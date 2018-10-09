



Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Неверов

В турецкой Анталье проходит Совещание спикеров парламентов стран Евразии, участие в котором принимает делегация Государственной думы России во главе с Вячеславом Володиным. В составе делегации — вице-спикер Госдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. В интервью нашему агентству он прокомментировал ход межпарламентского сотрудничества.

Идут поиски новых переговорных площадок, принимаются инновационные решения, предпринимают попытки выйти на новые форматы. Даже если просто обратиться к простым цифрам, то видно следующее. В первом заседании Совещания спикеров парламентов стран Евразии в Москве принимало участие 19 стран, сегодня в Анталье мы видим делегации из более чем 40 стран. Нас объединяет прежде всего озабоченность и единое понимание проблем региональной и общей безопасности, вопросы экологии, борьбы с терроризмом и киберпреступностью. И сейчас есть желание расширить круг традиционных площадок, на которых встречаются представители государственной власти — того, что есть, уже просто недостаточно. При том, что исполнительная власть, как и законодательная, обладает значительными ресурсами. Мы ищем варианты, осуществляем колоссальные усилия для того, чтобы нащупать точку опоры, которая может объединить интересы не просто одного-двух государств, а нескольких десятков, множества, имеющих общие проблемы и испытывающих общие угрозы.

Новатором все же выступает наш президент Владимир Владимирович Путин. Именно он обозначил необходимость появления таких переговорных площадок, на которых могли бы обсуждаться и разбираться серьезные проблемы. Давайте возьмем вопрос, о котором говорил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. В своем выступлении на пленарном заседании Совещания спикеров парламентов стран Евразии он напомнил, что ранее главами государств была подписана Каспийская декларация. То есть правовой статус Каспийского моря установлен, а теперь наступает время ратификации актов парламентами всех стран этого региона. Нужно унифицировать профильное законодательство, чтобы на юридическом уровне полноценно обеспечить сотрудничество, иначе все провисает. Или вот еще. Володин выступил с предложением созвать конференцию по кибербезопасности. Можете представить себе ситуацию, когда сорок с лишним парламентов принимают решение о разработке основ законодательства по кибербезопасности. Это же не только общий понятийный аппарат, это и определение угроз, потенциального развития отрасли и так далее. Здесь тоже можно многое унифицировать. То есть идет поиск площадок, на которых мы можем работать, и, конечно, такая работа будет продолжаться в дальнейшем.

Анталья