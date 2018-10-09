



Иван Шилов ИА REGNUM

В пятницу вечером, 5 октября, в одном из поселений в Сквежине были избиты три местных жителя, передает Gazeta Lubuska (Гожув-Велькопольский и Зелена-Гура). Преступниками оказались, вероятнее всего, американские солдаты. Информация о драке была подтверждена пресс-секретарем районной комендатуры полиции Мендзыжеча Юстиной Лентовской. Однако за получением более подробной информации она направила издание в прокуратуру, которая контролирует расследование. Заместитель районного прокурора Рената Шиншевская подтвердила журналистам, изучением вопроса занимается полиция и военная жандармерия. Однако, заявила она, «для пользы дела на данном этапе мы не предоставляем подробную информацию об инциденте. Я могу только подтвердить, что некоторые из его участников, вероятно, являются американскими солдатами, которые расквартированы в городе. Никакие обвинения пока никому не предъявлены. Пострадавшие — жители Сквежины». Вот уже практически два года Сквежина является одним из немногих польских городов, в которых находятся склады американской военной техники. А с июня там размещаются солдаты из батальона материально-технического обеспечения бригады Iron Horse армии США. Редакция обещает еще вернуться к этому делу.

В понедельник, 8 октября, после изучения материалов об инциденте с кортежем президента Польша Анджеем Дуды в Освенциме окружной прокурор прекратил расследование, сообщает Gazeta Krakowska (Краков). Правда, решение прокуратуры не является окончательным. Напомним, 4 октября машина сопровождения президента наехала на 9-летнего Дамиана. Мальчик побежал за своим другом и попал под автомобиль полиции на пешеходном переходе. Ребенка доставили в больницу, откуда он в тот же день вернулся домой со своими родителями. По словам прокурора Мариуша Сломки, данное происшествия нельзя квалифицировать как уголовное преступление. «Медицинский эксперт показал, что произошло нарушение телесной неприкосновенности мальчика, имеет место незначительное повреждение левой голени, однако ребенок в целом не пострадал, — заявил Сломка. — Это означает, что мы имеем дело с несчастным случаем, а не происшествием. Поэтому прокуратура решила прекратить расследование». Родителям Дамиана будет отправлено уведомление по почте. С момента его получения у них будет семь дней, чтобы подать жалобу. Если такое случится, дело будет передано в суд.

Pk.gov.pl Польская прокуратура

Кандидат в президенты Белостока от правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Яцек Жалек столкнулся с грубой атакой против себя, рассказывает Kurier Poranny (Белосток). Жители города увидели в своих почтовых ящиках письма, в которых повествовалось, что Жалек — это «поляк еврейского происхождения, а его отец, как говорят, имеет синагогу в Канаде, откуда и финансирует своего сына. Жалек никогда не позорил себя какой-либо работой, но он стремится к власти и кассе». Отдельное послание было направлено председателю «Права и Справедливости» Ярославу Качиньскому. В нем от имени «жителей Белостока» просят снять с выборов кандидатуру Жалека. «Эти письма являются результатом грязной кампании моих конкурентов, — заявляет сам политик. — Я думаю, что это та же самая среда, которая на предыдущих выпускала газеты, порочащие тогдашнего кандидата от PiS в президенты Белостока Яна Добжиньского». В свою очередь конкуренты из партии «Гражданская платформа» отрицают, что имеют отношение к письмам против Жалека.

Власти Островеца-Свентокшиского решили передать Войскам территориальной обороны Польши (WOT) в безвозмездном порядке здания общей стоимостью в 2,3 млн злотых, пишет Echo Dnia (Кельце). Смысл этого шага поясняет казначей Магдалена Желень. Она обращает внимание на то, что в WOT набирают местных жителей. Появление части территориальной обороны является преимуществом для развития коммуны, района и общины общества. Бесплатная передача им недвижимости вовсе не является бесхозяйственностью или избавлением от ненужного имущества. «Любые местные власти хотят создать условия для развития своего муниципалитета или района, и трудно представить себе более выгодные инвестиции, — считает казначей. — В городе будет размещен батальон из пяти рот, в каждой по 100 солдат, плюс около 70 постоянных кадровых военных, которые приедут в Островец с семьями. В ситуации, когда наш город привержен депопуляции, эта «инъекция свежей крови» очень нужна. Излишне говорить, что новые жители — это больше продаж в магазинах, больший спрос на услуги. Рынок недвижимости также оживится. Короче говоря, это огромные возможности для города и района. Мы избавимся от собственности, но заработаем в итоге больше, чем получили бы от ее продажи».

Mon.gov.pl Присяга солдат WOT

Пришло счастье и на улицу люблинских садоводов. Как информирует Dziennik Wschodni (Люблин), дан старт правительственной программе помощи фермерам, которые выращивают яблоки. В этом году в Польше небывалый урожай, цены падают, продавать фрукт становится невыгодным. Власти сообщили, что будут покупать у садоводов их продукцию. Один фермер может в день продать 5 тонн яблок по цене 25 грошей за килограмм. Первые закупки начались в понедельник, 8 октября. «Один из фермеров ждал этого с субботы, спал в своем тракторе и в итоге оказался первым, у кого мы приняли яблоки», — говорит директор завода в Мотиче Марчин Шлюсарский. В целом правительство готово закупить у садоводов около полумиллиона тонн яблок. «Не все думали, что эта инициатива будет реализована так быстро», — говорит садовод Ян Мишталь. Другие отмечают, что без согласия государства сами фермеры ничего не сделали. Хоть и были протесты в Варшаве, Сандомеже и Краснике — ничему это не помогло. Сейчас закупочные цены на яблоки у частных посредников крайне низкие. В среднем они составляют 10 грошей за килограмм, некоторые предлагают не больше 6 грошей, а раньше было 15 грошей. Что касается правительства, то оно обещает с садоводами расплатиться в течение 60 дней.

