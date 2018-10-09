



Иван Шилов ИА REGNUM Эдуард Шармазанов

В турецкой Анталье проходит Совещание спикеров парламентов стран Евразии. С чем прибыла сюда армянская делегация? Об этом в интервью нашему агентству рассказывает вице-спикер Национального собрания Республики Армения Эдуард Шармазанов.

Вы знаете, я выступал на английском, хотя мог бы говорить на армянском, потому что турецкая сторона представила нам своего переводчика с армянского, но он мог исказить мои слова.

Меня удивило вот что. В нашем зале среди делегаций из свыше 40 стран сидели наряду и наравне со всеми депутаты Турецкой Республики Северный Кипр. Подчеркиваю, непризнанного государства! А почему тогда не пригласили, например, делегацию Республики Арцах (Нагорный Карабах)? Как вы могли слышать, я озвучивал во время своего выступления известную позицию о том, что народ Республики Арцах должен получить свободу, это было бы самым правильным, и только в условиях свободы и на условиях принципа самоопределения нации мы можем решить многие и многие конфликтные вопросы, которые существуют на таком огромном континенте, как Евразия. Но азербайджанская сторона меня, естественно, не поддержала, апеллируя к известным резолюциям Совета Безопасности ООН.

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Да, конечно, вчера мы с ним встречались, переговорили. У нас сейчас, действительно, другой уровень отношений. И, кстати, я вам хочу сказать, что где-то 29−30 октября мы ждем делегацию Государственной думы России во главе с Володиным в Ереване.

Вот что я вам хочу, Станислав, сказать. В личных беседах, а мы же друг друга давно знаем, давно работаем, заявляется, что все будет нормально. Мы все идем на выборы, эти выборы должны быть честными, пусть победит сильнейший. Но в принципе мы с новым кабинетом ориентированы на консолидацию страны и нации, решение проблем. А проблем в нашей республике, как вы понимаете, хватает.

Анталья