В феврале 1804 года в Париже был раскрыт заговор против Первого консула Наполеона Бонапарта. Подозреваемый в его организации 32-летний Луи-Антуан де Бурбон-Конде, герцог Энгиенский был похищен из соседнего немецкого государства Баден, где он жил в эмиграции, и через пять дней по приговору военного суда казнен. Вскоре выяснилась его полная непричастность к заговору. Это событие получило в Европе огромный политический резонанс. Оно не только стало несмываемом пятном на репутации Бонапарта, но оказалось трагическим звеном в судьбе его страны: грубое вторжение французских спецслужб на территорию другого государства, а затем и казнь ни в чём не повинного младшего отпрыска дома Бурбонов послужили поводом формирования монархической коалиции против Франции. Крах Наполеона стал крахом Франции: ее могущество было обрушено, она вернулась в свои дореволюционные границы, потеряв в наполеоновских войнах миллионы человеческих жизней, испытав унижение оккупации. Тогда-то и стала крылатой фраза, обращённая к главе государства: «Это больше, чем преступление, — это ошибка». (Эту фразу приписывают и Фуше, и Талейрану, но в действительности она принадлежит Буле де ля Мерту, председателю законодательной комиссии, разработавшей знаменитый Гражданский кодекс Наполеона).

Иван Шилов ИА REGNUM Шапка Мономаха

Термин, определяющий базовое понятие права «преступление» по отношению к первым лицам государства, был в тот период неприменим. Тысячелетняя традиция, исключающая руководителей страны из правового поля, основывалась на управленческом абсолютизме. Модель ответственности главы государства описывается словами, которые любили повторять Гогенцоллерны: «Мы получили корону от Бога и не намерены отвечать перед людьми». В российском дискурсе это выражалось формулой — «власть от Бога». Этим тезисом принципиально отвергается ответственность перед людьми, но это не означало, что отвергается система ответственности вообще. В теократической модели ответственности высшая государственная власть несла её перед Высшим существом, что подчёркивало важную компоненту ответственности — этическую. Российские самодержцы от Ивана Грозного до Николая II были глубоко религиозными людьми, ответственность перед Богом они ощущали в полной мере. Однако ошибки одного привели сначала к многолетней Смуте, разорившей государство, а второго — к гибели государства. Не преступления — ошибки, что ещё хуже.

Цитата из х/ф «Иван Грозный». Реж. Сергей Эйзенштейн. 1944. СССР Иван IV Грозный

Общественные формации меняются значительно быстрее, чем человеческая психология. В сменившем царизм большевистском вождизме теократическое наследство проявилось с первых шагов. Разница состояла только в том, что место Высшего существа заняла Мировая революция. Реальная практика, как и национальные интересы, отметалась, а моральная компонента оказалась ненужной, ибо «нравственно всё, что ведёт к победе коммунизма».

1. Перед Первой мировой войной Османская империя деградировала. Этот «больной человек Европы» последние 50 лет существовал только потому, что европейские державы боялись вызвать перераспределение баланса сил и последующее кровопролитие на Балканах. Роковым решением для империи стало её участие в Первой мировой войне. Союзники разгромили турецкие войска и провели раздел территории страны, закреплённый Севрским договором (1921). И если бы не В. Ленин, то территория нынешней Турции была бы в 2,5 раза меньше.

Эмиссары Ленина стали приезжать к Кемалю уже в конце лета 1919 г. Огромная финансовая и военно-техническая помощь Советской России туркам переломила ход греко-турецкой войны 1919−1922 гг., в которой турки терпели поражение. Большевики оказали Турции безвозмездную помощь в 10 млн золотых рублей, в то время как в стране свирепствовал голод, охвативший 35 губерний (наиболее разрушительно он прошёлся по Поволжью, Уралу, Западной Сибири) и унесший жизни 5 млн чел.

Жертвы голода в Советской России. 1921 год

Советское правительство направило в распоряжение кемалистов 33 тысячи винтовок, 58 млн патронов, 327 пулемётов, 54 артиллерийских орудия, более 129 тысяч снарядов, два морских истребителя и большое количество другого военного снаряжения. Инструкторы из Советской России помогли создать туркам боеспособную армию. В Стамбуле на площади Таксим на монументе, посвящённом победе турецкой армии, рядом с Ататюрком благодарная Турция поместила наркома обороны К. Ворошилова и руководителя внешней разведки Советской России С. Аралова.

