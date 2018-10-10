Протесты — один из краеугольных камней молдавской политики. С 2009 года это явление сопровождает основные события политической жизни страны. Протестует то левая, то правая оппозиция, с разным усердием и продолжительностью. Масштабных народных волнений ждут и в ближайшем будущем в связи с выборами в парламент, которые назначены на февраль 2019-го. Митинговать готовятся проевропейские правые во главе с Андреем Нэстасе и Майей Санду. По слухам, собираются выйти на улицу и социалисты президента Игоря Додона.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

В Молдавии за последние годы протестов было так много, что они стали скорее элементом политического спектакля, нежели действенным способом воздействия на власть. Тем более что ее ключевые институты фактически узурпированы. Тем не менее свою «обрядовую» функцию протестные акции выполняют исправно и создают некоторую иллюзию свободы и демократии (до тех пор, пока власти это не надоест)

Bertramz Протестная молодежь в Молдавии

Одна из главных интриг текущего политического сезона — выведет ли на улицы Игорь Додон своих сторонников и какие звезды должны для этого совпасть. Президент обещает «поднять людей» уже давно, но не делал этого с тех пор, как стал президентом. Если быть совсем точным — с весны 2016 года, когда Конституционный суд вернул практику избрания президента прямым голосованием. Эксперты считают, что фактическое руководство Молдавии во главе с Владом Плахотнюком провело маневр с возвратом прямых выборов именно для того, чтобы нейтрализовать протест. Так или иначе, именно этого эффекта Плахотнюк добился — ПСРМ и Игорь Додон выбыли из «большого протеста» и сфокусировались на президентской гонке.

5 октября в эфире канала RTR Moldova Игорь Додон вновь призвал сторонников «выйти на улицу» по призыву. В свете локальных сенсаций прошлого месяца, в частности «промолдавского» разворота Демократической партии Плахотнюка, возможные протесты социалистов приобретают принципиально новый смысл.

После 14 сентября, когда Влад Плахотнюк объявил о смене политической вывески ДПМ и курсе «pro-Moldova», политики и эксперты в один голос заговорили о готовящейся коалиции между социалистами и демократами в будущем парламенте. Предположение вовсе не лишено смысла — социалисты давно эксплуатируют центристскую идеологическую платформу и позиционируют себя как «промолдавскую» политическую силу, теперь к этой идеологии подключились и демократы Плахотнюка.

Споры о возможной коалиции ДПМ и ПСРМ не утихают по сей день, тем более что представители обеих партий либо не опровергают слухи о будущем объединении, либо делают это неубедительно. Мало того, порой складывается впечатление, что лидеры демократов и социалистов говорят буквально на одном языке.

Moldova.md Парламент Молдавии

Как бы там ни было, такого рода союз формально «идеологических противников» вряд ли состоится без веского повода, он должен стать кульминацией некоего сценария, который мы увидим в ближайшие месяцы. И здесь как нельзя кстати окажется привычный театральный прием молдавской политики — протесты.

Можно не сомневаться, что после оглашения результатов парламентских выборов на улицы Кишинева как минимум выйдут сторонники Майи Санду и Андрея Нэстасе: проевропейские правые, которые оппонируют и Додону, и Плахотнюку, при любом раскладе будут недовольны итогами голосования. У Андрея Нэстасе, тем более, однажды уже отобрали законную победу на выборах мэра Кишинева.

Не исключено, что к протесту проевропейских PAS и DA присоединится и более многочисленный актив ПСРМ. И в этом случае протест уже перестанет быть исключительно проевропейским, а значит, не таким респектабельным и демократичным в глазах партнеров с Запада. Кроме того, совместный протест правых и социалистов уже проходил в 2016 году, и это значит, что ничто не помешает действующей власти Молдавии повторить сценарий трехлетней давности. По истечении нескольких недель протестов правящая группа Плахотнюка пойдет на определенные уступки протестующим, а затем предложит — во имя Молдавии и ее стабильности — сформировать некое коалиционное правительство. В 2016 году Игорь Додон на такую сделку согласился.

Gikü Протесты в Молдавии (2015—2016)

В 2019-м у него не будет ни причин, ни возможностей поступить иначе.

Если взглянуть на ситуацию шире, то у Игоря Додона сегодня не существует варианта не сохраниться в будущей конфигурации власти. Действующий президент Молдавии, как к нему ни относись, действительно обладает серьезной электоральной поддержкой, как и его Партия социалистов. ПСРМ и ее лидера регулярно критикуют за популизм и отсутствие реальных действий — но тем не менее их риторика пока что находит отклик у широких масс населения Молдавии.

Главный ресурс Игоря Додона — легитимность, пусть и не конвертированная в серьезные практические полномочия. Молдавский президент этим искренне гордится и в том же интервью RTR Moldova снова заявил, что институт президента — «единственный, у которого есть поддержка населения». Легитимность Игоря Додона очень нужна демократам: когда в 2016 году он занял пост президента, властная конфигурация значительно стабилизировалась за счет присутствия в руководстве страны легитимной, избранной на голосовании фигуры.

В 2019 году правящая коалиция, чей рейтинг стремится к новым антирекордам, в еще большей степени будет испытывать дефицит легитимности. Это значит, что сотрудничество с ПСРМ становится для демократов условием политического выживания. Игорь Додон, в свою очередь, нуждается в реальной власти, а она сейчас целиком сосредоточена в руках руководства Демпартии. Дополнительные полномочия президента могут стать именно той уступкой, на которую решится действующее правительство ради того, чтобы «слить» протестные акции в 2019 году и сохранить текущую конфигурацию власти, пусть и в значительно видоизмененном формате.

klimkin Шахматная фигура

Возможность «Сделки-2019» еще долго будет обсуждаться экспертами, наверняка — вплоть до самых выборов. Вне зависимости от того, как развернутся события в конечном итоге, уже сегодня ясно — молдавская политика остается спектаклем, у которого есть свои режиссеры, сценаристы и продюсеры. Именно им предстоит определять дальнейшие повороты сюжета — а не молдавскому народу, как случайно могло показаться.