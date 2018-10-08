



Иван Шилов ИА REGNUM

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 1−7 октября 2018 года стали: Святой престол официально прокомментировал дело архиепископа МакКаррика; папа Франциск теряет поддержку американских католиков; посол Тайваня о ватиканско-китайском соглашении; сможет ли Трамп совершить настоящий прорыв в деле будущего Святой земли; церкви Ливана призывают срочно сформировать правительство; экс-посол Польши при Святом престола об интересе Ватикана к России; томос об автокефалии для украинских Церквей выглядит как политический акт.

После публикации обвинений, касающихся поведения американского архиепископа Теодора МакКаррика, папа Римский Франциск, передает Vatican News (Ватикан), отдавая себе отчет в том, какое смятение это вызывает в сознании верных, распорядился о публикации следующего сообщения:

«В сентябре 2017 года архиепархия Нью-Йорка проинформировала Святой престол об обвинениях со стороны некоего мужчины в адрес тогдашнего кардинала МакКаррика в том, что он злоупотребил им в 1970-е годы. Святейший отец принял решение о тщательном предварительном расследовании по этому вопросу. Оно было проведено архиепархией Нью-Йорка, и по его итогам соответствующая документация была передана в Конгрегацию вероучения. Тем временем, поскольку в ходе расследования были выявлены серьезные улики, Святейший отец принял отставку архиепископа МакКаррика из Коллегии кардиналов, наложив запрет на публичное служение и обязав его проводить жизнь в молитве и покаянии. Святой престол обязуется в надлежащее время обнародовать итоги процесса по делу архиепископа МакКаррика. Что касается других обвинений, выдвинутых против этого священнослужителя, Святейший отец также распорядился о дополнении сведений, собранных посредством предварительного расследования, еще одним тщательным изучением всей документации, имеющейся в архивах департаментов и офисов Святого престола, которая касается тогдашнего кардинала МакКаррика, с целью проверки всех значимых фактов через их рассмотрение в историческом контексте и объективную оценку. Святой престол осознает, что из анализа фактов и обстоятельств могут быть выявлены решения, не согласующиеся с сегодняшним подходом к данным вопросам. Тем не менее, как сказал папа Франциск, «мы пойдем по пути истины, куда бы она нас ни привела» (Филадельфия, 27 сентября 2015 года). Как в отношении злоупотреблений, так и их укрывательства нельзя более проявлять терпимость, и иное отношение к епископам, которые их совершали или покрывали, представляет собой поистине совершенно недопустимую форму клерикализма».

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

Папа Франциск теряет поддержку американских католиков, сообщает Kath.net (Линц, Австрия). Только около 30% из них считают, что понтифик делает свою работу на «отлично» или «хорошо», отмечает аналитический центр Pew Research Center (США). Таким образом, папа проигрывает 24 процентных пункта с 2015 года и 14 пунктов после последнего январского опроса в этом году. Хотя около 70 процентов (в начале года — 82%) американских католиков продолжают иметь «положительное» мнение о Франциске, в то же время около 60% считают его действия по разрешению кризиса со злоупотреблениями клириков Католической церкви в США «удовлетворительными» или «слабыми». Эта отрицательная оценка удвоилась с начала года и значительно возросла среди пожилых и молодых католиков. Даже те из них, которые регулярно посещают воскресную мессу, недовольны. В этой группе понтифик получил «отличную» или «хорошую» оценку примерно от трети опрошенных, в 2015 году таковых было более 67%. Новое исследование также показывает, что в отношении Франциска наблюдается массовый сдвиг в зависимости от партийной принадлежности. В 2014 году никаких различий не было. Однако в январе 2018 года католики, голосовавшие за демократов, в целом положительно оценили Франциска на уровне 89%, голосовавшие за республиканцев — 79%. Сейчас в среде демократов 83% сохранили приверженность папе, а вот среди республиканцев только 61%.

Индия выбирает Россию, констатирует L'Osservatore Romano (Ватикан). В Нью-Дели премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин подписали соглашение о поставке индусам российского зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф» наземных ракет из России в Индию. Контракт стоит 5,4 миллиарда долларов. Заявление было сделано на совместной пресс-конференции Путина и Моди в Нью-Дели. Обращаясь к журналистам, президент и премьер напомнили «долгую историю взаимного доверия», подтверждая «приверженность военно-техническому сотрудничеству». С-400, разработанные российской компанией «Алмаз Антей», будут доставлены из России в Индию к 2020 году. Этот контакт — только самый важный пункт из сложного комплекса взаимоотношений, который предусматривает в целом восемь договоров о сотрудничестве между двумя странами. К ним относятся соглашения между Индийской организацией космических исследований и Роскосмосом о программе космических путешествий; проект гражданского ядерного объекта, который откроет путь к строительству в Индии некоторых предприятий. В частности, Москва планирует создать шесть новых атомных реакторов. Что касается космоса, то здесь Путин сказал, что Роскосмос намерен участвовать в разработке индийской национальной программы по выводу на орбиту пилотируемого космического корабля. Моди со своей стороны подчеркнул, что «новая цель Индии — отправить своего космонавта в космос».

