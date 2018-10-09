Томос и автокефалия

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дымовая завеса

Сентябрь выдался напряжённым и богатым на события для украинской церкви. В начале месяца стало известно, что Константинопольский патриарх принял решение отправить на Украину двух экзархов — архиепископа Даниила Памфилийского из США и епископа Иллариона Эдмонтонского из Канады. Оба назначения можно считать знаковыми. Как раз в США Константинопольский патриархат имеет наиболее крупную диаспору и не может не прислушиваться к её мнению. В свою очередь, в Канаде проживает крупная украинская диаспора, возникшая в результате двух крупных волн миграции: в начале XX века и в ходе Второй мировой войны. Не нужно лишний раз говорить, что её представители, как правило, не слишком дружелюбно настроены в отношении России и всего, что с ней связано.

Украинские раскольники восприняли новость с огромной радостью.

«Назначение Вселенским патриархом своих экзарха в Киеве обусловлено необходимостью проводить активную работу по подготовке предоставления автокефалии Православной Церкви в Украине, проведения соответствующих встреч и консультаций. Звание или титул экзарха в данном случае означает личное полномочия Вселенского патриарха представлять его личность и Церковь при выполнении конкретной задачи — подготовки к предоставлению автокефалии. Для светской аудитории функции экзарха в данном случае могут быть сопоставимы с функциями Чрезвычайного и Полномочного Посла», — заявил «архиепископ» т.н. Киевского патриархата Евстратий Зоря.

Водник Евстратий Зоря

Местоблюститель Западноевропейского экзархата Константинопольского патриархата митрополит Галльский в интервью итальянскому агентству церковных новостей SIR выразился ещё более чётко:

«Два экзарха призваны проложить путь (Украины) к автокефалии».

Однако фокус в том, что Варфоломей и его заокеанские кураторы могут назначить на Украину ещё хоть сотню таких кураторов. Но дело не сдвинется с места без главного: нужна структура, церковь, которая и получит автокефалию. Т.н. Киевский патриархат ей стать не может по определению: даже при всём своём желании Варфоломей не может узаконить раскольников. Но если это будет принципиально новая структура, куда к тому же войдут не только раскольники, но и отступники (из УПЦ), — это уже другое дело.

«Насколько мы понимаем, экзархи (послы) от Константинопольского патриархата сейчас приехали на Украину для того, чтобы объединить УПЦ КП с УАПЦ, на их базе создать совершенно новую структуру, зарегистрировать ее как Единую православную церковь и уже ей дать Томос», — пояснил в интервью изданию «Страна.ua» митрополит канонической УПЦ Антоний.

Собственно, в УПЦ поступок Варфоломея (назначение экзархов) назвали нарушением канонической территории Украинской православной церкви. Также УПЦ вслед за РПЦ постановили приостановить богослужебное общение епископата УПЦ с архиереями Константинопольского патриархата. Как объясняет Андрей Кураев, прекращение общения иерархов — первый и наиболее «безобидный» из уровней разрыва, возможный между православными церквями.

Анатолий Григорьевич Чайко Андрей Кураев

Спустя месяц, в начале октября, к УПЦ и РПЦ присоединилась Белорусская православная церковь.

«Чтобы как-то отрезвить горячие головы, было принято решение приостановить наше служение с епископатом Константинопольским, приостановить наше участие во всех мероприятиях, где председательствуют представители Константинополя», — заявил во время пресс-конференции глава БПЦ митрополит Минский и Заславский Павел.

В поддержку УПЦ высказался и патриарх Александрийский и всея Африки Феодор — в конце сентября он посетил с трёхдневным визитом Одессу.

В Польской автокефальной православной церкви считают, что Константинополю не следует принимать такое решение без консультации с другими поместными церквями. Причём в начале октября митрополит Варшавский и всей Польши Савва повторил свои слова, дополнив их предложением: созвать межправославный Синаксис для обсуждения украинского кризиса. Кроме того, Савва подписал совместное заявление с упомянутым выше Феодором: оба иерарха призывают Варфоломея не форсировать украинский церковный вопрос и действовать обдуманно. С такими же словами обратился к нему патриарх Сербский Ириней.

В Грузии открыто осуждать Константинополь не стали, что дало некоторым экспертам основания утверждать, что Грузинская патриархия стала на сторону Варфоломея. Однако в заявлении, распространённом в конце сентября, сказано прямо:

«Инициатива Вселенской патриархии в связи с существующей в Украине сложной церковной ситуацией, как известно, привела к напряженности в отношениях между Константинопольской и Русской церквями. Считаем, что на данном этапе необходимо воздержаться от предварительных оценок, пока каждая из сторон не зафиксирует официальную и окончательную позицию».

Григорий Гагарин. Грузия. Церковь монастыря Кабени (фрагмент)

Митрополит Калавритский и Эгиалийский Амвросий (Элладская православная церковь) считает, что Варфоломей своими действиями поставил весь православный мир под угрозу нового раскола. Иерарх выразил сожаление по поводу того, что Варфоломей создаёт конфликты вместо того, чтобы стремиться к единству православия.

