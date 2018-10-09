В прошлом месяце президент Польши Анджей Дуда попросил президента США Дональда Трампа построить военную базу в Польше и даже выразил готовность выделить на строительство $2 млрд. Преисполненный уверенностью в том, что американский президент пойдет навстречу его просьбе, Дуда предложил назвать военный объект в честь Трампа, пишет Джим Таунсенд в статье для американского издания The Foreign Policy.

Eurocom.mil Американские и польские солдаты. Польша

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Постоянное военное присутствие США в Польше — это давняя мечта всех польских президентов. Трамп заявил, что он со всей серьезностью подойдет к рассмотрению данного вопроса. Однако американский президент, похоже, не задумывается о том, что строительство «Форта Трамп» может оказаться еще сложнее и дороже, чем строительство обещанной пограничной стены на границе с Мексикой?

Идею строительства «Форта Трамп» стоит высмеять так же, как и идею Трампа о создании Космических сил США. Поляки настаивают на размещении в стране американской бронетанковой дивизии — это тысячи солдат США. В Пентагоне начали тщательно изучать возможность подобного сценария с момента событий на Украине в 2014 году. Конгресс также проявил интерес к данному вопросу: в Законе о национальной обороне 2019 года говорится о том, что Пентагон должен предоставить отчет о возможном размещении войск в Польше.

Польша озабочена возможностью возвращения российского господства с момента окончания холодной войны. Поляки больше надеются на США, чем на ООН, НАТО или ЕС, в плане сдерживания России. Для некоторых польских стратегов американская база важна не в качестве военного объекта, а в качестве лагеря будущих американских заложников, если русские появятся на горизонте.

Иван Шилов ИА REGNUM Анджей Дуда

Вашингтону пришлось столкнуться с этой польской паранойей в 1991 году. В 1999 году Польша стала одной из первых стран бывшего Варшавского договора, вступивших в НАТО. Именно Польша кричала больше всех о необходимости расширения НАТО. Однако вскоре поляки осознали, что НАТО уделяет больше внимания Балканам, чем России (это было задолго до событий 2008 года в Грузии). Таким образом, Варшава пришла к выводу, что только США могут защитить ее от России, и начала последовательно стремиться к обеспечению постоянного военного присутствия США на своей территории. Польша стала одним из основных участников коалиции под руководством США после терактов 11 сентября 2001 года. Варшава направила своих солдат в Ирак. Расчет Польши был прост: для того чтобы добиться постоянного военного присутствия США, Варшава должна принять участие в иракской кампании под руководством Вашингтона. Варшава хотела сделать Вашингтон своим должником, однако она просчиталась. Польша не получила практически ничего. Пентагон лишь сделал видимость постоянного военного присутствия в Польше, разместив в стране авиационный отряд численностью более 10 летчиков, участвующих в учениях с ВВС Польши. Это не совсем бронетанковая дивизия.

После событий на Украине выяснилось, что польская паранойя в отношении России оказалась не совсем паранойей. США и НАТО встрепенулись. Россия была на марше, поэтому НАТО нужно было принять срочные меры по укреплению сдерживания в Европе, включая восстановление военного присутствия США на континенте. США направили миллиарды на восстановление своей инфраструктуры на европейском континенте, в то время как НАТО направило свои армейские подразделения в страны Прибалтики и Польшу, американские солдаты прибыли в Варшаву.

Однако причины, которые ранее не позволяли США создать военную базу в Польше, никуда не исчезли. К этим причинам можно отнести большие военные расходы, отсутствие военной необходимости, высокую уязвимость базы и отсутствие свободной бронетанковой дивизии, которую можно было бы направить в Польшу. Несмотря на предложение Польши о выделении $2 млрд, конечная сумма может оказаться намного больше.

U.S. Army Американские солдаты в Польше

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На дипломатическом фронте США также могут столкнуться с проблемами. Россия сразу же заявит о том, что американская военная база в Польше — это провокация и нарушение основополагающего акта НАТО — Россия, ограничивающего размеры военных подразделений, которые НАТО может развертывать вдоль своих границ. К тому же создание американской базы в Польше может подорвать единство НАТО, даже есть вероятность того, что другие члены НАТО также потребуют строительства американских баз на своей территории.

США должны отказаться от строительства «Форта Трамп» в Польше и серьезно подойти к рассмотрению того, имеет ли военный и геополитический смысл строительство первого в истории крупного военного объекта в Польше. Это масштабный военный проект, которого Европа не видела на протяжении поколения.