18 октября на российские киноэкраны выходит картина «Вечная жизнь Александра Христофорова», продюсером и исполнителем главной роли которой выступил народный артист РФ Алексей Гуськов. В течение прошедшего месяца Алексей Геннадьевич посетил ряд российских городов с премьерными показами этой ленты. Одним из первых увидеть новый фильм смогли жители Приморья: Алексей Гуськов стал специальным гостем 16-го Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого», который состоялся с 21 по 27 сентября во Владивостоке.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Гуськов

Я не люблю кинофестивали и редко туда езжу. Но смотр по Владивостоке совпал с моим туром региональных премьер. В данном случае я использовал фестивальную площадку для показа картины и встречи со зрителями Приморья. Начал я с Южно-Сахалинска, затем приехал во Владивосток. Хорошо, что наши интересы с фестивалем совпали, потому что я сразу сказал, что не хочу отдавать картину в конкурс. Меня конкурсы и призы волнуют в самую последнюю очередь, поверьте. Моей задачей было встретиться с приморским зрителем. Потому что все чаще, видя ситуацию с российскими фильмами в прокате, задаю себе вопрос: может, мне и заниматься кино не надо? Можно просто ездить со своими спектаклями, в театре служить, а продюсировать, да и сниматься, уже не надо, если зрителя нет. Или все-таки он еще есть? Вот за ответом на этот вопрос я и отправился по стране.

Во Владивостоке в рамках фестиваля у нас была коммерческая премьера, то есть билеты продавались, это было не бесплатным просмотром. Зал «Океана» был заполнен, и организаторы открыли продажу еще на два сеанса в «Уссури». Это показатель того, что картина имеет спрос.

Показы проходили при полных залах. Я не только представлял фильм, но и оставался специально для того, чтобы услышать мнение. Понимаю, что в лицо люди, которые пришли ко мне на показ, не скажут всё, что думают, но даже если делить их слова на сто, всё равно — отклик очень положительный. Значит, у меня пока не всё потеряно.

После Владивостока был Хабаровск, потом — Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Тюмень, Казань, Самара, Краснодар, Санкт-Петербург и, наконец, Москва. Потом будет поддерживающий тур: Белгород, Воронеж, Тольятти и отдельные сеансы в Москве.

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля Алексей Гуськов оставляет отпечатки рук для аллеи звезд во Владивостоке

Копродукция имеет смысл, если существует ответ на вопрос, для чего она делается. Ответ может быть разным — это довольно широкий спектр причин. Были фильмы о Второй мировой войне, интересные зрителям всего мира, но, насколько я знаю, фильм «4 дня в мае» был последним на эту тему, поддержанным немецким фондом. И на это одна причина: тема для них закрыта в силу того, что зритель там перестал интересоваться этим периодом времени. Об этом свидетельствуют и кассовые сборы на любые фильмы о Второй мировой.

Если с российской стороны нет ответа на этот вопрос «зачем…», то это пустая трата денег. На Западе я услышал такое понятие: «дурные деньги». Продюсер вдруг решает делать копродукцию, едет в Голливуд, где вкладывается в чужие проекты в надежде обосноваться на чужом рынке. Я много слышал о подобных опытах, которые ни к чему не привели: это не копродукция, это бессмысленная трата денег.

Цитата из х/ф «Вечная жизнь Александра Христофорова». Реж. Евгений Шелякин. 2018. Россия Гуськов и Фандера

Есть одна идея, но только на уровне задумки. Пока не очень складывается сценарий. Это, кстати, тоже большая проблема при копродукции. Идеально, чтобы писали два автора из разных стран, и чтобы еще был скрипт-доктор. Бывает, идея сама по себе нравится и французам, и итальянцам, но из нее ничего интересного не формируется…

В принципе я не гонюсь за копродукцией. Мне сейчас интересно работать в России, где я периодически делаю проекты, на которых выступаю и актером, и продюсером. Сейчас, как вы видите, российский зритель повернулся к нам лицом. И сборы отечественных фильмов растут, а американских — уменьшаются. На это много причин, кроме протекционистской политики, которую я полностью поддерживаю. Никакие запреты ни к чему хорошему не приводят, но поставить всех в равные условия, я считаю, важно. Наш кинопрокат с 1990-х годов заполнен фильмами от четырех голливудских мейджоров. И кинотеатры не могут распоряжаться временем, не могут снять сеанс зарубежного фильма, на который пришло два зрителя, и поставить на его место, например, российскую ленту с прокатным потенциалом. И я даже не говорю об артхаусе, а именно о картине с потенциалом в прокате. Я за то, чтобы вводилась система отчислений, с которых государство смогло бы субсидировать кинотеатры за показ российского фильма, не предназначенного для широкой аудитории, но высокого художественного уровня. Это непростой вопрос, его решить непросто, учитывая мнение кинотеатров, производителей и дистрибьюторов. Но то, что в первую очередь надо перестроить рынок дистрибьюции, — это точно. Надо всех поставить в равные условия, и нечего тут бояться.

Цитата из х/ф «Вечная жизнь Александра Христофорова». Реж. Евгений Шелякин. 2018. Россия Алексей Гуськов и Оксана Фандера в главных ролях

Зависит от темы, которая меня волнует. Я и актер-то темы. Никогда не мечтал сыграть просто какую-то роль, но если есть тема, которая созвучна мне именно на сегодняшний день, с моим размышлением о жизни, то проект становится мне интересным. Подчеркиваю: на сегодняшний день. Бывает, мне задают вопросы журналисты: «Вот, Вы говорили в интервью…», так это ж было 12 лет назад! Поколение сейчас меняется раз в пять лет. Очень быстро изменяется мир. И это не хорошо или плохо, просто это так.

Да, выбираю часто интуитивно. Иногда ошибаюсь, потом приходится мучиться на съемочной площадке — как и все. Но у меня сейчас такой счастливый период начался: дети подросли, и я могу, действительно, заниматься больше собой, и позволить себе не бросаться в какой-то сериал ради заработка. Мне уже неинтересно включаться в проект только с целью улучшения своих материальных благ.

Много может быть разных поводов. Бывает, коллеги приглашают сняться в фильме. Если время есть, почему бы не поработать с молодыми людьми, с интересными дебютантами?.. На всё, к сожалению, времени не хватает. Каждый мой продюсерский проект — это минимум пять лет от идеи до выпуска картины. В основном написание любого сценария занимает от трех до пяти лет. Проекты могут развиваться параллельно, поэтому я могу сделать огромную паузу: вот, с 2011 до 2018-го, семь лет ничего не представлял как продюсер.

Постер фильма «Вечная жизнь Александра Христофорова»

Я, конечно же, стараюсь следить за премьерами и ходить на фильмы режиссеров с мировым именем. Это Кристофер Нолан, Мартин Скорцезе, Ридли Скотт… Мне необыкновенно интересно все, что делают братья Коэн и Вуди Аллен. По уму, посылу, юмору, иронии их ленты близки моему любимому фильму «Не горюй» Георгия Данелии. Я его могу пересматривать бесконечно, потому что там есть и такая ирония, и смех до слез, и такое сожаление — тоже до слез…