С помощью Советской России греческие войска были разбиты, а Севрский договор, значительно уменьшивший территорию Турции, утратил силу. 24 июля 1923 г. был заключен Лозаннский договор, по которому Турция сохранила за собой Восточную Фракию, Смирну и другие территории, отторгнутые от неё по Севрскому мирному договору 1920 года, а также ту часть Малой Азии, где компактно проживали около 4 млн греков, болгар и других христианских народов, а Константинополь, как и проливы, вновь оказался турецким. Стратегически важная часть Российской империи — западная Армения была передана Турции, вместе с Карсом, Эрзерумом, Баязетом, освобождённая от османов в Русско-турецкой войне 1877−1878 гг., где погибло более 22 тыс. русских солдат и офицеров. Произошёл уникальный правовой казус: впервые в мировой истории побеждённая страна существенно расширилась за счёт территории противника.

Ошибка Ленина выявилась достаточно быстро. Дружба с Турцией не добавила энергии в деле победы Мировой революции, а Кемаль-паша, сначала сдержавший свое обещание легализовать Коммунистическую партию, что было исполнено в 1921 г., но в том же году её председатель, участник 1-го конгресса Коминтерна Мустафа Субхи и 14 его соратников были убиты, а в 1923 г. Компартия была окончательно запрещена. Реальный политик Кемаль-паша, получивший за свои заслуги титул Ататюрк (отец турок), в полной мере воспользовался подарками большевиками с их верой в Мировую революцию.

Allan Watt Статуя Ататюрка в Измире, Турция

Спасая Турцию, Ленин добился того, что у южных границ России возникло сильное и амбициозное исламское государство. В конце 1930-х гг. Турция ориентировалась на Германию, а после нападения Германии на СССР перебросила на советско-турецкую границу 26 дивизий. Осенью 1942 г. в случае падения Сталинграда Турция была готова к нападению на Советский Союз. Послевоенная Турция, вступившая в НАТО, оказалась источником ситуации, когда в 1962 г. мир оказался на грани ядерной катастрофы: турецкое правительство дало согласие разместить на своей территории американские ракеты, которые угрожали Москве и основным промышленным центрам СССР. Американским ракетам PGM-19, размещённым у границ СССР, требовалось 5−8 минут, чтобы достичь целей. Советским межконтинентальным ракетам требовалось не менее 25 минут, чтобы достичь американских объектов. Для восстановления равновесия советские ракеты средней дальности были размещены на Кубе. Сотворённый Лениным территориальный казус спустя 40 лет чуть не привёл к мировой войне.

Ещё более трагично ошибка Ленина проявилась через 65 лет. События начала 1920-х гг. оказались спусковым крючком в распаде Советского Союза — «крупнейшей геополитической катастрофе ХХ века», по оценке В. Путина. Среди причин этой катастрофы значительная роль принадлежит межнациональным отношениям. В этой связи польский общественный деятель и острослов А. Михник перефразировал ленинский тезис «империализм как последняя стадия капитализма» в «национализм как последняя стадия коммунизма».

Гражданская война ещё не закончилась, а большевики занялись проведением границ между возникшими республиками. Нередко в основе этого процесса лежали сиюминутные политические мотивы — так были заложены истоки будущих межэтнических конфликтов. С чего начались массовые протесты в СССР в период перестройки в конце 1980-х годов? С миллионных митингов в Армении.

FHen Митинг на Театральной площади в Ереване. Лето 1988 года

Вопрос о принадлежности Нагорного Карабаха решался согласно текущим внешнеполитическим расчётам советского руководства. 30 ноября1920 года в Баку Азревком своей декларацией подтвердил принадлежность Зангезура и Нахичевани к Армении, а Нагорному Карабаху было предоставлено право на самоопределение, чем воспользовалось его население. Решение карабахского вопроса в пользу Армении было ещё раз подтверждено постановлением пленума Кавбюро ЦК РКП (б) от 5 июня 1921 года. Но уже 3 июля пленум Кавбюро ЦК РКП (б) принимает совершенно иное решение: Нагорный Карабах передается в состав Азербайджана — была учтена настоятельная просьба Турции. Очередной территориальный казус имел для страны если не роковые, то весьма близкие к ним последствия.

