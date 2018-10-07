Ознакомился с опубликованной в изложении ИА REGNUM статьей Джозефа Ная в американском издании Project Syndicate, озаглавленной «США могут оставить Японию один на один с Китаем?». Основное содержание статьи сформулировано в предпосланной публикации преамбуле: «Сегодня у Японии появились новые опасения относительно того, что Соединенные Штаты могут их покинуть. Политика Трампа «Америка прежде всего» и его протекционистские принципы представляют собой новый риск для американо-японского альянса».

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Автор начинает с утверждения о том, что объявленные президентом США Дональдом Трампом КНР, а в перспективе и, возможно, в более мягкой форме и Японии торговые войны «могут сблизить КНР и Японию». При этом, обращаясь к недалекому прошлому, автор напоминает, что «чуть более двух десятилетий назад в Вашингтоне опасались, что Япония, а не Китай, обгонит США. Тогда предсказывали, что Япония возглавит Тихоокеанский блок и вытеснит США из региона, говорили даже о возможной войне между Японией и США».

Сразу заметим, что это явное преувеличение автора, ибо на протяжении послевоенного периода между США и Японией было немало торговых войн, и все они завершались мирно. Правда, не в пользу Токио, ибо, как отмечала японская газета «Майнитисимбун», Япония, которая «полагается на США в деле обеспечения собственной безопасности, выполняет почти все их требования, тем самым ограничивая спор только вопросами между двумя странами». Конечно, это не может нравиться «капитанам японской экономики», но таковы установленные американцами правила игры. И пока предположения о том, что Япония, стремясь вырваться из-под «опеки» США, якобы готова на сближение ради этого с Китаем и Россией, можно записать лишь в разряд геополитических гипотез и футурологических изысканий.

内閣官房内閣広報室 Дональд Трамп и Синдзо Абэ

А вот объявленная США КНР «война тарифов» действительно чревата схваткой, потенциально способной нарушить мир если не во всем мире, то, по крайней мере, в Восточной Азии. На это тоже указывает «Майнитисимбун»: «Торговая война США и Китая может привести к бесконечной сумятице. Поскольку масштабы экономик двух стран составляют вместе почти 40% от общей мировой экономики, их конфликт может нанести по ней серьезный глобальный удар». И действительно, обмен ударами на полях торгово-экономической войны может перерасти, как это уже бывало, в «горячую войну» с непредсказуемыми последствиями. Напоминая о том, что во многом из-за введенных США ограничений на торговлю с Японией началась Тихоокеанская война, японская газета пишет: «Возникла иррациональная ситуация, в которой крупнейшая и вторая по величине экономики мира играют с тарифами по принципу «зуб за зуб».В своих мемуарах Корделл Хэлл, который был государственным секретарем США во время войны, выразил сожаление в связи с довоенным протекционизмом, заявив, что высокие тарифы не привели к процветанию в США, а лишь вызвали недовольство других стран. «Меморандум Хэлла» не только вызвал начало войны между Японией и США, но также сыграл важную роль в разработке послевоенной системы свободной торговли. Он считал, что введение Соединенными Штатами высоких тарифов на иностранную продукцию для защиты внутреннего рынка после Великой депрессии усилило конфликт с другими странами, что в конечном итоге и вызвало Вторую мировую войну».

Однако надо различать инициируемые администрацией Трампа торговые войны, призванные защитить американскую экономику и рабочие места в США, и глобальную военную стратегию Вашингтона и Пентагона. В последнее время совершенно безосновательно звучат чуть ли не уже реализуемые программы «ухода» американцев со своих зарубежных баз. В первую очередь называют американские базы в Японии и Республике Корея (Южная Корея). При этом ссылаются на произнесенные Трампом в ходе его предвыборной кампании слова о том, что эти станы достаточно богаты, чтобы самим платить за свою безопасность. Однако ни в качестве кандидата, ни как президент США Трамп никогда не говорил о ликвидации американских баз в этих странах. Поэтому строить политику и стратегию, исходя из таких предпосылок, неосмотрительно и глубоко ошибочно, ибо подлинные властители США — финансовые, экономические и военные круги — не допустят не только «ухода» с этих нацеленных на объявленных врагами — КНР и России стратегических баз, но, наоборот, намерены укреплять их, в том числе за счет союзников.

