«Мы можем сделать оружие…, но когда будет нечем стрелять, то все это не имеет смысла» … Эту мысль высказал в телеэфире глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский, одна из ключевых фигур украинской «партии войны». Очевидно, он прав.

Модест Колеров ИА REGNUM Осколок ржавой мины. Из коллекции редакции ИА REGNUM

Ночью на 9 октября 2018 г. вблизи поселка городского типа Дружба в Ичнянском районе Черниговской области начались взрывы на территории 6-го арсенала министерства обороны. Там хранилось, по информации из открытых источников, около 88 тысяч тонн боеприпасов, преимущественно стрелковых, мин и снарядов для «Градов». Ночью взрывы раздавались каждые 2−3 секунды, к середине дня их стало меньше — где-то каждые десять минут.

В принципе взрывы на складах — уже традиция, сложившаяся на Украине начиная с 2003 года, когда в Бахмуте (тогда еще Артёмовске) взорвалось десять из 17 хранилищ со снарядами к системе «Град». Потом была Цветоха (2005 год), Лозовая (2008 год) и многострадальная Богдановка. Там рвало четыре раза, в 2004, 2005, 2006 и 2007 годах.

После нескольких «тихих» лет началось снова:

— в октябре 2015 года взрыв произошел на складе боеприпасов в Сватово, Луганской области, при этом погибли четыре человека;

— в марте 2017 года в Балаклее, Харьковской области, четыре дня гремели взрывы на арсенале боеприпасов; погибли два человека;

— в сентябре 2017 года горел склад боеприпасов вокруг поселка Новоянисоль Донецкой области, без жертв;

— тогда же, в сентябре 2017-го, взрывалось на арсенале ВС Украины в Калиновке, Винницкой области;

— и вот теперь Ичня, на Черниговщине.

На территории Украины осталось только 14 нетронутых пожарами складов боеприпасов. И везде военные жалуются на нарушения техники безопасности и норм хранения смертоносного груза. Причем, по информации журналиста-волонтера Юрия Бутусова (а он «в теме»), «на этих складах нехватка личного состава из-за директивы начальника Генштаба об ограничении численности военнослужащих в частях вооружения на арсеналах от 7 февраля 2017-го Д-05 и из-за откомандирования части военнослужащих арсеналов для прохождения службы в других воинских частях».

Каждое происшествие на арсеналах вызывало яростное обсуждение и осуждение в социальных сетях, но реальных оргвыводов правительство Украины не делало. Во всяком случае «громких» отставок не последовало.

Facebook.com/MNSCHERNIGIV Сбор осколков боеприпасов

Да и мер особых правительство не принимало. В июле этого года Украину потряс «скандал с руферами», когда группа любителей путешествий по крышам домов проникла на неохраняемый склад с танками. Ребята насчитали там три сотни боевых машин, причем не какое-то поставленное на хранение старье, но и десяток опломбированных новых украинских танков Т-64БВ «Булат». За все время их путешествия (выложенного на видео) никто руферам не противодействовал.

В отношении взрывов в Ичне, как, впрочем, и в отношении остальных инцидентов, выдвигалось пять основных версий.

Служебная халатность . В Сватово и Новоянисоли она была доказана расследованием, а в отношении Калиновки генпрокурор Юрий Луценко заявил, что там «все возможные и невозможные правила безопасности, в том числе пожарной, доступа, охраны, были нарушены», и к ответственности собираются привлечь «десятки должностных лиц». Хотя… После Балаклеи уволили подполковника, бывшего начальника хранения арсенала, так он через суд восстановился. За четыре дня до событий в Ичне…

. В Сватово и Новоянисоли она была доказана расследованием, а в отношении Калиновки генпрокурор Юрий Луценко заявил, что там «все возможные и невозможные правила безопасности, в том числе пожарной, доступа, охраны, были нарушены», и к ответственности собираются привлечь «десятки должностных лиц». Хотя… После Балаклеи уволили подполковника, бывшего начальника хранения арсенала, так он через суд восстановился. За четыре дня до событий в Ичне… Диверсия. Еще во время балаклейских взрывов главный военный прокурор Украины Матиос предположил возможность дрон-атаки на арсенал (правда, тогда возникают вопросы к ПВО Украины: как они могли не заметить боевой ударный дрон, ведь до границы с Россией более 100 километров по прямой? До мятежного Луганска — 230…).