Весь советский период из Карабаха шёл увеличивающийся поток жалоб коренного населения на дискриминацию по этническому признаку со стороны республиканского руководства, на что Москва никак не реагировала. Армяне справедливо опасались, что Карабах, включённый в состав Азербайджана, постигнет судьба другой части Армении — Нахичеванской области, переданной большевиками Азербайджану также по просьбе Турции. Уже через тридцать лет армяне, составляющие большинство населения области, были полностью изгнаны оттуда и заменены азербайджанцами. В Карабахе происходили аналогичные процессы.

Вот что пишет в своих воспоминаниях Н. Рыжков: «С 1920-х гг. армяне, составляющие здесь в настоящее время 73% населения, требуют воссоединения с Арменией. В августе 1987 г. они направили Горбачёву письмо с 80 тыс. подписей, подтверждающих требование вернуть Карабах Армении. Но тот даже не посчитал нужным отвечать на это обращение. Вот тогда в начале 1988 г. и начались демонстрации и забастовки, а 20 февраля областной совет депутатов НКАО 110 голосами против 30 принял обращение к Верховному Совету СССР, в котором ходатайствовал об административном присоединении Карабаха к Армянской ССР, руководство НКАО было согласно на управление непосредственно из Москвы. 25 февраля 1988 г. ВС СССР ответил отказом, а на другой день только в Ереване число демонстрантов выросло до миллиона человек».

Dfat.gov.au Николай Рыжков в 1990 году

Это были первые в СССР массовые протесты, всколыхнувшие всю страну: телевидение подробно показывало масштаб происходящего в Армении. Это был удар колокола — сигнал, не воспринятый главой государства. Ситуация, напоминающая запись, сделанную королём Франции Луи XVI в своём дневнике 5 мая 1789 года: «Ничего нового не произошло», хотя в этот день собрались Генеральные штаты — высшее сословное учреждение, созванное для утверждения новых налогов. Французскому монарху в очередной раз потребовались деньги для содержания своих приближённых — что тут нового? Но уже в ходе первого заседания неожиданно для короля заявило о себе до сих пор молчавшее большинство населения — третье сословие. Через два месяца и десять дней в его стране начнётся революция, а через четыре с половиной года Луи XVI будет публично казнён.

Горбачёву было отпущено ещё меньше времени: 8 декабря 1991 г. Советского Союза не стало. «Впервые возникшее в СССР массовое народное движение, — писал в этой связи зам. зав. международным отделом ЦК КПСС К. Брутенц, — было тогда преступно недооценено властью». Действительно, вызванный территориальным казусом конфликт породил инициативные общественные движения — «Крунк» и «Карабах», организационно оформленные в январе и феврале 1988 г., — первые в Советском Союзе. Народный фронт Эстонии был организационно оформлен через восемь месяцев, в октябре 1988 г. В период объявленных руководством страны кардинальных преобразований — это огромный срок.

Анализ революций, проводимый в последние годы многими зарубежными обществоведами, приводит к выводу о том, что все революции являются следствием или недальновидности, или нерешительности, или просто некомпетентности первых лиц государства. Своевременно проведенные реформы исключают необходимость насильственных перемен. А с тем, что Советский Союз был реформируем, соглашаются теперь даже те российские исследователи, которые отстаивали тезис о неизбежности его ухода с исторической арены. Падение СССР — рукотворный процесс. Уж слишком много этих самых ошибок было допущено в позднесоветский период.

Цитата из х/ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания Управляемый крах

Так, после решений НКАО последовала резня в Сумгаите, ставшая для страны знаковым событием. Один из основополагающих канонов тоталитаризма заключается в исключительном праве государства на насилие. В эту парадигму вписываются все преступления ГУЛАГа. Посмевшего нарушить табу ожидала жестокая кара. За убийство советское правосудие наказывало виновного или расстрелом, или пожизненным заключением, ибо он посягал на сакральное. Три дня кровавой вакханалии в Сумгаите в условиях наступившей гласности стали центром общественного внимания: какие санкции применит М. Горбачев к руководителям Азербайджана? Но ответственности никто не понёс. Стране был послан месседж: власть — слабая. Для многонационального государства в условиях нарастающего экономического коллапса — это был призыв.

