В Грузии умеют снимать кино. Даже в годы ярого застоя грузинские кинематографисты, мастерски используя различные приемы и жанры этого вида искусства, полушутя-полусаркастично, завуалированно, но доступно для понятливого и проницательного зрителя говорили то, о чем другие предпочитали молчать. Но это было кино. И оно тут ни при чем, точнее, частично тут присутствует и оно. Не в виде покоривших мир короткометражек и полнометражных лент. А в виде неких грубо сколоченных сериалов, активно применяемых политиками разных мастей для проведения собственных интересов и дискредитации оппонентов. А в сериалах грузинские режиссеры, тем более авторы «политических эпопей», не слишком сильны. Вот и получается шитая белыми нитками некая несуразица, в которую зритель не верит. Хотя авторов подобных созданий это особенно и не тревожит. Для них главное — «самовыражение».

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Одним из таких сериалов постепенно становится «эпопея» вокруг группы компаний «Омега», которая почти ежедневно обрастает новыми противоречивыми подробностями. Понять эти подробности невозможно, поэтому рядовому зрителю лишь предлагается слепо верить им.

Новая серия этой эпопеи развернулась после очередного допроса бывшего министра по делам молодежи и спорта Левана Кипиани, который после ухода с занимаемой должности трудоустроился в группе «Омега». Обнародованные аудиозаписи бесед между ним и учредителем — владельцем этой группы Зазой Окуашвили содержали немало подробностей, в том числе речь шла о фактах вымогательства крупных сумм в пользу тех или иных влиятельных лиц для реструктуризации многомиллионной бюджетной задолженности компаний группы «Омега». Был в этих записях эпизод, где говорилось о физических оскорблениях и угрозах, нанесенных Левану Кипиани бывшим главным прокурором Отаром Парцхаладзе.

Цитата из видео «levan kipiani» Леван Кипиани

После допроса Левана Кипиани главная прокуратура Грузии обнародовала его показания, в которых бывший министр дает этим беседам с Окуашвили довольно странные разъяснения. Согласно данным прокуратуры, Кипиани на допросе заявил, что аудиозаписи были постановкой Зазы Окуашвили и записывались для того, чтобы глава компаний «Омега» мог оправдаться перед иностранными партнерами, перед которыми не выполнял денежные обязательства.

«Некоторые эпизоды Заза Окуашвили и я записывали в несколько дублей, так как Окуашвили считал, что мне не доставало убедительности, то есть ему не нравился мой артистизм, в котором я действительно не силен», — передает прокуратура показания Кипиани.

По данным прокуратуры, Кипиани рассказал и о том, как и с чего началось его сотрудничество с Окуашвили.

«С 2015 года, после того как я покинул должность министра, начал работать в «Группе Омега», в мои непосредственные обязанности входила поддержка бизнеса перед государственными органами, институтами, защита интересов компании от потерь и предотвращение расходов», — говорится в опубликованных прокуратурой показаниях бывшего министра.

По данным допроса, в тот период у «Омеги» в основном были проблемы в связи с демпинговыми ценами иностранных компаний, что создавало угрозу производству местных табачных изделий (производство сигарет — это одна из сфер бизнеса Окуашвили). Для решения этого вопроса Кипиани, по информации прокуратуры, связался с Георгием Гахарией (который в тот период был бизнес-омбудсменом, а ныне занимает пост главы МВД) и с Бидзиной Иванишвили. Георгий Гахария характеризуется Леваном Кипиани как «очень успешный омбудсмен, который всегда защищал интересы предпринимателей». А что касается встречи с Бидзиной Иванишвили, она, согласно опубликованному прокуратурой протоколу, состоялась по просьбе Зазы Окуашвили и была «чисто встречей двух представителей бизнеса».

«Так как всем известно отношение господина Бидзины к развитию страны и грузинского производства, Заза Окуашвили именно с этой целью и пришел к господину Бидзине, чтобы ознакомить его со своим взглядом на развитие грузинского табачного производства. Идея касалась выращивания грузинского табака в разных регионах Грузии и развития отрасли, что требовало достаточно крупных инвестиций и на что господин Бидзина пообещал оказать помощь», — говорится в материалах допроса.

Jinhai Табачное производство

«Со слов» Кипиани прокуратура сообщает также, что «господин» Бидзина Иванишвили и в дальнейшем не раз встречался как с Зазой Окуашвили, так и с Леваном Кипиани, у которого к проекту развития табачного производства был «личный интерес», так как в случае успеха он становился дольщиком этого бизнеса».

При этом Кипиани на допросе категорически опроверг информацию о том, что с «господином Бидзиной» обсуждался вопрос реструктуризации долга группы «Омега», так как в 2015 году бюджетная задолженность компании составляла всего около 6 миллионов лари. Но этот вопрос обсуждался с бывшим министром финансов Дмитрием Кумсишвили и бывшим премьером Георгием Квирикашвили, которые выражали готовность помочь компании в реструктуризации долгов, чтобы не остановилось производство. Более того, как сообщает прокуратура со слов Кипиани, министерство финансов 11 раз производило отсрочку выплаты задолженности для группы «Омега», но ее учредитель сумму так и не погасил. Не был осуществлен и «проект совместного производства при поддержке господина Бидзины». Из-за этого Кипиани покинул группу «Омега», и хотя трудовой договор с ним расторгнут не был, на работе он, по его словам, не появлялся.

