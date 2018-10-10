Как живёт профессиональный футбол в Европе? За счёт чего существует? Прежде всего, за счёт продаж прав на телетрансляции. Английская премьер-лига будет тут всем примером. В России клубы получают с этого копейки или вообще ничего. Они существуют, как правило, за счёт бюджетных средств.

Иван Шилов ИА REGNUM Околофутбол

Образцовый пример тут — питерский «Зенит». Команда спонсируется «Газпромом», то есть существует на деньги, полученные от добычи газа. Того самого газа, который, согласно Конституции, принадлежит народу. А народу, обложенному поборами, эти деньги совсем бы не помешали. Однако тратятся они не на детские сады и пенсии, а, к примеру, на покупку футболистов Халка и Витселя за 100 миллионов евро или на заключение контракта с итальянским тренером Роберто Манчини за 5 миллионов евро в год. Ну, чтобы народ радовался, когда «Зенит» выигрывает.

Меж тем региональный футбол уничтожается. И клубы вроде «Томи» или «Анжи» просят «центр» выделить деньги на спасение. А команды вроде пермского «Амкара», показывавшего, к слову, подчас отличные результаты, просто исчезают с футбольной карты. Впрочем, почему только «Амкар»? В прошлом году обанкротился сосед «Зенита» — питерский «Тосно». До этого он ухитрился выиграть Кубок России. Футбол в России, как и в 90-х, централизован. Есть клубы, пожирающие остальные, сосредотачивающие в своих бюджетах государственные — как правило, полученные от торговли природными ресурсами, — деньги. Частные деньги в российском футболе отсутствуют. Оттого нет внятных бизнес-процессов.

Есть, конечно, исключения, но они, согласно известному выражению, лишь подтверждают правило. Например, «Краснодар», финансируемый бизнесменом Сергеем Галицким. Этот клуб — совсем иной футбольный коленкор. «Краснодар» — команда с идеологией, развивающая собственную академию, собственные традиции и не играющая в секретные игры с судейством и руководством РФС.

Поэтому я не удивлён, что после скандала имени Кокорина и Мамаева клуб Галицкого дал в РФС запрос на предмет расторжения контракта с Мамаевым. Честная, внятная реакция. Но я и не удивлён, что «Зенит» отделывается в данном случае общими фразами.

Садовников Дмитрий Александр Кокорин

Именно неадекватные деньги гигантских корпораций странным образом не развивают, а развращают российский футбол. Да, нет ничего хорошего в системе 90-х: когда наши клубы были нищими, а игроки скопом ехали в средненькие клубы Европы. Вот и играл Виктор Онопко в каком-нибудь «Овьедо». В нулевых с приходом нефтяных и газовых денег ситуация крутанулась на 180 градусов. Денег в российском футболе стало оглушительно много, а, учитывая лимит (пять россиян обязаны быть на поле), их получателями стали футболисты и их ушлые агенты. Это привело к тому, что российские игроки, ничего не добившись в футболе, стали получать столько же, сколько приличные футболисты в Европе, выступающие совсем на другом уровне.

В том числе и поэтому у футбольной России сложилась дурная слава. Сюда едут за лёгкими деньгами, как в быстрый займ, где, впрочем, возвращать деньги не надо. Едут получать огромное бабло, а потом, не находя футбола, дуреют и рвутся назад, в Европу. Сколько уже мы таких видели? От Коштиньи до Карлоса Эдуарду.

Российские футболисты, однако, никуда не рвутся. Знают, что, не показывая ничего на поле, они всё равно будут получать как минимум миллион-два евро в год, а есть ведь ещё то, что заносят в кейсах. От этого трудно не потерять берега. Особенно тем, у кого с воспитанием и так не очень, кто попал в футбол, чудом спасшись от ПТУ и отсидок. Да, в российском футболе есть Роман Зобнин и Сергей Игнашевич, профессионалы, но есть и такие, как Мамаев с Кокориным. Есть в России футбол, а есть быдлофутбол — и часто второй доминирует. В Европе ведь тоже хулиганов хватало: Гаскойн, Эффенберг, ди Канио — но эти люди умели играть в футбол.

Тут показательно то, как Кокорин и Мамаев с компанией избили свою первую жертву — Виталия Соловчука. С его слов, к нему в машину забралась пьяная девушка — погреться. После её забрали некие люди, а затем стали бить машину с воплями: «Ты знаешь, кто я?» Когда Соловчук выбрался наружу, его начали избивать впятером, чуть не убив и под конец заявив: «Не вздумай писать заявление, а то будет хуже». Соловчук получил черепно-мозговую травму, перелом костей носа, потерял много крови.

Дмитрий Садовников Павел Мамаев

Характерные маркеры: «ты знаешь, кто я» — уверенность в собственной исключительности, не пиши заявление — уверенность в собственной безнаказанности. Это сделали люди, не добившиеся ни-че-го, кроме того, что дошли до банкомата для снятия очередного миллиона. А вот комментарий самого Кокорина после событий: «Дела у меня ничего, сижу ровно». Раскаяние? Да откуда?