Ближайший соратник М. Горбачёва А. Яковлев уверен, что резня была организована руководством страны: «Это вовсе не было стихийными вспышками. При ближайшем рассмотрении в них обнаруживается умелая организующая рука КГБ, начиная с Сумгаита, мощные источники финансового обеспечения, организация».

Тогдашний министр внутренних дел В. Бакатин подчёркивает: «Правильно упрекали Горбачёва в безволии, когда не было дано политической и правовой оценки Сумгаита… Поучительный пример, когда оперативно арестовали подстрекателей и организаторов, был испорчен сговором членов ПБ с генсеком Горбачёвым. Втихую договорились, и неожиданно для Министерства внутренних дел все арестованные оказались на свободе».

Иван Шилов ИА REGNUM Горбачевщина

2. Советского Союза нет уже более четверти века, но ошибки его руководителей омрачают сегодня существование не только жителей нашей многострадальной страны, но и международное сообщество в целом. Возвращение Крыма в состав России, состоявшееся в марте 2014 г., привело к угрозе третьей мировой войны, мир — к состоянию холодной войны, а население России — к ухудшению качества жизни.

И вновь источником этой крайне неблагоприятной ситуации оказался территориальный казус, организованный 60 лет назад, когда в 1954 г. первый секретарь ЦК КПСС Н. Хрущев передал Крым Украине. По Всесоюзной переписи 1939 года в Крыму проживало 10% украинцев. После передачи Крыма Украине начался процесс украинизации: сегодня украинцев в Крыму 24%. Одни историки объясняют щедрость Хрущева тем, что, будучи первым секретарем ЦК украинской компартии в 1938—1947 гг., он был повинен в массовых репрессиях и, чтобы в какой-то мере искупить вину перед Украиной, сделал широкий жест, использовав подходящий повод — 300-летие Переяславской Рады — вхождение Украины в состав Российской империи. Есть и другое мнение — передача была вызвана экономическими соображениями: из бюджета УCCР целесообразнее осуществлять финансирование Крымской области. Хотя при существующей тогда системе централизованного, точнее, сверхцентрализованного, управления экономикой можно было этот вопрос решить более простым путём: запланировать специальный раздел в бюджете УССР, наполняемый из бюджета РСФСР. Тем более что и бюджеты РСФСР, и бюджеты УССР были частями общего бюджета СССР, а распределение средств по республикам осуществлялось Мифином СССР. Разумеется, те и другие обоснования имели место, но не они определяли судьбу Крыма. Основной причиной была политическая система страны, где власть руководителя партии была практически неограниченной. Хрущёв сосредоточил всю её полноту в своих руках — он был одновременно и Первым секретарём ЦК КПСС и Председателем Совета Министров. «Культ личности» и, соответственно, полное отсутствие критического анализа их деятельности были характерными для всех советских вождей, как и подобострастие приближённых, но Н. Хрущёв отличался особой непредсказуемостью и уникальной для руководителя огромного государства склонностью к импульсивным поступкам, спонтанным решениям, бесконечными реорганизациями. При снятии его со всех постов на октябрьском пленуме ЦК КПСС 1964 г. Хрущеву инкриминировалось «единоначалие», «волюнтаризм», «субъективизм», проще говоря, самоуправство, а главное, «административный нажим», с которым внедрялись все его печально знаменитые инициативы: от кукурузомании до борьбы с личными подсобными хозяйствами, в результате чего впервые в своей тысячелетней истории Россия стала импортировать зерновые.

Никита Хрущев прибывет в Киев на празднование 300-летия Переяславской Рады

Передача Крыма Украине полностью вписывалась в сценарии многочисленных новаций Хрущёва и вполне соответствовала его характеру. 19 февраля 1954 года срочно был собран Президиум Верховного Совета СССР, причем из 27 его членов присутствовали только 13, т. е. , кворума не было. Вёл заседание К. Ворошилов, председатель Президиума ВС СССР. Стоит привести выступление председателя Верховного Совета Карело-Финской АССР О. Куусинена: «Только в нашей стране возможно, чтобы такой великий народ, как русский, без всяких колебаний великодушно передал другому братскому народу одну из своих областей». Хотя великий народ не спросили.