Другое дело, что Трамп и поддерживающие его силы желают, чтобы обладающие экономической и финансовой мощью младшие союзники перестали, как им кажется, в вопросах обороны «бесплатно кататься, как зайчики в трамвайчике», уповая на американский «ядерный зонтик» и обязательства Вашингтона прийти на защиту в случае возникновения военной опасности. Хотя справедливости ради следует отметить, что в последние годы Япония и Южная Корея увеличивают свои «взносы» в поддержание военной стратегии США в Восточной Азии и западной части Тихого океана.

Однако этого недостаточно, о чем заявил на днях президент Трамп, потребовавший от союзников больше платить за военную поддержку США. Он настаивает на том, чтобы развитые государства оплачивали такую поддержку, как говорится, «полным рублем», в данном случае, конечно, долларом. Похоже, американцам надоело и финансирование оснащения армий союзников, в первую очередь, как указал Трамп, Саудовской Аравии, Японии и Республики Корея.

«Для чего финансировать их армии? Пусть они платят нам», — восклицал президент-бизнесмен. При этом он утверждал, что Америка финансирует «около 60 процентов армии Южной Кореи». Аргумент же американских военных о том, что-де «они наши союзники», Трамп назвал «отвратительной торговой сделкой и отвратительной военной операцией». Не преминув при этом обвинить высшие военные чины в неумении «разбираться в финансах». В Саудовской Аравии тут же парировали обвинение Трампа, заявив, что страна сполна оплачивает закупаемое в США вооружение. «Мы ничего не будем платить за безопасность. Мы считаем, что все вооружение, поставленное из США, оплачено, оно не досталось нам бесплатно. С того момента, как начались отношения между Саудовской Аравией и Соединенными Штатами Америки, мы платили за все», — сказал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Аль Сауд.

Отвечая на обвинения союзников в недостаточном финансировании безопасности своих стран, автор в Project Syndicate напоминает, что «значительная часть военных расходов Японии направлена на обеспечение поддержки войск США. По оценкам министерства обороны США, японское правительство взяло на себя примерно 75% расходов, связанных с поддержкой американских войск в Японии. Только в этом году правительство Японии выделило $1,7 млрд в рамках распределения расходов, $2 млрд на перегруппировку сил США и $2,3 млрд на различные виды поддержки военнослужащих и их семей в гарнизонах».

Много лет пытающаяся выбраться из стагнации экономики Япония, конечно же, попытается сопротивляться. Ответ на обвинения Трампа был дан еще в ходе его избирательной кампании. Тогдашний министр обороны Японии Томоми Инада по поручению правительства заявила, что ее страна достаточно платит за размещение на японской земле армии США.

«Я думаю, что (мы платим) достаточно. Сейчас мы несем на себе то бремя, которое должны нести», — привело ее слова агентство Киодоцусин. В то же время она сочла необходимым в который раз отметить, что «японо-американский альянс является основой безопасности». «Присутствие американских войск важно не только для обороны нашей страны, но и с точки зрения мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также поддержания верховенства права», — верноподданнически изрекла министр.

Слова министра обороны подтвердила тогда японская газета деловых кругов «Нихонкэйдзай», сообщив, что в 2016 году Япония выделила около 760 млрд иен (порядка $7,18 млрд) на расходы, связанные с размещением баз США. «Чему равен вклад США в содержание баз, в Токио в точности не знают, однако эта сумма примерно равна $5,5 млрд», — указала газета.

Однако, похоже, японцы на сей раз не смогут отмахнуться от прозвучавшего грубого требования Трампа: «Pay!» («Плати!»). Ну, а как американцы умеют выкручивать руки союзникам, известно…