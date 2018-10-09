



Иван Шилов ИА REGNUM Октай Асадов

В турецкой Анталье проходит Совещание спикеров парламентов стран Евразии. Делегацию Азербайджана возглавляет председатель Милли Меджлиса Октай Асадов. И вот что он рассказал в интервью нашему агентству.

Безусловно, хорошо оцениваю и вижу перспективы. Мы только нащупываем новые формы сотрудничества, присматриваемся друг к другу. Конечно, сейчас мы переходим на обсуждение политических проблем, говорим об экономике и безопасности, все это нас затрагивает. В каждой из стран нашего континента это имеет свое законодательное оформление. Дело в унификации ряда законов, с этой инициативой выступила Россия и Южная Корея.

Ну, мы с моим армянским коллегой повторили известные и ранее озвучивавшиеся тезисы. Азербайджан никогда не уступит свои земли, Карабах должен быть в составе нашей республики. Вместе с тем мы готовы предоставить народу Карабаха статус самой высокой автономии.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах. Зона конфликта

Проблема земли есть. Однако если только мы принципиально определимся на определенных позициях, признании территориальной целостности Азербайджана, мы, конечно, изменим свое отношение к армянам, будем сотрудничать. Все-таки мы с ними исторически жили всегда мирно. У нас есть варианты возможного сотрудничества, но если только армянская сторона изменит свои позиции.

Вы знаете, что мы сегодня встречались с председателем Государственной думы России Вячеславом Володиным. Мы говорили как старые друзья. У нас нет споров и проблем. Тем более что сейчас отношения между нашими странами находятся на подъеме, резко растет товарооборот. И, вообще, скажу вам так: меня российская сторона не беспокоит, у нас присутствует позитивный тренд, позитивное развитие. Безусловно, мы будем поддерживать все инициативы Володина в деле расширения межпарламентского сотрудничества.

Анталья