Но даже и при наличии кворума решение о передачи Крыма было незаконным, так как ни Конституция СССР (ст. 14), ни Конституция РСФСР (ст. 33) не предоставляли полномочий Президиуму Верховного Совета по рассмотрению вопросов о передаче входящих в состав РСФСР административно-территориальных образований другим республикам. Для этого должно быть согласие РСФСР в лице его высшего органа государственной власти — Верховного Совета РСФСР. Были нарушены статьи 15 и 18 Конституции СССР и статьи Конституции РСФСР, не позволяющие «изменять территорию республики без проведения всенародного опроса (референдума)».

Судьбу Крыма решило первое лицо, а посмевшие возражать были наказаны. Так, первый секретарь Крымского обкома КПСС П. Титов, выступивший против передачи области в состав Украинской ССР, был немедленно снят с должности и отправлен в Москву.

Новость о передечае Крыма в состав УССР в Ведомостях Верховного Совета от 9 марта 1954 года

Ошибку Н. Хрущева обязан был исправить первый президент России Б. Ельцин при подписании Беловежских соглашений 8 декабря 1991 г., используя возникшую правовую ситуацию. Все республики-учредители, в том числе РСФСР и УССР, которые вошли в состав СССР, подписав 30 декабря 1922 г. Договор об образовании СССР, после того, как они сами же аннулировали этот договор, должны вернуться в те границы, с которых они входили в состав СССР, — элементарная правовая норма. Крым 30 декабря 1922 г. входил в состав РСФСР, поэтому он возвращается в РСФСР. Сенатор Л. Нарусова в интервью RUPOSTERS свидетельствует, что её муж А. Собчак во время Беловежских переговоров звонил Б. Ельцину, чтобы напомнить об этой юридической норме, но тот был настолько пьян, что не мог разговаривать. Здесь Нарусовой можно поверить, но это лишь указание на обычный фон деятельности первого президента России. Главным же было то, что Ельцину тогда было вовсе не до Крыма. Ему важно было стать единоличным руководителем страны, а для этого как можно скорее избавиться от Горбачёва.

Точно так же Ельцину было не до русских в Латвии и Эстонии, когда он подписывал акт о признании независимости этих республик в августе 1991 г., не поставив условием этого признания равенство гражданских прав русских, проживающих в этих республиках.

В противоположность декларированному в брежневские времена императиву «приоритета государственных интересов перед личными интересами», что означает отсутствие ответственности политического деятеля.

Пример такой ответственности даёт руководитель Литвы А. Снечкус. Сразу после войны И. Сталин принял решение включить Калининградскую область в состав Литвы. Снечкус — первый секретарь ЦК компартии Литвы, не соглашался. Немало рискуя своим непослушанием, он сумел убедить Сталина отказаться от принятого решения. Снечкус понимал, что русское население Калининградской области составит треть населения республики, в будущем это может привести к трудно прогнозируемым событиям. Тем более что в Литве после передачи ей в 1939 г. после четвёртого раздела Польши Виленского края проживало многочисленное польское население. «Я это не должен взять, это — не моё» — так поступил вопреки воле самого Сталина мудрый литовский политик, чем облегчил жизнь будущим руководителям литовского государства. Если оставить в стороне первого президента России с его известными слабостями и наклонностями, то руководитель Украины Л. Кравчук в декабре 1991 г. в связи с Крымом мог сам предложить Б. Ельцину: «Я это не должен взять, это — не моё». Ибо невозможно было представить, что русский народ сможет примириться с утратой той части территории России, которая теснейшим образом связана с ее великой историей и великой культурой, не говоря уже о русских жителях Крыма. Кравчук не смог подняться до уровня Снечкуса и обрёк своих преемников и свою страну на тяжелые испытания.