В своё время в московском «Локомотиве» поиграл шотландец Гарри О’Коннор. Он даже иногда забивал в ворота соперников, но чаще забивал на игру, предпочитая алкогольные возлияния. Меж тем денег в России грязный Гарри заработал за пару лет столько, сколько бы не заработал за всю жизнь в любой другой стране. Позднее он вернулся в Европу и рассказывал местным СМИ истории о том, как в России за победные голы ему дарили «Феррари», а на тренировочную базу в Баковке приезжали люди, которых в 90-х идентифицировали как братков. Да, в рассказах О’Коннора немало дымной мифологизации, но и огонька в них хватает.

Россия выбралась из 90-х, стала адекватнее и цивилизованнее. Однако есть сомнения, что российский футбол смог повторить данный поступок. Скорее, он пребывает там же. Российский футбол сегодня — это по-прежнему грязные лёгкие деньги, большой куш для избранных, договорные матчи, ключевые решения не на поле, а на верхах, подковёрные крысиные игры и бега. А главное — такой футбол не развивается (сравните с Исландией, для примера), а существует на страховочной подушке, которую постоянно накачивают нефтяным и газовым баблом. Один пшик, один перебой в баблоподаче — и всё сдуется.

Но пока на этой подушке, как собаки на сене, нежатся персонажи вроде Мамаева и Кокорина. Что это за персонажи? После драк их разложили на атомы. Жена Мамаева подала на развод — браво!

Реакция адекватная. Особенно на фоне заявлений отца Мамаева и подруги Кокорина, проиллюстрировавших две известных пословицы. Первая: «яблочко от яблони недалеко падает». В качестве иллюстрации — слова отца Мамаева, Константина, процитированные telegram-каналом «Мутко против»: «Я разговаривал с гендиректором клуба вчера, он послал нас. Я спросил, что они такое устроили? И с Монте-Карло устроили. Что вы такое делаете? Человек в отпуске находится. Как вам не стыдно, черти? Гореть вам всем в аду. Поняли позицию мою? Обычный русский парень зарабатывает деньги, а как только оступился, каждый готов нож в спину воткнуть». Так и хочется спросить: обычный парень? Много нынче таких в России? И «русский», видимо, сказано неслучайно — в противовес оскорблениям Кокориным и Мамаевым жертвы по национальному признаку. А Константину с Павлом хочется ответить лишь одно: «В аду? Только после вас».

Пословица вторая: «муж и жена — одна сатана». Пусть Дарья Шиканова — только подруга (?) Кокорина. Вот её комментарий: «Уверена, что ситуация эта была заранее смоделирована, спрогнозирована. И данные люди, которые, как вы полагаете, могут быть не связаны между собой, на самом деле взаимосвязаны, и здесь какой-то черный заговор». Точно, это всё проклятые рептилоиды! А виноваты в произошедшем, по мнению Дарьи, конечно, жертвы: «Знаете, очень стыдно, когда мужчина не дерётся, когда мужчина не может ответить на оскорбления. Как вы можете себе представить, что человек, сидящий в ресторане, завтракая в семь утра и не принося никому никаких неудобств, может быть огрет стулом?» И снова — бинго! Видимо, и Соловчук, которого били впятером, тоже не мог постоять за себя.

Да уж, очевидно — тут мы имеем дело не с оборзевшими недофутболистами, а с системностью зла. Вот что страшно.

Эксперт проанализировал татуировки Павла и пришёл к выводу, что они свойственны сексуальным меньшинствам. Вспомнили и брата Кокорина — Павла (он, конечно, тоже помахал кулаками в драке), оказавшегося злостным нарушителем: 60 нарушений правил дорожного движения за год, исключение из университета за предоставление поддельной справки, пьянки — типичный мажор. Сам же Кокорин шлялся по стрип-клубам и бил лица, пока его девушка лежала в больнице с ребёнком. Расизм, дебоширство, пьянство, измены, хамство, насилие — инфернальный коктейль «КоМа» (Кокорин — Мамаев).

В общем, грязи всплыло достаточно — и мы увидели хамоватую морду футболистов, избалованных огромным лёгким баблом и уверенностью, что в любом случае отмажут (это в разговоре с пранкерами подтвердил и президент «Зенита» Сергей Фурсенко), оравнодушенных отсутствием спортивного интереса. Да, наша сборная ненадолго зажгла свет на чемпионате мира, напомнив, что в России футболисты играют не только за бабло, но свет этот быстро погас — и воцарилась привычная тьма, из которой голосят юродивые, называющие себя телекомментаторами. А после Кокорин и Мамаев чиркнули зажигалками, дабы раскурить, — и мы увидели, как на самом деле устроена крысиная фабрика и какие в ней крысы: зажравшиеся, наглые, агрессивные.

И наказать Кокорина и Мамаева, безусловно, надо. По всей строгости, показательно. Чтобы заодно дать месседж всем зарвавшимся мажорам: а ну, сидеть тихо! Но ещё важнее пересмотреть подход к российскому футболу в целом, признать, наконец, что между беззастенчивым вкачиванием бабла и вдумчивым развитием есть большая разница. Признать, а после двигаться дальше уже в ином ключе. Без выбитых зубов и пьяных рож, но с реальными спортивными достижениями.