Японское правительство, незаконно объявив принадлежащие России южнокурильские острова «своей территорией», весьма раздраженно реагирует на размещение здесь новой военной техники, проведение различного рода учений, строительство военных объектов. По этим и другим поводам официальный Токио неизменно направляет Москве дипломатические протесты.

Флаг Японии

Дело доходит даже до протестов по поводу празднования на Курилах Дня окончания Второй мировой войны, в развязывании которой, как известно, повинна наряду с нацистской Германией и фашистской Италией и милитаристская Япония. Как сообщало ИА REGNUM, МИД России с недоумением воспринял заявление о протесте Японии против празднования 73-й годовщины окончания Второй мировой войны на южных Курильских островах, говорилось в официальном заявлении российского внешнеполитического ведомства.

«Высказывания высокопоставленного японского политика говорят лишь о том, что Токио склонен регулярно впадать в историческое беспамятство, предавая забвению роль милитаристской Японии в развязывании военной агрессии в Азии, а также игнорируя итоги Второй мировой войны и реалии современного миропорядка, основанного на Уставе ООН», — подчеркнуто в заявлении.

По словам российских дипломатов, это свидетельствует о нежелании Японии извлечь уроки из прошлого, что служит препятствием для решения проблемы с заключением мирного договора. Японской стороне было рекомендовано заняться переосмыслением собственной истории.

Советские солдаты с трофейными японскими флагами. 1945

Представителями МИД РФ в последнее время делались принципиальные заявления об отказе принимать необоснованные японские протесты по поводу Курильских островов, суверенитет России над которыми не подлежит сомнению. И тем не менее, похоже, российские власти считают нужным все же проявлять заботу о том, чтобы «не раздражать» нашу восточную соседку какой-либо военной деятельностью на Курильских островах, включая рутинные учения. Это можно было бы понять, если бы в Японии не воспринимали такую «заботу», как «учет японской позиции по поводу принадлежности островов». Трудно избежать впечатления, что именно так Токио воспринял согласие Москвы прислушаться к японским протестам и не включать Курильские острова, на которые открыто и весьма настойчиво претендует японское правительство, в район проведения прошедших в минувшем сентябре учений Вооруженных сил РФ «Восток-2018». За что министр обороны РФ Сергей Шойгу получил особую благодарность от начальника штаба японских Сил самообороны (эвфемизм воссозданных в нарушение конституции страны Вооруженных сил Японии — А. К.) Кацутоси Кавано. Как заявил Шойгу на встрече с японским гостем, в Москве «услышали Токио» касательно маневров «Восток-2018» и учли предложение властей Японии. В ответ получил одобрение Кавано, который сказал:

«Мы высоко это ценим. У меня большие надежды, что мы сможем продвигать оборонные отношения между Японией и Россией».

Mil.ru Сергей Шойгу и Кацутоси Кавано

Получается, что японские протесты, хотя и отвергаются, но учитываются, что, конечно же, поощрит японскую сторону на продолжение политики «отстаивания» несуществующих прав Японии на Курильские острова. Имея немалый опыт общения с японскими политиками, хорошо знаю, что они, выстраивая свою линию, принимают во внимание любое проявление склонности переговорщиков учитывать японскую позицию, фиксируют подобные нынешней уступки, воспринимая их не как жест доброй воли, а как известное свидетельство слабости или особой заинтересованности в партнере.