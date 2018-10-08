



Duma.gov.ru Председатель Государственной думы Вячеслав Володин и председатель Великого национального собрания Турции Бинали Йылдырым

Курортная Анталья принимает Совещание спикеров парламентов стран Евразии. Первый день целиком отведен двухсторонним встречам. В отеле Kaya Palazzo Golf Resort, в котором и проходят все намеченные мероприятия, состоялась встреча председателя Государственной думы России Вячеслава Володина со спикером Великого национального собрания Турции (меджлиса) Бенали Йылдырымом. Это вторая их личная встреча. Первая состоялась совсем недавно в Анкаре, куда Володин отправился по поручению российского президента Владимира Путина на съезд правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР). Как потом рассказывал журналистам глава Госдумы, они с коллегой присматривались друг к другу, знакомились лично.

Но мало кто предполагал, что двум политикам удастся продвинуть хотя бы на один шаг межпарламентское сотрудничество между нашими странами. Причина одна и банальная. Еще в 2004 году Путин на встрече с председателем меджлиса Бюлентом Арынчем, заявляя о важности сотрудничества российского и турецкого парламентов, обращал внимание на два важных фактора. Первый: меджлис в Турции «представляет весь спектр мнений в обществе и в политической жизни страны», и поэтому многое «зависит от создания соответствующего климата для расширения взаимодействия с Россией». Второй: законодательное собрание в Турции — это «самый старый парламент в современной Европе, имеющий глубокие традиции». Добавим, что это еще и многопартийный представительный орган, что предопределяет специфическую стилистику в выстраивании межпарламентского сотрудничества, отличную от исполнительной власти.

Правда, когда президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану удалось провести конституционные поправки и из парламентской сделать республику президентской, возглавить самому правящую ныне ПСР, ситуация изменилась. С одной стороны, фактор наличия правящих партий в России и Турции вроде бы упрощает ситуацию, но у нашего южного соседа, с другой стороны, не упразднены возможности для проявления интересов оппозиционных партий, настроение которых далеки от симпатии к России. Так, на последних выборах кандидат в президенты от главной оппозиционной силы, Народно-республиканской партии, заявлял, что Москва «берет Турцию в осаду», использовал антироссийскую риторику, выступил с предложениями о нормализации отношений с США и ЕС. При этом многие турецкие эксперты констатировали, что «если бы Эрдоган потерпел поражение на выборах, новое руководство, которое бы пришло к власти, могло пойти на улучшение отношений с Западом и отход от России».

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

Однако переизбрание Эрдогана президентом гарантировало продолжение торгово-экономического и политического сотрудничества с Россией, в том числе по сирийскому мирному урегулированию, в борьбе против терроризма. Но такая глобальная повестка не отражалась на межпарламентском сотрудничестве. Об этом шел разговор на встрече в Анталье между Володиным и Йылдырымом в контексте слабого сотрудничества в сфере межпарламентских отношений, хотя заявлений с двух сторон было предостаточно. Да, имели место взаимные визиты глав парламентов двух стран, подписывались документы, в которых подчеркивалось желание развивать межпарламентские контакты. Хватало общих слов, фиксирующих существующий уровень во взаимоотношениях между Россией и Турцией. Однако не было упоминаний или указаний на конкретные проблемы, которые должны были или могли бы решаться именно на уровне межпарламентских контактов.

Поэтому неслучайно Анкара с ее политической динамикой стала объектом внимательного изучения со стороны экспертов Государственной думы, и не только их, для выработки тактики и стратегии дальнейших действий. Впрочем, в итоге вот что получилось. Договоренность о создании в перспективе межпарламентской комиссии высокого уровня между РФ и Турцией была достигнута в ходе предыдущего визита Володина в Турцию. Ходили слухи, что в Анталье в формате саммита спикеров более чем 40 стран Евразии будет подписано соглашение об учреждении этой самой комиссии. Но председатель Госдумы предложил подписать пока только протокол о намерениях, а базовый документ оформить в Москве, куда он пригласил Йылдырыма. «Предлагаю в рамках вашего официального визита подписать это соглашение (о работе Межпарламентской комиссии высокого уровня — С. Т.), — заявил Володин в беседе с турецким коллегой. — Это будет серьезный шаг к выстраиванию отношений между нашими парламентами».

Прием главы меджлиса Турции в российской столице намечен на конец нынешнего года, и эта акция способна приобрести самостоятельное политическое значение, касающееся многих новых принципов в выстраивании отношений между Москвой и Анкарой. Причем эта инициатива прозвучала в преддверии Совещания спикеров парламентов Евразии, которое официально откроется в Анталье завтра, 9 октября. Иначе говоря, речь идет о том, что российско-турецкое межпарламентское сотрудничество определяет свой собственный вектор в развитии взаимоотношений, наряду с диалогом в рамках исполнительной власти. Напомним, что в мае 2010 года появился Совет сотрудничества высшего уровня (ССВУ), в рамках которого действует Совместная группа стратегического планирования, возглавляемая министрами иностранных дел двух стран, проходят заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам, которую возглавляли профильные министры.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин и Бинали Йылдырым

Если возвращаться к Совещанию спикеров стран Евразии, то, как отметил Володин, этот формат «востребован и становится все более представительным», ведь в Анталье «практически в два раза увеличилось количество участников по сравнению с прошлогодним совещанием в Сеуле». Что касается Йылдырыма, то он подчеркнул значимость встречи парламентских делегаций различных стран, назвал совещание «очень важным мероприятием на международном уровне», заметил, что «на таком высоком уровне мы ищем возможность решения наших общих вопросов, глобальных и региональных». Что до самой Антальи, то регион считает нынешний год рекордным в смысле высокого роста туризма, особенно из России. Это, кстати, заметно по загруженности аэропортов и отелей, работающих на полную мощность, русской речи на улицах, которой много, что создает ощущение, будто ты и не за границей вовсе. Турция меняется и готова принимать серьезные решения.

Анталья