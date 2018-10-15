Владикавказ, 2 сентября, 2015, 20:11 — ИА Регнум. «Мы никогда не задумывались о том, чтобы получить статус коренного малочисленного народа в составе многонациональной Северной Осетии. Моздокские кумыки являются неотъемлемой частью кумыкского этноса на территории РСО-Алания», — такое мнение в интервью корреспонденту ИА REGNUM, высказал 2 сентября председатель кумыкского национально-культурного общество «Намус» Расул Алиев, комментируя дополнение в Едином перечне коренных малочисленных народов РФ.

Напомним, постановлением Правительства России от 25 августа 2015 года в Единый перечень коренных малочисленных народов РФ включены юкагиры. Как отмечается в документе, это «обеспечит право представителей коренного малочисленного народа юкагиров, проживающих на территории Чукотского автономного округа, на сохранение и развитие самобытной культуры и языка, защиту исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов».

Моздокские кумыки сохранили свои обычаи, обряды, традиции, веру и язык. Лет тридцать они тесно связаны с кумыками Дагестана, от которых получают учебники на родном языке. В трех средних школах Моздокского района преподается кумыкский язык, необходимой литературой учебные заведения обеспечивают соотечественники. В Северной Осетии в настоящее время насчитывается около 20 тысяч кумыков. В основном проживают они в населенных пунктах Кизляр, Предгорное, Калининское и в городе Моздоке. Кумыки представлены в парламенте Северной Осетии одним депутатом.

«Северная Осетия, как известно, многонациональная республика. Люди десятилетиями живут в мире и согласии. Исходя из этого, мы даже никогда не задумывались о том, чтобы получить статус малочисленного коренного народа. Если в этом будет необходимость, реальная польза для моздокских кумыков, то задумаемся об этом. На сегодняшний день кумыки объединены в национально-культурное общество «Намус» («Память») с целью единения народа и сохранения этноса. Нам в этом только помогают. В школьной программе есть предмет, по которому кумыки изучают культуру и историю Северной Осетии, но нет уроков по пропаганде традиции кумыков. Мы считаем важным, что многие этнические кумыки изучают осетинский язык. В горе и в радости мы всегда с осетинами», — подчеркнул Расул Алиев.

Поясним, что Моздокские кумыки — потомки кумыков, проживающих в Шамхальском государстве на территории Тюменского владения, вошедшего в 17 веке в состав Российской Империи. В советское время населенные пункты, в которых проживают кумыки, входили в Кабардино-Балкарию, Ставропольский край, сегодня они находятся в составе Моздокского района Северной Осетии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, теперь в Едином перечне коренных малочисленных народов Российской Федерации насчитывается 50 народностей.