«Рассказал» Кипиани и о том, как была достигнута договоренность между ним и Зазой Окуашвили о «фабрикации определенных аудиозаписей». Согласно допросу, случилось это после того, как Левану Кипиани не удалось добиться согласия нового министра финансов Ивана Мачавариани на реструктуризацию части задолженности группы «Омега» в размере 20 млн лари. Мачавариани, по характеристике Кипиани, занимал очень жесткую позицию и требовал погашения этой суммы в кратчайшие сроки, а Окуашвили просил рассрочки с выплатой примерно 100 тысяч в месяц. Так как встреча с новым министром финансов не состоялась, Заза Окуашвили заявил Левану Кипиани, что из-за долгов перед бюджетом не сможет выплатить и ему задолженность по зарплате, так как тот не смог урегулировать финансовые проблемы компании.

«Мы расстались. Но через несколько месяцев Окуашвили опять связался со мной и предложил встретиться, если я хочу, чтобы он погасил задолженность по зарплате. Более того, вместо общего бизнеса предложил безвозмездное вступление в долю его сигаретного бизнеса (речь шла о 10 процентах). Я должен был помочь ему в фабрикации определенных записей», — говорится в опубликованных прокуратурой материалах допроса.

Цитата из фильма «Крестный отец» реж Френсис Форд Коппола. 1972. США Предложение от которого нельзя отказаться

Согласно этим материалам, Окуашвили делал записи якобы для того, чтобы использовать в отношениях с зарубежными партнерами и убедить их, что не может выполнить обязательства перед ними, так как вынужден платить крупные суммы представителям власти. Тем самым надеялся, что зарубежные партнеры отсрочат ему выполнение обязательств. По словам Кипиани, «он не ожидал, что Окуашвили когда-нибудь обнародует эти аудиозаписи через СМИ».

Категорически отрицает Кипиани и распространенную Окуашвили со слов бывшего министра информацию о том, что бывший главный прокурор Парцхаладзе запер его в подвале собственного офиса, избил и грозился изнасиловать.

«Что касается конфликта между мной и Отаром Парцхаладзе и привязанного к нему триллера в подвале, это полнейшая глупость. С Отаром у меня нормальные отношения, и никакого конфликта, тем более серьезного, не было никогда», — говорится в показаниях Левана Кипиани.

В этих показаниях есть еще много деталей, которые, на взгляд прокуратуры, проливают «новый свет» на обнародованные телекомпаниями через Зазу Окуашвили аудиозаписи и на обвинения в адрес властей, высказанные самим Окуашвили.

В протоколе допроса есть еще много моментов, которые ставят «с ног на голову» все прежде обнародованные «скандальные записи» и сделанные заявления. Но интересно не столько содержание аргументов «за» и «против», сколько то, что «сериал» развернулся перед грузинскими зрителями накануне очередных, на этот раз президентских, выборов. Если дело «Омеги» было так актуально в 2015, 2016 и 2017 годах, почему о нем заговорили только сейчас? Если от Окуашвили требовали «отката», почему он не заявил об этом раньше? Если «Омега» не платила налоги и накопила аж 50 миллионов лари, почему молчал минфин?

Gov-expertiza.ru Аудиозапись

И почему Окуашвили обнародовал аудиозаписи через телевидение, которое считается рупором и партийным телеканалом «Единого национального движения»? Того самого, при правлении которого у группы «Омега» возникли серьезные проблемы и при котором деятельность компании остановилась? А сегодня лидеры этого, далеко уже не единого, «Национального движения» со всеми его ответвлениями успешно используют скандал вокруг группы «Омега» для убедительного доказательства коррумпированности нынешней власти и необходимости ее смены. И апеллируют к избирателям, призывая на президентских выборах не отдавать голоса поддержанному правящей «Грузинской мечтой» кандидату Саломе Зурабишвили, а голосовать за своих кандидатов — будь то бывший министр иностранных дел Григол Вашадзе или бывший спикер парламента Давид Бакрадзе.

Можно уже с уверенностью сказать, что ни одни выборы в Грузии не обходятся без предвыборных скандалов. Одни напрямую связаны с избирательной кампанией и содержат факты «нападений избирателей на кандидатов и активистов от оппозиции», другие вроде бы отдалены от тематики выборов, но так или иначе имеют отношение к властям либо к оппозиции и представляют то одних, то других в неблагоприятном для них свете. На исход выборов подобные скандалы влияют не всегда. Однажды они сделали свое дело в ноябре 2003 года, когда был отправлен в отставку Эдуард Шеварднадзе с его «Союзом граждан», а второй раз тюремный скандал стал основанием для отстранения от власти Михаила Саакашвили и его «Национального движения». Обе силы правили в стране по девять с лишним лет. «Грузинская мечта» начала отсчет седьмого года нахождения у власти. Интересно, сколько еще лет правления уготовано ей?