства на утилизацию.

Виктор Дени. Капитал. 1920 (фрагмент)

«В кондитерской отрасли мы не можем переработать продукцию, мы ее выбрасываем. Процент возврата при таких условиях варьируется от 5 до 15%, в среднем 10% от объемов продаж, в зависимости от сезона. В 2016 году в результате скачков возвратов мы оказались в предбанкротном состоянии и решили работать только с теми сетями, с которыми согласовали нулевой возврат, либо зафиксировали 5% возврат, остальное стало их ответственностью», — рассказывает управляющий кондитерской фабрикой «Господарь» Сергей Сурмач.

Соглашаясь с рабскими условиями, подчеркивает он, предприниматели пытаются сами регулировать заказы, но у них это не получается. Сурмач уверен, что никакой добровольной договоренности между производителями и торговой сетью быть не может. «Волк с овцами никогда не договорится. Сеть говорит — мы работаем на условиях 100% возврата. Хотите — работайте, хотите — не работайте. А поскольку производителей, желающих попасть на торговую полку, всегда гораздо больше, чем места на этой полке, то они вынуждены принимать подобные условия. О честной конкуренции говорят много, а здесь не разговор, а конкретное решение по обеспечению именно честной конкуренции в пользу покупателя. То есть наших граждан, тех ради кого и работают наши предприятия», — делится управленец.

При этом он подчеркивает, что существует ряд крупных ритейлеров, с которыми можно работать без возврата. «Они всю ответственность за заказ берут на себя, у них нет ни дефицита товаров, ни роста цен. Слова ряда ассоциаций о том, что некоторые производители против нового закона, вызваны тем, что они просто боятся вылететь из торговой сети и проявляют лояльность», — уверен управленец.

Борис Кустодиев. Торговка овощами. 1920

Честная конкуренция

Представители малого и среднего бизнеса уверены, что принятие законопроекта Яровой позволит развивать честную конкуренцию между производителями, сохранит большие средства на развитие производства, придаст ему стабильность и горизонт планирования, что чрезвычайно важно для дальнейшего укрепления продовольственной безопасности.

«Мы все прекрасно понимаем, что у нас на сегодняшний день ритейл занимает доминирующее положение во взаимоотношениях с поставщиками. Возврат проданного товара — это одна из возможностей шантажа. Подчеркиваю, что заказ формирует ритейл. Поставщик все вовремя отгрузил, возможно, при этом залез в долги. Но через какое-то время ему, абсолютно ничем не защищенному, возвращают товар, говоря, что, если будешь рот открывать — мы тебя вообще с полки удалим. Вот каково положение на сегодняшний день», — отмечает член президиума общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Алексей Небольсин.