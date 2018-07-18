Ирина Науменкова родилась здоровым ребёнком. Когда девочке шёл четвёртый год, ей поставили диагноз «ювенильный ревматоидный артрит» — заболевание редкое и на тот момент у детей ещё малоизученное. Ещё через два года у Иры начало резко ухудшаться зрение, а в восемь она перестала ходить. Сейчас Ире 34 года, её вес — чуть более 30 килограммов, передвигается она лишь с посторонней помощью.

Елена Хованская ИА REGNUM Два года назад Ира начала проводить тест-драйв пандусов в родном Смоленске и выкладывать фотоотчеты в своем аккаунте в Instagram, «ВКонтакте» и на Facebook

Елена Хованская ИА REGNUM Ирина Науменкова родилась здоровым ребёнком, в 4 года ей поставили диагноз – «ювенильный ревматоидный артрит». Сейчас Ире 34 года, её вес – чуть более 30 килограммов, передвигается она лишь с посторонней помощью

Елена Хованская ИА REGNUM «Люди с моим диагнозом в основном маломобильны. Мне, можно сказать, в этом плане повезло — я легкая, как пушинка»

Елена Хованская ИА REGNUM Свою первую серьёзную работу Ира нашла в 28 лет. Отправив резюме на сайт dislife.ru, помогающий людям с инвалидностью найти работу, она получила предложение из Москвы. У Светланы с мужем был свой семейный театр. Им надо было, чтобы кто-то занимался группами «ВКонтакте» и Facebook

Елена Хованская ИА REGNUM Ира дома перед зеркалом

Ира живет на пятом этаже в доме без лифта. Ира не помнит случаев, когда она не могла куда-то попасть. Ей повезло, у неё есть любящие родители и брат, которые постоянно помогают ей. Есть пара подруг, которые с Ирой уже много лет.

Елена Хованская ИА REGNUM Ира живет на пятом этаже в доме без лифта. Смоленск

Елена Хованская ИА REGNUM Брат переносит Иру в машину

Елена Хованская ИА REGNUM «Я рассылала письма, делала фотопрезентации с наложением музыки. Проработала я у них полтора года, платили нестабильно, в итоге не все деньги выплатили. Сначала кормили обещаниями, но потом просто перестали отвечать на письма»

Елена Хованская ИА REGNUM Ира смотрит фильм 3D с подругами в кино, Смоленск

Елена Хованская ИА REGNUM Ира играет с папой в шахматы

Елена Хованская ИА REGNUM Ира играет с папой в шахматы

Два года назад Ира начала проводить тест-драйв пандусов в родном Смоленске и выкладывать фотоотчёты в своём аккаунте в Instagram, «ВКонтакте» и на Facebook. Испытания показали, что большинство пандусов в городе не соответствуют строительным государственным стандартам и их использование небезопасно. Те же, которые годны, зимой покрываются снегом и льдом, что делает и их непригодными для использования.

Елена Хованская ИА REGNUM «В начале 2000-х я была одна такая, кто гулял в коляске по городу. Сейчас я вижу больше людей в инвалидных колясках»

Елена Хованская ИА REGNUM «Об этом мало говорят, но всё же что-то делают для колясочников. По сравнению даже с началом 2000-х кое-что изменилось. В торговых центрах есть лифты и туалеты для инвалидов»

Елена Хованская ИА REGNUM В фойе Культурно-выставочного центра имени Тенишевых. Смоленск

Елена Хованская ИА REGNUM После окончания средней школы Ирина поступила в институт. Но её мечта стать менеджером по туризму так и не осуществилась. Филиал Московского института коммунального хозяйства и строительства в Смоленске закрыли, а в деканате ей предложили отправиться учиться в столицу. Но учиться Ирина не прекратила

Елена Хованская ИА REGNUM Ира выкладывает фотографию в социальные сети. Смоленск

Сегодня Иру называют городским блогером. Тест-драйв пандусов оказался результативным. Хоть и медленно, но окружающая среда меняется в лучшую сторону. Есть несколько переделанных пандусов. Недавно Ире написали из городской аптеки. Обещали, что примут к сведению факт недоступности их пандуса. Ира верит в то, что с её помощью окружающая среда станет более приспособленной и доступной для необычных людей.

Елена Хованская ИА REGNUM Сегодня Иру называют городским блогером. Тест-драйв пандусов оказался результативным. Хоть и медленно, но окружающая среда меняется в лучшую сторону. Смоленск

Елена Хованская ИА REGNUM Непригодный к использованию пандус, Смоленск

Елена Хованская ИА REGNUM Зимой пандусы покрываются снегом и льдом