Kusurija Антанас Снечкус на трибуне

3. После Второй мировой войны в большинстве современных государств утвердилась норма, при которой, по словам немецкого социолога К. Штайна, «каждое решение правителя стало доступным в свободной общественной оценке, что является основанием для политической ответственности». Тем самым завершился процесс формирования принципиальной безличности современной власти, в результате которого правители стали «слугами», «должностными лицами», «агентами», «нанятыми менеджерами» государства. В мире давно происходит эволюция власти, направленная на оберегание человечества от рисков возрастающей роли субъективного фактора в историческом процессе. Как справедливо отметил академик Ю. Пивоваров, «ограниченная возможностью свободной оценки и, следовательно, социального контроля «власть из «над» превращается во власть «для», а ответственность перед обществом первых лиц государства становится неотъемлемой составляющей политической жизни».

Отсутствие свободной общественной оценки на всём протяжении существования советской власти позволяло руководителям совершать действия, наносящие ущерб национальным интересам страны. В конце перестройки СССР безвозмездно передал США 46,3 тысяч кв. км своей акватории в Беринговом море. Американцам достались не только богатые рыбой промысловые районы, но и значительная часть континентального шельфа, в том числе перспективные участки нефтегазовых бассейнов «Наваринское» и «Алеутское». Соглашение о передаче территорий было подписано 1 июня 1990 г. в Вашингтоне министром иностранных дел СССР Э. Шеварднадзе и госсекретарем США Дж. Бейкером. Статья 108 Основного Закона СССР жестко устанавливала, что определение государственной границы СССР относится к исключительному ведению Съезда народных депутатов СССР. Но согласия Съезда не было, а Верховный Совет СССР отказался ратифицировать документ о передаче территорий в пользу США. Предвидя это, Шеварднадзе и Бейкер обменялись нотами, на основе которых ввели временный порядок действия документа, который действует и сегодня. В 2002 г. 43 члена Совета Федерации направили в Счётную палату РФ запрос «точного установления финансовых потерь России» в результате действия соглашения Бейкера — Шеварднадзе.

Джеймс Бейкер (слева) и Эдуард Шеварднадзе в 1992 году

В отчёте Счётной палаты РФ есть такая оценка: «За период действия советско-американского Соглашения (1991−2002 гг.) потери России составили 1,7−1,9 млн тонн рыбы, что эквивалентно 2,0−2,2 млрд долларов США».

Таким образом, идея безответственности руководителей СССР устойчиво воспроизводилась весь советский период, прикрываясь различными идеологемами. Если Крым был «подарком братскому народу», то акватория Берингова моря тогда преподносилась общественности, как очередной мост дружбы между народами. «Намного ли сплотил оба народа такой подарок?» — задаёт в связи с этим вопрос заместитель директора Института Европы РАН, проф. В. Федоров, занимавший тогда пост губернатора Сахалинской области, и отвечает: «Ни насколько. По сути, мы имеем дело с предательством по отношению к своей стране».

К сожалению, пока не сложилась в нашей стране практика анализа подобных территориальных казусов или их оценки на государственном, на общественном, на каком-либо другом уровне. Хотя бы даже не наказания, а просто объективного общественного рассмотрения. Кроме неудачной попытки объявления импичмента первому президенту России Ельцину, что могло бы стать историческим прецедентом. Реальность такого исхода была основана на том, что фигура Ельцина к концу 1990-х стала уж чересчур одиозна даже для терпеливых россиян. Голосование за отрешение от должности состоялось в Государственной думе 15 мая 1999 г. Почувствовав опасность, ельцинское окружение, и прежде всего олигархи, не пожалели денег, чтобы импичмент не состоялся. За «правильное» голосование депутаты получали неслыханные по масштабам вознаграждения. Но даже и в этих условиях всё висело на волоске. По пункту обвинения «Превышение должностных полномочий в декабре 1994 года, когда по указу Б. Ельцина была начата война в Чечне», не хватило всего 16 голосов (284 при необходимости 300). Процедура отрешения была сложной, и вряд ли её можно было успешно довести до конца, но сам по себе этот факт голосования за импичмент хотя бы по одному пункту мог бы создать так остро необходимый России прецедент включения первых лиц государства в правовое поле, что давно стало нормальной практикой в развитых странах.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Ельцин