На днях синод Антиохийской православной церкви также поддержал необходимость созыва всеправославного совещания по поводу Украины.

«Антиохийская Церковь выражает большую тревогу в связи с действиями, которые ведут к изменению географии Православных Церквей, и считает, что, когда история рассматривается в одностороннем порядке, она не служит православному единству, но, наоборот, разжигает ненависть и ведёт к разделению между сыновьями одной Церкви», — говорится в заявлении Синода.

Здесь необходимо напомнить, что Александрийский и Антиохийский патриархаты занимают второе и третье место в диптихе православных церквей и относятся к числу древних Восточных патриархатов православной церкви. Оба основаны в I веке нашей эры, их кафедры на 300 лет древнее Константинополя. Во многом именно их позиция сдерживает сегодня Варфоломея.

В итоге, как видим, практически никто в мире, кроме собственно украинских раскольников, не в восторге от активности Вселенского патриарха.

Jes Церковный раскол

Вероятные последствия автокефалии Украинской церкви

Впрочем, все стороны конфликта уже сейчас пытаются подготовиться, дать себе и другим ответ на вопрос «А что, если всё же да?».

Раскольники выступают в своём репертуаре. Филарет в интервью «5 каналу» заявил, что ждёт томос уже… на этой неделе:

«Я думаю, что мы затягивать не будем созыв самого Собора. Если томос будет принят 9−11 октября этого года, то в октябре месяце мы можем созвать этот Собор. Если же томос будет принят позже, то, конечно, будет созван позже, но в этом году, мы надеемся, что всё это свершится».

Филарет тем самым намекает на Синод Константинопольского патриархата, назначенный на вышеобозначенные даты.

Что же касается «собора» т.н. Киевского патриархата, по его словам, в нём примут участие «архиереи» т.н. Киевского патриархата (41 человек), 12 представителей УАПЦ и 10 делегатов от канонической УПЦ.

Президент Украины Пётр Порошенко уже обещает защиту потенциальным перебежчикам, т. е. тем 10 архиереям, о которых упомянул Филарет (если он не соврал, конечно).

«Государство защитит права тех священников и мирян УПЦ МП, которые добровольно примут решение выйти из-под Москвы, чтобы вместе с другими православными творить единую поместную православную украинскую церковь», — заявил он во время ежегодного послания в Верховной раде.

Однако тут есть тонкий момент. Скажем, тот же митрополит Черкасский и Каневский Софроний (известный сторонник автокефалии) неоднократно заявлял свою позицию:

«В одну церковь с Филаретом не пойду».

В похожем ключе высказался и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр Драбинко — едва ли не самый известный автокефалист в УПЦ. Он заявил, что ещё не решил, стоит ли принимать участие в «объединительном соборе», поскольку представители УПЦ будут там в меньшинстве по сравнению с раскольниками. К тому же будет выглядеть так, словно «Киевский патриархат» поглощает УПЦ.

Sergeevskyy Александр Драбинко

И тот, и другой, конечно, за автокефалию — но оказывается, что ради неё придётся ещё порядком поунижаться, причём совсем не перед Варфоломеем.

Это, конечно, может оказаться элементом торга, однако по состоянию на сейчас ещё большой вопрос, сколько и каких делегатов от УПЦ удастся собрать Филарету.

Впрочем, сам глава раскольников уверен, что отступников будет значительно больше, чем десять человек.

«Когда украинская церковь станет автокефальной и Московский патриархат сократится наполовину — у него не будет оснований бороться за первое место среди православных церквей», — утверждает он в интервью радио «Голос Америки».

Минкульт Украины между тем проводит «выборочные проверки» церквей УПЦ — тех из них, что находятся на балансе государства и за которыми числятся какие-либо ценности (мол, чтобы не вывезли в РФ). Так, письмо с требованием обеспечить доступ сотрудников министерства на территорию для переписи имущества получили в Спасо-Преображенской церкви Глухова (историко-культурный заповедник «Глухов»).

"Здесь были только стены, дырявая крыша, даже пола не было, а теперь они собираются создать комиссию, чтобы прийти переписать всё, что у нас есть. Это абсурдно: какая комиссия, вы хотите переписать собственность нашей общины?.. Люди предложили — а давайте и мы создадим комиссию и пойдем переписывать историко-материальные ценности заповедника», — возмущается протоиерей Алексей Радионов.

Андрей Романенко Спасо-Преображенская церковь в Глухове

Наверняка такая же комиссия вскоре пожалует и в Киево-Печерскую лавру.

Кстати, о лавре. Она, несомненно, является самой главной ценностью православия на Украине, ведь имеет 1000-летнюю историю: монастырь был основан тут уже во второй половине XI века.

У раскольников, (или к тому времени представителей «поместной церкви») есть два пути овладеть лаврой: юридический и силовой. Первый означает долгие судебные тяжбы с неочевидным результатом. Лавру передали канонической УПЦ на законных основаниях. Чтобы оспорить решение 25-летней давности, нужно будет придумать какую-то причину, доказать её в суде. А уж если причины начнут искать не только в украинских законах, а ещё и в исторической плоскости (Киево-Печерская лавра в своё время имела статус ставропигии Константинопольского патриарха, т. е. была монастырём, который непосредственно подчинялся Константинополю — без оглядки на любую местную церковную власть), то суду не обойтись без экспертных заключений в довольно специфической области — церковном праве.

