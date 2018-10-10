После окончания холодной войны США заняли доминирующую позицию в международной политике. Вашингтон заявил о своей приверженности международному порядку, основанному на правилах. Однако теперь все это в прошлом, пишет Абишек Моханти в статье для издания Asia Times.

Kremlin.ru Владимир Путин и Нарендра Моди

Читайте также: The Hill: Вашингтон начал войну против «Хезболлы» в Латинской Америке

Отказ президента США Дональда Трампа от международных договоров, развязывание торговых войн и введение необоснованных санкций нанесли существенный ущерб международному порядку. Трамп проводит свою политику в соответствии со стратегией «Америка прежде всего». Несомненно то, что Россия стала одной из главных жертв новой стратегии США. Вашингтон пригрозил санкциями, чтобы запугать близких союзников России. Одним из таких союзников была Индия (шестая по величине экономика в мире и самый привлекательный экономический партнер в Азии после Китая), она тоже может стать жертвой новой стратегии США.

White House Нарендра Моди и Дональд Трамп

Политика «Америка прежде всего» привела к существенной изоляции США. Индия в настоящий момент ищет варианты, которые позволили бы поддержать позиции многополярного мира. В 2016 году появились сообщения о том, что Индия планирует приобрести новую российскую зенитную систему. Эти сообщения сразу же вызвали обеспокоенность Пентагона. Помощник министра обороны США по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Рэндалл Шрайвер заявил, что Вашингтон не колеблясь введет экономические санкции в отношении любой страны, которая приобретет российские ЗРК С-400, включая Индию и Турцию.

Покупка С-400 вызывает серьезную обеспокоенность Вашингтона, потому что российские ЗРК могут отслеживать и сбивать любые воздушные суда на дальности до 400 километров. Кроме того, ЗРК С-400 может собирать информацию о возможностях любого летательного аппарата, находящегося в зоне действия его радара, включая сверхзвуковой истребитель F-35. Было несколько сообщений о том, что США не станут вводить санкции в отношении Индии, однако данный вопрос по-прежнему вызывает обеспокоенность.

Данный вопрос также обсуждался в ходе диалога «2+2» в Нью-Дели, в котором приняли участие министр обороны США Джеймс Мэттис и государственный секретарь Майк Помпео, а также их индийские коллеги. Официальным представителям США не удалось убедить своих индийских коллег в необходимости отказа от российских ЗРК. США подозревали, что Индия может подписать соглашение о поставке С-400 в ходе 19-го ежегодного двустороннего саммита между Индией и Россией. Так и произошло.

Индия бросила вызов США, подписав соглашение на сумму $5,43 млрд, в рамках которого Россия должна поставить Индии пять ЗРК С-400. Подписание соглашения произошло в кулуарах двустороннего саммита между премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом России Владимиром Путиным. Данное известие потрясло американскую сторону.

Несмотря на то, что Индия в прошлом также подписывала крупные военные контракты с Россией, именно соглашение о поставке ЗРК С-400 имеет большое значение для двустороннего сотрудничества. Сделку подписали на фоне большой напряженности между Россией и США, которую не видели со времен краха СССР. Стремление Индии отстоять свой суверенитет во внешней политике может иметь серьезные последствия для ее отношений с США. Сейчас Индия должна откалибровать свои внешнеполитические отношения в контексте напряженности между США и Россией. Индия, несомненно, знает о том, что она не может рассчитывать на поддержку России как на саму собой разумеющуюся, как это было в советское время.

Goodvint ЗРК С-400

С 1950-х годов взаимодействие в сфере обороны являлось важной составляющей двустороннего сотрудничества между Россией и Индией, и это взаимодействие неуклонно развивалось. Несмотря на то, что Россия также поддерживает партнерские отношения с региональными противниками Индии — Китаем и Пакистаном, Нью-Дели и Москва по-прежнему воспринимают друг друга в качестве привилегированных стратегических партнеров. Россия поддержала стремление Индии к постоянному членству в Совбезе ООН, в то время как США отказали Нью-Дели в поддержке. Также Москва считает, что Джамму и Кашмир является неотъемлемой частью Индии. Подобная позиция раздражает как Китай, так и Пакистан. Индия и Россия должны разработать внеблоковую архитектуру безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чтобы обеспечить стабильность. Совсем недавно Китай пригрозил российской компании «Роснефть», потребовав прекратить деятельность в Южно-Китайском море. Россия, очевидно, понимает, что отношения с Китаем и Пакистаном также безопасны, как и банковский счет в Нигерии.

Россия также активно участвовала в обеспечении постоянного членства Индии в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которую считают антизападной. Планы Индии по созданию зоны свободной торговли с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) все еще находятся в зачаточном состоянии. Если Индия присоединится к ЕАЭС, это может помочь ей избежать последствий будущих американских торговых войн. Индия также должна присоединиться к мерам, разрабатываемым Россией и ЕС, которые направлены на противодействие санкциям США в отношении Ирана.

Читайте также: Foreign Policy: Создание военной базы США в Польше — это полная ерунда

В отличие от США, Россия открыто продемонстрировала готовность передать Индии военные технологии. Индийские эксперты, утверждающие о том, что Россия предоставляет Индии уже устаревшие военные технологии, забывают указать то, что другая развитая страна вообще не думает предоставлять какие-либо технологии. К тому же, в отличие от США, Россия никогда не угрожала Индии санкциями, ни в мирное время, ни во время войны. За некоторым исключением отношения между Индией и Россией в целом можно оценить как положительные.

На фоне импульсивной политики администрации Трампа и огромного давления, которое Вашингтон оказывает на Нью-Дели и Москву, обе страны стремятся к долгосрочному двустороннему сотрудничеству, чтобы поддержать стабильность во все более непредсказуемом мире.