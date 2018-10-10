Каппадокия — регион современной Турции, центральной Анатолии, который поражает своей неповторимой красотой и историей. Основы для появления его необычного пейзажа — потухшие миллионы лет назад вулканы Erciyes, Hasandağı и Göllüdağı. Выброс их лавы распространился по плато, образуя туф, который был сформирован ветром и погодой. Эти вулканические, образованные ветром и водой, высокие вершины, конические скалистые крыши и вытянутые массивы использовалась людьми для их жилищ и храмов, которые в конечном итоге создали уникальную ландшафтную архитектуру во всем мире.

Елена Хованская ИА REGNUM Каждый год в Каппадокию приезжают тысячи туристов со всего мира, чтобы с высоты птичьего полёта увидеть восход солнца над скальными образованиями Каппадокии

Елена Хованская ИА REGNUM Рассвет над Каппадокией

Елена Хованская ИА REGNUM Вид сверху. Каппадокия. Турция

Елена Хованская ИА REGNUM Вулканические образования ландшафта Каппадокии

Лунный пейзаж ландшафта Каппадокии можно увидеть и с высоты птичьего полёта. «Поездка на воздушном шаре с посадкой на Луну» — именно так именуют местные жители незабываемое приключение, когда-то вызывающее у людей восхищение, удивление и страх. Сегодня возможность ощутить себя персонажами Жюля Верна имеет скорее коммерческий характер. Несмотря на это, каждый год в Каппадокию приезжают тысячи туристов, чтобы с высоты нескольких сотен метров над землей увидеть восход солнца, пролетев над скальными образованиями центральной Анатолии.

Елена Хованская ИА REGNUM Во избежание вертикальных потоков воздуха первый полёт над Каппадокией на воздушном шаре начинается с 5-6 утра

Елена Хованская ИА REGNUM С помощью специального шнура пилот может приоткрыть клапан, выпуская часть горячего воздуха наружу, что приводит шар к снижению. Высота полёта регулируется на протяжении всего пути

Елена Хованская ИА REGNUM С помощью вентилятора купол шара наполняется холодным воздухом, который затем нагревается пламенем пропановой горелки. Разреженный горячий воздух легче холодного, что и приводит в движение воздушный шар

Елена Хованская ИА REGNUM На подготовку воздушного шара к полету в среднем уходит примерно 20-25 минут

Елена Хованская ИА REGNUM В воздух над центральной Анатолией могут подняться до 150 воздушных шаров

Елена Хованская ИА REGNUM Поднимется ли шар в воздух, полностью зависит от прогноза погоды. Полёты на воздушных шарах над Каппадокией отменяются при скорости ветра от 15 км в час, при дожде или тумане

Елена Хованская ИА REGNUM Туристы наблюдают начало полёта воздушных шаров. Каппадокия. Турция

Елена Хованская ИА REGNUM Стандартная воздушная корзина вмещает до 20 человек

Елена Хованская ИА REGNUM Первый полёт людей на воздушном шаре, состоявшийся в западном пригороде Парижа, продлился 25 минут. Стандартное время полёта над Каппадокией составляет около часа, но может продлиться до 90 минут

Елена Хованская ИА REGNUM Полёты на высоте от 3000 метров предполагают наличие у пассажиров кислородных устройств, поэтому воздушные шары не поднимаются на высоту, превышающую допустимую норму

Елена Хованская ИА REGNUM Протяженность полёта может колебаться от 5 до 20 км. В данном случае важным фактором является направление и скорость ветра во время передвижения

Елена Хованская ИА REGNUM Однo из самых известных мест Каппадокии — национальный парк Гёреме. В 1985 году этот уникальный комплекс горных образований был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Елена Хованская ИА REGNUM Купол воздушного шара

Елена Хованская ИА REGNUM Остатки летнего урожая. Каппадокия. Турция

Елена Хованская ИА REGNUM Однo из самых известных мест Каппадокии — национальный парк Гёреме. В 1985 году этот уникальный комплекс горных образований был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Елена Хованская ИА REGNUM Вид из корзины воздушного шара. Каппадокия. Турция

Елена Хованская ИА REGNUM Вулканические образования ландшафта Каппадокии

Елена Хованская ИА REGNUM Воздушный шар после часового полёта. Каппадокия. Турция

Елена Хованская ИА REGNUM Место посадки шара пилот планирует во время полёта, о чём при помощи радиосвязи сообщает команде на земле

Елена Хованская ИА REGNUM Пассажиры наблюдают приготовление посадки воздушного шара. Каппадокия. Турция

Елена Хованская ИА REGNUM В ожидании приземления шара

Елена Хованская ИА REGNUM После того, как шар окончательно приземлился, пилот открывает клапан купола, что приводит к выходу воздуха. Шар склоняется и ложится на землю. На земле работающая команда полностью выпускает воздух и упаковывает шар

Елена Хованская ИА REGNUM После того, как шар окончательно приземлился, пилот открывает клапан купола, что приводит к выходу воздуха. Шар склоняется и ложится на землю. На земле работающая команда полностью выпускает воздух и упаковывает шар

Елена Хованская ИА REGNUM После того, как шар окончательно приземлился, пилот открывает клапан купола, что приводит к выходу воздуха. Шар склоняется и ложится на землю. На земле работающая команда полностью выпускает воздух и упаковывает шар

Елена Хованская ИА REGNUM После того, как шар окончательно приземлился, пилот открывает клапан купола, что приводит к выходу воздуха. Шар склоняется и ложится на землю. На земле работающая команда полностью выпускает воздух и упаковывает шар

Елена Хованская ИА REGNUM После того, как шар окончательно приземлился, пилот открывает клапан купола, что приводит к выходу воздуха. Шар склоняется и ложится на землю. На земле работающая команда полностью выпускает воздух и упаковывает шар

Елена Хованская ИА REGNUM Воздушная корзина шара опускается прямо на основание прицепа прибывшего автомобиля. Опыт пилота позволяет произвести посадку так, что контакт с поверхностью прицепа практически не ощутим

Елена Хованская ИА REGNUM Мужчина стягивает тросы, чтобы упаковать купол шара. Весь процесс занимает примерно 20 минут. Каппадокия. Турция

Елена Хованская ИА REGNUM Как правило, пилоты стараются осуществить посадку шара рядом с дорогой, чтобы облегчить подъезд сопутствующего транспорта

Елена Хованская ИА REGNUM Удачное окончание путешествия на воздушном шаре отмечается бокалом турецкого шампанского и выдачей сертификата о полёте. Каппадокия. Турция