



Duma.gov.ru Вячеслав Володин

Второй день работы Совещания спикеров парламентов стран Евразии в Анталье оказался для председателя Государственной думы России Вячеслава Володина очень напряженным. Он целиком был посвящен двухсторонним переговорам — с коллегами из Киргизии, Узбекистана, Азербайджана, Сербии, Словакии, Ирана, Вьетнама. А ранее Володин провел рабочие встречи со спикерами парламентов Казахстана и Турции.

Где-то в промежутке глава Госдумы успел даже дать интервью турецкому телеканалу TRT. Кстати, такую же интенсивную работу вели в Анталье и спикеры других парламентов из более чем 40 государств. Так что международный конференц-зал антальского отеля Kaya Palazzo Golf Resort гудел как муравейник, что осложняло работу журналистов, которым далеко не всегда разрешали подойти ко многим политикам. Конечно, сам ход переговоров Володина, характер достигнутых им устных и подписанных соглашений будет анализироваться позже. Мы же попытаемся вычленить несколько позиций, которые, на наш взгляд, представляются наиболее важными. Первое: почти все участники признали новый формат межпарламентского сотрудничества состоявшимся и имеющим серьезные политические перспективы. Примером тому является хотя бы то, что стало расти число его участников.

Напомним, что на первое Совещание, прошедшее в Москве, прибыли делегации из 19 стран, на второе в Сеуле — в 28, на третье — 41, а Узбекистан так вообще впервые. При этом постепенно начинает вырисовываться линия именно парламентского сотрудничества. Так, в Анталье был подписан устав межпарламентской комиссии по сотрудничеству Государственной думы России и Национального собрания Республики Корея. Согласно ему, комиссия в своей работе руководствуется общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами, заключенными между РФ и Республикой Корея, а также российским законодательством. Специально подчеркивается, что комиссия ведет свою деятельность для содействия углублению сотрудничества России и Республики Корея в различных областях и созданию благоприятных условий для развития сотрудничества между Госдумой и Национальным собранием Кореи, а также для координации межпарламентской деятельности в рамках международных организаций и конференций, в том числе по вопросам экономического сотрудничества на евразийском пространстве.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин и Мун Хи Сан

На наш взгляд, этот документ может стать образцом для регламентации работы по межпарламентскому сотрудничеству. Хотя бы потому, что, как упомянул Володин, «парламенты наших стран выступили инициаторами такого формата». Кстати, спикер Госдумы пригласил главу Национального собрания Кореи Мун Хи Сана посетить Россию с официальным визитом. Не случайно и то, что Володин предложил своему вьетнамского коллеге, председателю Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Тхи Ким Нган усилить развитие межпарламентских отношений между двумя странами и создать российско-вьетнамскую межпарламентскую комиссию высокого уровня. На что Нгуен Тхи Ким Нган ответила согласием и предложила более конкретно обсудить этот вопрос в рамках предстоящего визита Володина во Вьетнам, который состоится до конца этого года.

«В рамках такого механизма мы сможем осуществлять парламентский надзор за исполнением двусторонних договоренностей», — заявила она. Мы отмечаем этот и другие моменты потому, что они позволяют более глубже вникнуть в такое понятие, как межпарламентское сотрудничество, чтобы выделить его из других сфер межгосударственного взаимодействия. Это непросто, заявил корреспонденту ИА REGNUM посол России в Турции Алексей Ерхов, ведь затевается совершенно новое дело, создается новый формат взаимодействий государств на международной арене и во взаимодействии между собой. Многое на этом направлении нужно дополнительно исследовать и многое необходимо испробовать на конкретной политической практике для того, чтобы в нужное время и в нужный момент сосредоточить усилия именно законодательных органов власти разных стран на решении общих проблем. И такую попытку предпринял Володин, когда на встрече с председателем Консультативного совета Катара Ахмедом бен Абдаллой бен Заидом аль-Махмудом, когда не только пригласил его побывать в Москве, чтобы «иметь возможность встретиться и обсудить вопросы в рамках парламентской повестки», но и провести межпарламентскую конференцию по вопросам кибербезопасности.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин и Ахмед аль-Махмуд

Кстати, Аль-Махмуд напомнил, что эмир Катара во время своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН как раз предложил созвать международную конференцию по кибербезопасности. «Мы хотели бы попросить вашей поддержки», — заявил катарский парламентарий. Не исключено, что такое решение будет инициировано от имени третьего Совещания спикеров парламентов Евразии. А вот председатель Собрания Исламского совета Исламской Республики Иран Али Лариджани продвигает проект проведения в Тегеране международной конференции по проблемам терроризма и межрегиональному взаимодействию. Все это события примечательного свойства, когда выдвигаются разные инициативы и на них примиряется «одежда» межпарламентского взаимодействия. Так что у Володина и его коллег, участвующих в Совещании спикеров парламентов стран Евразии, впереди еще много работы, которую не сразу рассмотришь в рутине глобальных форумов.

Анталья