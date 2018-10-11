



Александр Горбаруков ИА REGNUM Распродажа. Греция

Министр обороны Греции Панос Камменос совершил визит в Вашингтон, где встретился с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, а также заместителем государственного секретаря США Джоном Салливаном и помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсом Митчеллом.

Греческий министр, чье положение в правительстве неопределенно, а руководимая им партия «Независимые греки» рискует на следующих выборах не оказаться в парламенте, сделал ряд неожиданных заявлений. Во-первых, он попросил США рассмотреть вопрос о создании постоянных американских военных баз близ греческих городов Волос, Лариса и Александруполис помимо имеющейся в порту Суда в одноименном заливе на острове Крит. Во-вторых, он предложил подписать соглашение об оборонном союзе между Грецией, Македонией, Албанией и Болгарией с более поздним присоединением Сербии в целях «создания дуги стабильности на северной границе страны». По словам Камменоса, таким образом «российское проникновение на Балканы» будет остановлено, а «стабильность Македонии» защищена.

Морские Котики США на военных учениях

Эти инициативы вызвали бурные дебаты в Афинах. Ряд изданий стали задаваться вопросом, а в курсе ли деятельности министра обороны, который к тому же выдвинул альтернативный нынешней правительственной линии план урегулирования македонского вопроса, премьер-министр Греции Алексис Ципрас и глава МИД Греции Никос Котзиас. С протестом выступил министр иностранных дел теневого кабинета греческой партии «Новая демократия» Гиоргос Кумутаскос. Обращаясь к Котзиасу, он спросил: «И кто в конечном счете определяет внешнюю политику страны? Министр обороны или министр иностранных дел?» По словам теневого министра, заявления Камменоса о противодействии «влиянию России на Балканах» подорвут цели запланированной поездки Ципраса в Россию этой зимой (в Москве говорят, что визит согласовывается на 7 декабря) и повлияют на перспективы греко-российских отношений.

Тем временем в правительстве Греции дистанцировались от инициатив действующего министра обороны. Никак пока не прокомментировали громкие слова Камменоса его американские собеседники, по крайней мере, на сайте Пентагона и госдепартамента какой-либо реакции нет. Молчит и Россия. А вместе с тем на реплики греческого министра обороны до сих пор не отреагировала Варшава, хотя в случае согласия Вашингтона разместить новые американские постоянные военные базы в Греции именно Польша может оказаться главной «пострадавшей». Напомним, что в середине октября польский президент Анджей Дуда побывал в Белом доме, где его принял президент США Дональд Трамп. Дуда в очередной раз призвал Вашингтон разместить постоянную базу на польской земле. Однако в совместном заявлении двух президентов эту тему обошли стороной.

Говорков Виктор Иванович. Фразы и... Базы. 1952

Американская армия — не резиновая. Если создавать новый объект в Польше, в Пентагоне должны решить, откуда переместить военных и технику. По руководству министерства обороны США не заметно, что они испытывают энтузиазм в этом вопросе. Тем более Варшаве ничего не светит, если вдруг Вашингтон по каким-то причинам пойдет на размещение трех дополнительных американских военных баз в Греции. На наш взгляд, это маловероятно. Однако нельзя не заметить другого, инициатива греческого министра обороны создает полякам новую проблему в неожиданном для них месте. И это на фоне конкуренции Афин с Варшавой в попытках взыскать репарации за преступления нацистов в Греции. Как сообщает польский таблоид Fakt, тема получения репараций с немцев сегодня снова всплывает в греческой прессе. О предпринимаемых усилиях по восстановлению «исторической справедливости» недавно говорил Ципрас, и «всего несколько дней назад президент Прокопис Павлопулос сделал важное заявление во время церемонии, посвященной памяти жертв нацистских преступлений», напомнив, что «претензии Афин к Германии в отношении военных репараций все еще существуют».

Греческие и польские власти действуют здесь как конкуренты. Но не только. Фактически министр Камменос и его партия «Независимые греки» по своей инициативе и правящая польская партия «Право и Справедливость» (PiS) создают расколы между союзниками как в рамках евроатлантической солидарности (НАТО), так и европейской (ЕС), выставляя поводом необходимость «противостоять российской угрозе». Однако они бегут за уходящим поездом, который к тому же свернул в тупик. Сегодня формируется новая геополитическая реальность, в которой прежние пропагандистские лозунги перестают срабатывать.