Президент США Р. Никсон, представленный к импичменту в 1974 году по делу «Уотергейта», ушёл в отставку, не дожидаясь рассмотрения дела в Сенате. Южнокорейские президенты Ро Дэ У и Чон Ду Хван за коррупцию отсидели по нескольку лет в тюрьме, а Пак Кын Хе отрешена от должности президента, в августе 2018 года за растрату государственных средств и вмешательство в парламентские выборы приговорена к 25 годам тюрьмы и штрафу $17,8 млн долларов. Была подвергнута импичменту президент Бразилии Д. Русеф, президент Венгрии П. Шмитт вынужден подать в отставку из-за плагиата, президент ФРГ К. Вульф отправлен в отставку из-за обвинений в коррупции — эти примеры можно продолжить. И они будут продолжены, так как главы государств — это не небожители, а люди со своими человеческими достоинствами и недостатками. И если в правовом государстве они нарушают закон, то должны нести за это ответственность. Т. е. теократическая модель политической ответственности первых лиц государства осталась в прошлом. Преступное деяние перестало быть ошибкой, оно стало преступлением.

4. В первую очередь это относится к проведённым в 1990-х годах при президентстве Ельцина экономическим реформам. Прошедшие пореформенные годы убедительно показали трагическую для России ущербность принятых тогда на государственном уровне управленческих решений и способов их реализации. В России деятельность реформаторов получила оценку «лихие девяностые». После ордынского нашествия в российской истории был только один период, получивший собственное имя, — начало XVII века — «Смутное время». Смута — это хаос, раздоры, беспорядок. «Лихо» в русском языке имеет более конкретное и более негативное содержание: «зло». В словаре русского языка Ожегова «лиходей» означает «злодей», «мучитель», а «лихоимец — вымогатель, взяточник». Там же приведён пример: «хлебнуть лиха — узнать сполна горе, беду».

Сергей Иванов. В Смутное время. 1908

Экономические реформы государство проводит для того, чтобы увеличить экономический потенциал, повысить благосостояние населения. После экономических реформ 1990-х страна в экономическом развитии откатилась назад. Доля России в 1991 г. мировом ВВП составляла 3,4%. Через 25 лет она упала в два раза, составив в 2016 г. — 1,7%, 22 млн россиян находились за чертой бедности. Произошло глубочайшее социальное расслоение общества, при этом пропасть между богатыми и бедными увеличивается. Если после окончания войны в России постоянно возрастала численность, то начиная с 1992 года — начала реформ — происходит депопуляция населения. Негативный демографический процесс сопровождается эмиграцией, значительную часть которой составляют молодые специалисты. Огромные потери понесли наука и образование. Но наибольший урон реформаторы нанесли общественной морали: взяточничество и казнокрадство приобрели катастрофические масштабы. По данным мониторингов, проводимых Институтом социологии РАН и опубликованных в книге «Двадцать лет реформ глазами россиян: опыт многолетних социологических замеров» (под ред. академика М. Горшкова), только 6% россиян считают, что реформы были проведены правильно.

При этом суровая оценка народом 1990-х гг. — «лихие» — представляется даже более великодушной, чем оценка В. Путина: нынешний период страны — это «вставание с колен». Россия за свою более чем тысячелетнюю историю никогда не стояла на коленях. Но это естественно, ведь В. Путин знает о том, что происходило в 1990-х, неизмеримо больше, чем простые граждане.

Характеризуя деятельность правительства Гайдара, Р. Гринберг пишет: «Урон страна потерпела сокрушительный и по объёму раскраденных национальных богатств, и из-за усиленной примитивизации производства, и, главное, по упущенным времени и возможностям необходимых общественных преобразований. Но трагедия 1990-х гг. состоит ещё и в том, что адепты «либерально-криминальной экономики» создали неимоверные сложности для будущих реальных реформаторов».

Действительно, все попытки начать модернизацию, провести структурные реформы или хотя бы начать новую индустриализацию — задача, поставленная Путиным на съезде Союза машиностроителей России в Тольятти в мае 2011 г., — наталкиваются на созданную в 1990-х гг. сырьевую, или точнее, ресурсную экономическую модель, препятствующую всем этим начинаниям.