Видимо, проще отобрать силой. К примеру, митрополит Почаевский Владимир уже обратился к верующим:

«Учитывая сложившуюся ситуацию и информацию, которой мы располагаем, и по угрозам расправой, которая все распространяется, видно, что и нам придется что-то пережить. А потому просим вашей поддержки, в первую очередь молитвенной, моральной, и, видно, нужно будет физическое выше присутствие», — говорится в обращении, опубликованном 1 октября.

Вероятно, присутствие может потребоваться 14 октября. Уже и не поймёшь, чем же в первую очередь ценен этот день для националистов — празднованием Покрова Пресвятой Богородицы или годовщиной создания УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако уже традиционно этот день используется ими для нападок на храмы УПЦ. Подобные же угрозы получили и церковники в Киеве.

Цитата из х/ф «Иди и смотри». Реж. Элем Климов. 1985. СССР Бандеровец

Но и у УПЦ, как оказалось, есть чем ответить.

«Мы живем в демократической стране, где как минимум декларируется право на жизнь на основе законов. И мы будем использовать все законные методы. Также у нас есть документ, который называется «Основы социальной концепции УПЦ», согласно которому в очень сложных ситуациях — я процитирую: «Церковь может обратиться к своим чадам с призывом к мирному гражданскому неповиновению». Это крайняя мера, но она зафиксирована в нашей социальной концепции, утвержденной собором архиереев», — цитирует Центр информации УПЦ митрополита Антония.

Ещё одно любопытное последствие автокефалии (причём не в свою пользу) обещает организовать сама украинская власть. В обращении к Раде Пётр Порошенко пообещал переименовать УПЦ в «РПЦ на Украине» (якобы чтобы не путать население). А названием «Украинская православная церковь» будет пользоваться структура, создаваемая Варфоломеем и Филаретом.

«…Государство само решило указать верующим, что они — русские православные люди. Никто этого делать не просит, и тем более не заставляет. Всё государственные мужи делают сами», — отмечает в своём материале для «Голос.ua» политический обозреватель Андрей Кислов.

Он же указывает, что обещания Порошенко нисколько не изменят каноническое название УПЦ в православном мире, и для внешнего употребления «поместной церкви» всё равно придётся использовать какое-то иное название.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дымовая завеса

Захваты и грабежи храмов

Не все ждут 14 октября. 28 сентября СМИ сообщили о захвате Свято-Троицкого храма УПЦ в Ивано-Франковской области. Центр информации УПЦ сообщает, что нападавшие не только захватили храм, но и агрессивно препятствовали съёмкам. В настоящее время в храме врезаны новые замки, он охраняется представителями «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Систематические нарушения прав верующих УПЦ вновь стали предметом рассмотрения в ООН. В частности, в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) с мая по август зафиксировали шесть захватов храмов, представители ООН опросили 177 свидетелей и жертв нарушений прав человека, представив всю полученную информацию в отчёте.

День благодарения и Единая протестантская церковь Украины

Годовщина Реформации, которую отмечали украинские баптисты в прошлом сентябре двухдневными гуляньями в центре Киева, переродилась в «День благодарения». Теперь украинские баптисты будут отмечать его ежегодно во второй половине сентября.

Для организации такого мероприятия, да ещё и на регулярной основе, мало одного только желания представителей баптистской общины, нужно политическое влияние. У баптистов оно есть, их поддерживает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Турчинов — и сам баптист, в протестантство он перешёл почти 20 лет назад.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Кровавый пастор» Турчинов

Но секретарь СНБО Украины не только организовывает баптистам фестивали. 23 сентября, во время брифинга представителей протестантских церквей Украины стало известно, что именно Александр Турчинов возглавит их объединительный процесс. Причём объединяться будут не только баптисты, на брифинге присутствовали представители и других протестантских течений.

Турчинов также обозначил угрозы, которые подвигли его объединять протестантов. Кроме традиционной и вполне предсказуемой «агрессии РФ» он упомянул также наступление «агрессивной безнравственности» на украинское общество.

«И сегодня стоит вопрос о защите семейных ценностей, наших семей, наших детей от пропаганды извращений. [Надо] защитить нашу молодежь от наркотиков и алкоголизма и обеспечить независимость, единение и духовность нашей страны», — заявил он во время своего выступления на съезде.

Под извращениями Турчинов понимает толерантное отношение к сексуальным меньшинствам. Любопытно, что за последние несколько месяцев жена Турчинова уже дважды становилась объектом внимания прессы. Анна Турчинова опубликовала в украинской прессе два резонансных материала под названием «Гомодиктатура», в которых грозит «Содомом и Гоморрой вживую».

Сам же Турчинов призывает строить «величие и могущество нашего государства» на основе «вечных евангельских ценностей», по поводу чего некоторые украинцы уже насторожились: в конце концов, не все граждане Украины — христиане.