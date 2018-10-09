Семнадцать лет, 2 тыс. 391 погибший американский солдат и 20 тыс. 94 раненых — это мрачные цифры, с которых едва ли начнут рассказывать историю войны в Афганистане. В прошедшее воскресенье, 7 октября, исполнилось ровно 17 лет с момента начала боевых действий в Афганистане. Вашингтон потерпел трагический провал, причины которого многие не понимают до сих пор, пишет Элан Джурно в статье для американского издания The Hill.

U.S. Army Американские солдаты ведут бой в Афганистане

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Много что пошло не так, но привычных объяснений недостаточно. Может в проигрыше виноваты американские военные? Нет, военные здесь ни при чем. Даже учитывая то, что американские военные допускали тактические ошибки, все это отходит на второй план, когда вы сравниваете военную мощь США и их союзников с возможностями исламистских боевиков, которые используют самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие времен холодной войны и побитые пикапы. Проигрыш в Афганистане также принципиально не связан с численностью коалиционных войск и нехваткой ресурсов, поскольку были периоды, когда численность солдат многократно увеличивалась, но война все же продолжалась.

U.S. Army Американские солдаты ведут бой в Афганистане

Для того чтобы понять причины поражения Вашингтона в Афганистане, стоит обратить внимание на внешнюю политику Соединенных Штатов. Какие цели Вашингтон преследовал в Афганистане? Как минимум США стремились устранить режим талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые предоставили убежище «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и ликвидировать угрозу, исходящую от Афганистана. Это был первый шаг на пути к противостоянию с более широким исламистским движением. Но фактически оказалось, что цель войны заключалась не в том, чтобы устранить все возможные угрозы в Афганистане, а скорее в обеспечении государственного строительства: «реконструкции» Афганистана, вливании миллиардов долларов и обеспечении выборов.

Несомненно, всем известно, что коалиционные силы под руководством США стремительно свергли режим талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Тогда это было воспринято как победа. Коалиционные войска предъявили «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ультиматум: боевики должны были выдать Усаму бен Ладена. Когда начались боевые действия, западная коалиция позволила некоторым исламистским силам скрыться.

Некоторые боевики укрылись в районе, расположенном вдоль афгано-пакистанской границы. К 2006 году они хорошенько вооружились и начали наступление, чтобы захватить под свой контроль афганские территории. С тех пор разные исламистские силы, не только талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но затем и ответвления ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), продолжили борьбу с коалиционными силами.

U.S. Army Взрыв. Афганистан

Поскольку Соединенные Штаты руководствовались целью национального строительства, это отразилось и на эффективности ведения боевых действий. Американские солдаты были ограничены определенными правилами, например, им запрещалось вторгаться в священные места или мечети, где, как известно, укрывались исламистские боевики. Подобные ограничения привели к тому, что вражеские силы смогли использовать их для получения тактического преимущества. Первоначальные разговоры о решительной победе над режимом талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) теперь сменились желанием Вашингтона уговорить непобедимых талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сесть за стол переговоров, чтобы начать «мирные» переговоры.

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Конкретные идеи о нравственности — вот что определило направление американской внешней политики в отношении Афганистана и повлияло на поведение американских военных на поле боя. Соединенные Штаты могли бы одержать победу над исламистами в Афганистане, но они не верили в то, что у них есть моральное право. Вашингтон считал морально приемлемой политику, направленную на удовлетворение потребностей других, обездоленных граждан Афганистана, обманывая себя в том, что в конечном итоге он добьется тех или иных выгод. Этот подход вытекает из общепринятой этики, согласно которой Вашингтон должен защищать своих союзников.

Поражение в Афганистане является примером того, как определенные философские идеи могут влиять на нашу культуру, политику и жизнь в целом. Руководствуясь самоотверженными нравственными идеями, политика США оказалась бесполезной в афганской войне. Другими словами, именно философия привела к внешнеполитическому поражению. Только (рациональные) философские идеи могут привести нас к лучшему будущему.