Надо отдать должное Е. Гайдару, чувство ответственности ему было свойственно, он успел дать объективную оценку своим реформам. В своей книге «Долгое время. Россия в мире: очерки экономической истории» он написал: «В XX в. Россия пережила две революции: 1917−1921 гг. и 90-х гг. Каждая из них дорого обошлась стране». В одном из своих последних телеинтервью (в марте 2009 года В. Познеру) Гайдар признался, что знает о ненависти к себе большинства населения России. Можно было ему посочувствовать: жить под подобным морально-психологическим прессом — тяжёлое испытание для человека.

Бахтиёр Абдуллаев Егор Гайдар

Реформы были провалены, они не достигли ни одной из поставленных целей: в России нет эффективной конкурентоспособной экономики, нет демократического государства, нет высокого качества жизни населения, нет международного авторитета.

Реформы Петра I и Екатерины II возвратили нашу страну в лоно Европы, сделали Россию одной из самых могущественных стран, а огромный вклад России в сокровищницу мировой культуры общепризнанным. Реформы Александра II, ликвидировавшие крепостное право, создавшие основы местного самоуправления — земства, а, главное, запустившие процесс индустриализации в феодальной стране, создали мощный инновационный импульс для общественного развития России. Темпы её экономического роста в конце XIX — начале XX века были одними из самых высоких в мире. Денежные реформы С. Витте, введение винной монополии резко увеличили государственные доходы России, как и аграрные реформы П. Столыпина увеличили производство сельскохозяйственной продукции и, что очень важно, способствовали важнейшей геостратегической задаче — освоению Сибири и Дальнего Востока. Сюда можно отнести и советские реформы — начиная с НЭПа, реформы народного образования, сделавшие Россию страной всеобщей грамотности и самой читающей в мире, индустриализации, и заканчивая реформами Горбачёва, отменившими государственную цензуру, давшими свободу трудовой и творческой инициативе, восстановившими институт частной собственности, разрешившими свободное хождение валют и выезд граждан за рубеж, словом, сделавшими огромный шаг по пути нашей страны к демократическому государству с рыночной экономикой.

5. В России главные для её развития вопросы, — кто виноват? что делать? — поставленные её лучшими умами в середине XIX века, сегодня вызывают различное отношение. Если второй воспринимается всё же всерьёз, то к первому отношение ироническое, даже презрительное. Существует некий общественный договор вообще не ставить этот вопрос. Возможно, взывать к ответственности не так комфортно, как планировать, и, особенно, прогнозировать, а ещё лучше просто воображать очередное светлое будущее, — здесь мало кто может с нами сравниться. Если вопрос «кто виноват?» по нашей школьной оценке на большее, чем удовлетворительно с минусом, не тянет, так как ресурсно не обеспечен, то вопрос «что делать?» — заслуживает отличную оценку, здесь ресурс практически неограничен, ибо в основном предполагает полёт фантазии. Но эти два вопроса тесно увязаны, неразделимы. Они в концентрированном виде составляют исходную государственную программу, единство которой нельзя разрывать. Правильного ответа на второй вопрос не найти, если не получить исчерпывающего ответа на первый. Определение вины — это фиксация и изучение допущенных просчётов и ошибок, исследование условий их возникновения и, следовательно, поиск гарантий от их повторения в будущем. Определение вины — это персонификация ущербных управленческих решений, приведших к отрицательному результату, иначе невозможно обеспечить ответственность за их принятие. Определение вины — это обязательное условие извлечения выводов из любой случившейся аварии, и прежде всего социальной, в целях её предотвращения. С ответа на вопрос «кто виноват?» начинается процесс иммунизации общества от произвола и безответственности власти. Но в нынешнем российском дискурсе попытки запустить этот процесс вызывают раздражение, для этого случая найдено даже специальное словечко-табу — «проехали». Проехали, следовательно, запрещено к этому возвращаться. Но если не персонифицирована ответственность, то, следовательно, виноватых нет или виноваты все, а отсюда искажённое фатальной обречённостью общественное сознание, путь в безысходность. Обоснованный и своевременный ответ на вопрос: кто виноват? означает отказ общества от теократической модели ответственности. Объективный ответ на него, побуждая общество искать и анализировать причины, является необходимым актом страхования нации от проигрыша в мировом соревновании.