В подкарпатском городе Мелец разгорелась ссора, передает Super Nowości (Жешув). Все дело в обещании, которое два года назад занимавший на тот момент пост министра национальной обороны Польши Антоний Мачеревич. Он гарантировал авиационным заводам Мельца, что польская армия закупит производимые в этом городе вертолеты. Но обещания своего так и не выполнил, а в январе сего года и вовсе лишился министерского кресла. Местные депутаты решили напомнить правительству о вертолетном деле. Но против выступил представляющий правящую партию «Право и Справедливость» староста Збигнев Тымула, который заявил: это не поможет. После того как PiS взяла власть в Польше, отмечает издание, казалось, что заказы на армию будут предоставляться польскому военно-промышленному комплексу. Однако в средствах массовой информации недавно появилась информация о том, что власти готовятся купить вертолеты для военно-морских сил Польши в Англии. Это вызвало раздражение у депутата Мельца Марека Папроцкого. Райсовет захотел направить петицию на имя председателя совета министров Польши Матеуша Моравецкого. Но староста Тымула возразил. По его словам, поскольку у местного авиационного завода полиция купила два вертолета, вопрос выполнения обещания прежним министром национальной обороны поднимать не стоит.

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Из-за дрянного угля, которым жители Кракова вынуждены отапливать свои дома, в городе зимой нечем дышать. Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский подписал распоряжение, которое, с одной стороны, направлено на улучшение качества воздуха, с другой стороны, дает угольной промышленности время для адаптации, сообщает Dziennik Polski (Краков). Однако польские экологи предупреждают, что правительственное постановление содержит в себе мины замедленного действия, которые будут по-прежнему отравлять жизнь полякам. «Интересы шахтеров снова оказались более важными, чем здоровье миллионов поляков», — считает Анджей Гула, глава Краковского предупреждения смога (KAS). Он не верит в то, что министерство энергетики сможет на деле внедрить новые стандарты качества угля. «Программа «Чистый воздух» гласила, что запрет на торговлю углем ненадлежащего качества вступит в силу в первой половине 2017 года, — подчеркивает эколог. — Теперь мы узнаем, что это произойдет через три года. Таким образом, поляков в течение трех последующих отопительных сезонов будут травить смогом, который дадут самые токсичные сорта угля».

Как вежливо отказать растлителю или как одеваться, чтобы не оказаться изнасилованной? Как информирует Dziennik Łódzki (Лодзь), советы на эту тему содержатся в пособии, написанном для детей старше 14 лет католическим священником Жаном Бенуа Кастерманом. Впрочем, эксперты называют эту книгу спорной. Например, там содержится такая рекомендация девочкам: «Прежде всего относитесь к нему (растлителю, — ИА REGNUM ) с уважением и дайте ему понять, что вам льстит его интерес к вам, но вам будет еще приятнее, если он проявит к вам уважение». Это не единственная странная рекомендация. Читаем далее: «Ни в коем случае не будьте непослушны, не проявляйте отвращения к нему, не унижайте и не причиняйте ему боль, что может заставить его захотеть мстить, с уважением отнеситесь к нему, будьте добры». Католическое пособие вызвал бурю в социальных сетях, особенно среди известных людей. Например, против него выступила модель Аня Рубик, которая сама недавно опубликовала книгу о половом воспитании.

Джордж Адам Шмидт. Чтение библии. 1827

Россияне любят Эльблонг не только за покупки, торжествует Dziennik Elblaski (Эльблонг). Город недавно был представлен на «Фестивале польской культуры» в Калининграде. Что больше всего интересует россиян в Эльблонге и его окрестностях? По словам представляющей туристический сектор Ханны Скроботун, стенд Эльблонга был очень популярен, калининградцы подходили к нему и задавали много вопросов. Россияне знают, что такое тропа святого Якуба, велосипедный маршрут Green Velo. Жители Калининграда спрашивали о том, где лучше остановиться на ночлег в Эльблонге, некоторые из городских отелей уже являются узнаваемыми. Рекорд популярности бьет Фестиваль хлеба, им это очень нравится. Предложения по встрече Нового года в Эльблонге тоже интересуют россиян. Как подчеркивает Скроботун, фестиваль стал отличной возможностью показать ее город «среднему» российскому путешественнику. «Наше предложение адресовано не туроператорам, а обычным туристам. Например, музей Мирового океана — это идеальное место, потому что его посещает много путешественников», — говорит она. Организаторами мероприятия выступили генеральное консульство Республики Польша в Калининграде, музей мирового океана (Калининград), языковая школа «Эксперт» (Калининград) и информационный центр «Маверик» (Гданьск).