Kremlin.ru Владимир Путин и Нарендра Моди

Посол Тайваня при Святом престоле Мэтью Ли Ши-мин утверждает: «Китайско-ватиканское соглашение не повлияет на наши отношения». Об этом информирует Vatican insider (Турин, Италия). Дипломат прокомментировал слухи о том, что соглашение, подписанное Ватиканом с правительством Китайской Народной Республики о назначении епископов, станет первым шагом в прекращении отношений между Тайванем и Святым престолом (КНР не заключает соглашений со странами, имеющими дипломатические отношения с островом). По словам Ли, ватиканско-китайский договор носит «исключительно религиозный характер, являясь первым шагом, предпринятым Святым престолом для решения церковных вопросов, которые долгое время оставались нерешенными». Он добавил, что это «значимое соглашение, поскольку впервые Коммунистическая партия Китая признает папу Римского как лидера католических общин в Китае», тем самым отдаляясь от «своей старой аксиомы» о невмешательстве во внутренние дела Китая со стороны зарубежных стран. «Все мы знаем, как папа Франциск решительно взялся за защиту верных католиков, которые страдают в материковом Китае, — сказал дипломат. — Мы считаем, что за соглашением стоит стремление Ватикана сохранить свою церковную иерархию, предлагая католикам материкового Китая возможность исповедовать свою веру нормально, что способствует свободе вероисповедания». Посол также напомнил, что «в мае этого года тайваньские епископы совершили визит в Ватикан и были приняты папой Франциском. Они благодарны Святейшему отцу за выражение озабоченности делами Тайваня и отвергают слухи об отношениях между Тайванем и Святым престолом».

Сможет ли президент США Дональд Трамп совершить настоящий прорыв в деле будущего Святой земли, задается вопросом Terrasanta.net (Милан, Италия). Глава Белого дома говорит, что он склонен к решению «двух государств» для достижения мира между израильтянами и палестинцами. Это практически выглядит как неожиданный поворот в нынешнем очень напряженном контексте. «Лично я за решение о создании двух государств», — заявил 26 сентября Трамп в ходе 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Эта фраза прозвучала во время его встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Позиция — необычная для Трампа, хотя и соответствует линии его предшественников в Белом доме, благоприятной для создания суверенного и независимого палестинского государства по соседству с Израилем. Трамп разъяснил свою точку зрения в тот же день во время пресс-конференции. Он заметил: «Я думаю, мы увидим два государства в один прекрасный день». Признавая, что это сложно, президент США сказал, что убежден — это лучшее решение, поскольку оно позволяет каждой из двух сторон самоопределиться. Трамп намекнул, что мирное предложение, разработанное его администрацией, может быть обнародовано в течение нескольких месяцев, но после того, как будет достигнуто принципиальное согласие сторон. Впрочем, замечает издание, через 25 лет после соглашений в Осло израильская колонизация палестинских территорий продолжается, и, по данным ООН, сектор Газа похож на пороховую бочку, которая может взорваться в любой момент.

Un.org Антониу Гутерреш и Дональд Трамп

Мелькитская греко-католическая церковь под председательством патриарха Юссефа Абси призвала политические силы Ливана срочно сформировать правительство, пишет Agenzia Fides (Ватикан). Церковь отмечает, что страну охватил экономический кризис, который воздействует на различные секторы — наблюдаются высокие проценты по кредитам, рост налогов, что парализует инвестиции и сказывается на ипотечных кредитах. Патриарх присоединяется к многочисленным призывам Маронитской церкви и привлекает внимание к кризису католических школ, «горячей теме», которую вновь и вновь игнорирует парламент. Голос Абси присоединяется к голосу кардинала и маронитского патриарха Бешары Раи, который завершил на днях пастырскую поездку в Канаду. Во время недавних визитов за границу оба патриарха, общаясь с ливанской диаспорой, выражали надежду на скорое формирование правительства. Говоря о структурных и экологических проблемах Ливана, патриарх Раи сказал, что «нынешнее правительство ничего не достигло ни по вопросу электроэнергетики, ни по уборке мусора. Нам нужны люди, которые хотят восстановления экономики страны». Ливан уже пять месяцев не имеет правительства, эта неопределенность сказывается на будущем страны и на основные потребности населения.