Еще во время балаклейских взрывов главный военный прокурор Украины Матиос предположил возможность дрон-атаки на арсенал (правда, тогда возникают вопросы к ПВО Украины: как они могли не заметить боевой ударный дрон, ведь до границы с Россией более 100 километров по прямой? До мятежного Луганска — 230…). Сейчас это та версия, которой придерживаются украинские армейцы в отношении взрывов в Ичне (замначальника Генштаба Родион Тимошенко).

Сокрытие недостачи через поджог . Вооружение и боеприпасы на современной Украине — это очень ходовой и востребованный товар, поэтому вполне логично предположить, что пожары последних лет — это «система уничтожения, или списания, или сокрытия чего-то на этих складах» (Олег Жданов, военный эксперт).

. Вооружение и боеприпасы на современной Украине — это очень ходовой и востребованный товар, поэтому вполне логично предположить, что пожары последних лет — это «система уничтожения, или списания, или сокрытия чего-то на этих складах» (Олег Жданов, военный эксперт). Халатность высших чинов. Эту версию активно проталкивает вышеупомянутый глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский. По его словам, еще год назад правительству были даны рекомендации перевезти все арсеналы в закрытые бетонные хранилища. Но за год в этом вопросе ничего не сдвинулось. Хотя, по словам Пашинского, «в чем трагедия Балаклеи? Лежали десятки тысяч боеприпасов боеспособных и десятки тысяч боеприпасов небоеспособных. Когда пошла эта цепная реакция, мы потеряли на 1 миллиард долларов боеприпасов».

Эту версию активно проталкивает вышеупомянутый глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский. По его словам, еще год назад правительству были даны рекомендации перевезти все арсеналы в закрытые бетонные хранилища. Но за год в этом вопросе ничего не сдвинулось. Хотя, по словам Пашинского, «в чем трагедия Балаклеи? Лежали десятки тысяч боеприпасов боеспособных и десятки тысяч боеприпасов небоеспособных. Когда пошла эта цепная реакция, мы потеряли на 1 миллиард долларов боеприпасов». А что, ведь он где-то прав. Хранилища — это всего лишь бетон и немного железа. И деньги… То есть коррупция. И почему-то не удивляет, что советник главы МВД Украины и вероятный кандидат в президенты Украины Илья Кива заявил, что арсенал боеприпасов взорвали, чтобы скрыть масштабы коррупции. А экс-глава администрации президента Януковича Андрей Портнов, с изяществом хорошего юриста, развернул тему коррупции и боеприпасов на персону самого Пашинского: «Друзья, я правильно понимаю сегодняшние взрывы, что Пашинского можно поздравить с первым миллиардом?»

Рука Москвы. Это обязательная версия последних лет. В случае с Ичней первым «стартовал» министр инфраструктуры Омелян (тот самый, которому недавно было предъявлено подозрение в незаконном обогащении): «Что общего между войной в Приднестровье, Грузии, оккупацией Крыма и войной на востоке Украины, уничтожением Сирии, убийствами в Лондоне, Киеве, Солсбери, хакерскими атаками в Нидерландах, Украине, вмешательствах в выборах по всему миру? Как и взрывами на украинских складах? Ответ один: Россия — Москва — Кремль». В комментариях, правда, Омеляну посоветовали заняться своими прямыми обязанностями и эвакуировать людей.

Это обязательная версия последних лет. В случае с Ичней первым «стартовал» министр инфраструктуры Омелян (тот самый, которому недавно было предъявлено подозрение в незаконном обогащении): «Что общего между войной в Приднестровье, Грузии, оккупацией Крыма и войной на востоке Украины, уничтожением Сирии, убийствами в Лондоне, Киеве, Солсбери, хакерскими атаками в Нидерландах, Украине, вмешательствах в выборах по всему миру? Ответ один: Россия — Москва — Кремль». В комментариях, правда, Омеляну посоветовали заняться своими прямыми обязанностями и эвакуировать людей. [[[picture3]]]

Министра инфраструктуры можно понять: он «подвешен» на подозрение и ему надо постоянно доказывать свою лояльность и даже искреннюю верность действующей власти. Но рекомендация Омеляну «заняться своим делом» более чем актуальна. Из свидетельства очевидца: власть четыре года на всех углах кричит о войне, а «начались взрывы, и их хватило лишь на то, чтобы обратиться к окружающим аграриям, чтобы те предоставили свой транспорт для эвакуации людей. При этом самим аграриям несладко. Ракета попала в завод сухого молока. Пылает…»