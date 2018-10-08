Та степень, в которой бой Макгрегор — Нурмагомедов стал отражением всего комплекса обстоятельств современных отношений Запада и России, примечательна. Очень наглядная получилась картинка.

YouTube.com|ESPN Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор

Есть некий западный «чемпион», который решает подтвердить свой «титул». В своей способности сделать это он не очень уверен, многое за последние годы было упущено, но на него работает большая часть внешних обстоятельств.

Новый «чемпион», хотя и набрал силу, в этих обстоятельствах не до конца разбирается; они для него, по большому счёту, чужие.

Западный боец между тем чувствует себя не очень уверенным в победе и начинает себя распалять. Он бахвалится. Устраивает драки на периферии. Показывает, что готов упредительно напасть на конкурента: если не собственно его атаковать, то, по крайней мере, подкараулив на подземной стоянке, «разбить стекла в его автобусе».

Начинается открытый поединок. Он проходит по западным правилам. Западные болельщики, хотя объективно большинством точно не являются, в «зале» доминируют.

Когда дело доходит собственно до драки, западный чемпион сдувается. Его придушили, и он признаёт своё поражение.

Но что делать его окружению, ведь оно перестаёт быть окружением «царя горы»? Эти приспешники ещё в ходе поединка отметились подлостью, а теперь тем более грязно действуют в отношении того, кто одержал верх. Следуя за своим кумиром, они провоцируют обидчика, оскорбляют его отца, его близких, его религию, его народ.

Оскорбляют — и получают от того, кто на этом этапе оказался сильнее, заслуженное. Немногочисленные его сторонники пытаются «добавить» придушенному фанфарону, который всё ещё продолжает брыкаться.

YouTube.com|ESPN Хабиб Нурмагомедов

Их сдерживают некие «объективные» судьи, дальнейшая потасовка остановлена. Фанфарон, однако, понял главное: ещё одна попытка «разбить стекла в чужом автобусе», и разбиты будут стекла в его собственном доме. И, скорее всего, — ещё и его собственная физиономия.

Кроме того, новый чемпион, который давно говорил о том, что существующее положение вещей в данном виде «спорта» нетерпимо и его надо менять, на деле показал: если провокаторы не остановятся сами и если их не остановят официальные судьи, то они всё равно будут остановлены, но уже полностью без правил.

И всё же что-то изменить ему вряд ли удастся. Может быть, лучше вообще не участвовать в западных извращающих смысл мужских единоборств шоу?

Стоит упомянуть ещё одно примечательное последствие поединка Макгрегор — Нурмагомедов: напористость нового чемпиона испугала даже самого «губернатора», который наблюдал за поединком со стороны. «Губернатор», как отмечает пресса, «спешно покинул зал».

Близкие бывшему западному чемпиону судьи подумывают, как бы лишить нового чемпиона его титула. Это вроде бы «бои без правил», но когда удобно зафиксировать нарушение правил, стоит его зафиксировать и сказать: хочешь участвовать в нашей «тусовке», принимай тот факт, что здесь главные — мы. Как решим, так и будет.

И всё-таки главное — не они. А кто же? СМИ? «Общественное мнение»? Удалившийся «губернатор»?

Да, в смысле провоцирования на эпатаж, на хамство, на оскорбления, западные СМИ сильны. Наши, к счастью, пока в этом гнусном деле от них отстают и, надеюсь, никогда не догонят.

YouTube.com|Время спорта Хабиб и Абдулманап Нурмагомедовы

Главное — это сам боец. Настоящий боец никогда не будет оскорблять отца или мать своего противника, его народ, его религию. А если их оскорбит другой, ответит на это оскорбление жестко. Что и сделал Хабиб Нурмагомедов. Да и не мог он поступить иначе: ведь у него тоже есть дочь и сын.

Надеюсь, что его отец, Абдулманап Нурмагомедов, которого, кстати говоря, на поединок даже не пустили, накажет его не очень сильно. В любом случае в семье Нурмагомедовых всегда будет жить рассказ о том, как Хабиб Нурмагомедов не стал «политкорректно» слушать оскорблений в адрес своего рода.

Это отдельный хороший урок тем, кто последние тридцать лет оскорбляет наших дедов и отцов, а нас пытается приучить к тому, чтобы мы слушали эти оскорбления «политкорректно».

Что же касается до зрителей, которые «могли пострадать» от потасовки за пределами ринга, то тем из них, кто не понимает, что именно они идут смотреть, получить такое знание было бы полезно. Другие болельщики, понимающие, куда они пришли, сами включились в выяснение отношений и, думаю, не жалеют об этом.

И последнее. Бывший «чемпион» приличий не соблюдает. Его соперник показал, что и он может перейти границы. Если всё в мире «боёв без правил» и вообще в мире останется, как сегодня, новой жестокой драки не избежать.

Многие «болельщики» только этого и ждут. Но не лучше ли всё-таки, как сказал действующий президент UFC Дэйна Уайт, «держать этих ребят подальше друг от друга»?