В варшавском Центре мысли папы Иоанна Павла II прошло обсуждение книги «Посол трех пап» бывшего представителя Польши при Святом престоле Ханны Сухоцкой, рассказывает Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша). Она находилась в Ватикане во время понтификатов Иоанна Павла II, Бенедикта XVI и Франциска. Говоря об отношениях Святого престола и России, экс-посол признала, что Москву там всегда рассматривали не иначе, как «важного партнера», что было вызвано, в частности, позицией Италии, которая неизменно старалась поддерживать наилучшие отношения с Россией. А тормозом в свою очередь являлась непримиримая позиция Московского патриархата, который аллергически реагировал на присутствие Католической церкви в России, например, на создание там католических епархий. Сухоцкая отметила, что предпринимала усилия, чтобы заинтересовать Апостольскую столицу опытом работы польско-российской группы по трудным вопросам, которая была хорошим примером выяснения и преодоления сложных исторических проблем, причем одно из заседаний этой группы даже удалось провести в Ватикане при большой заинтересованности принимающей стороны. Она также рассказала, что будучи послом активно участвовала в ситуации, когда белорусские власти во главе с президентом Александром Лукашенко начали прилагать усилия, чтобы выйти на подписание конкордата между Минском и Святым престолом — над головами католических епископов и при отсутствии их поддержки. В то время польский посол решительно выступила в роли защитника польского меньшинства, которое исповедует католицизм в Белоруссии и чьи интересы могли быть нарушены таким образом. По словам Сухоцкой, после вмешательства идея конкордата с Белоруссией не была поддержана.

Kazimier Lachnovič Собор Вознесения Пресвятой Девы Марии. Пинск

Архиепископ Харьковско-Полтавской епархии Украинской автокефальной православной церкви (обновленной) Игорь (Исиченко) несколько лет назад обратился к Украинской греко-католической церкви с просьбой рассмотреть возможность быть в общении, сообщает Католицький Оглядач (Львов, Украина). Недавно он впервые принял участие в заседании Синода епископов УГКЦ. Но почему его епархия в принципе пошла навстречу униатам? «Харьковско-Полтавская епархия оказалась на передовой, потому что мы были вовлечены в войну, — заявил архиепископ. — Божьим чудом Харьков спасся от захвата. Харьков был на волосинке от того, чтобы рухнуть. Я работаю в университете в самом центре и должен был почти три тяжелых месяца пересекать площадь Свободы, на которой бушевали сепаратисты. Говорить на украинском языке там было опасно. Университет находился под угрозой захвата. Областная администрация была захвачена и над ней был поднят российский флаг. И после всего этого пережитого мы не можем не смотреть более масштабно на межцерковные отношения. Но мифы прошлого еще тяготеют над нами». По словам Исиченко, из диалога с греко-католиками «вырастет не просто мощная Украинская греко-католическая церковь, а восстановленная Киевская церковь, традиции которой лучше всего сохраняет УГКЦ». Комментируя вопрос с автокефалией «для единой поместной православной Церкви», архиепископ заявил: «Мне почему-то кажется, что информационная кампания вокруг томоса слепо скопирована с пропагандистских кампаний советских времен — как в случае с хрущевскими обещаниями скорого наступления коммунизма. Причем медийная кампания довольно удачная, она постоянно держит людей в напряжении. Но здесь есть опасность сосредоточиться на самом промежуточном этапе. Томос об автокефалии нужен для Украинской православной церкви. Груз фальшивых обвинений в неканоничности УАПЦ и Украинской православной церкви Киевского патриархата необходимо снять. Но снимутся ли все проблемы Церкви? Вот в чем вопрос. Я уже 25 лет являюсь епископом и немного знаю жизнь в УАПЦ. Печальной реальностью является то, что в православных Церквях очень часто ожидают решения проблем извне — от власти. И то, что томос выглядит как политический акт, с помощью которого власть собирается делать поместную Церковь, меня беспокоит. Сегодня политический маятник качнулся в сторону украинских Церквей, но нет гарантии, что через несколько месяцев он не качнется в другую сторону».

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко и патриарх Варфоломей

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris «Католицький Оглядач»; портала ордена францисканцев «Рускатолик.рф»; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».