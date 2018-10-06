



Вячеслав Володин

С 8 по 10 октября будет проходить рабочий визит председателя Государственной думы России Вячеслава Володина в Турцию. Он посетит Анталью для участия в третьем Совещании спикеров парламентов стран Евразии из свыше чем 40 стран. Основная тема этого важного международного форума — «Экономическое сотрудничество, окружающая среда и устойчивое развитие в Евразии».

Володин проведет двусторонние встречи и переговоры со своими коллегами. Ожидается, что он встретится с председателем Великого Национального собрания Турции Бинали Йылдырымом, председателем Национального собрания Республики Корея Мун Хи Саном, председателем Собрания Исламского совета Ирана Али Лариджани, председателем Народной скупщины Сербии Майей Гойкович, председателем Национального совета Словакии Андреем Данко, председателем Милли Меджилиса Азербайджана Октаем Асадовым, председателем Мажилиса Парламента Республики Казахстан Нурланом Нигматулиным, председателем Жогорку Кенеша Киргизии Дастанбеком Джумабековым, спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Нурдинжоном Исмоиловым и с председателем Национального собрания Республики Вьетнам Нгуен Тхи Ким Нга. Так что Володину в Анталье предстоит выполнить огромный объем работы, чтобы продолжать реализовывать огромный политико-дипломатический потенциал Совещании спикеров парламентов стран Евразии, искать возможности для практической реализации предлагаемых новых идей по дальнейшему развитию межпарламентского сотрудничества.

Иван Шилов ИА REGNUM Турецкие просторы

Скажем прямо, задача не из простых по нескольким причинам. Прежде всего, мы наглядно наблюдаем эффективность дипломатии «первых лиц». Это относится в первую очередь к профессиональной международной деятельности президента России Владимира Путина, председателя правительства Дмитрия Медведева, министра иностранных дел Сергея Лаврова. Что же касается «межпарламентского сотрудничества», то его тесно связывают с понятием «парламентская дипломатия», которую юристы, российские и западные, относят к разряду феномена. Они считают, что парламентская дипломатия остается интегрированной со всеми компонентами классической дипломатии, в которой исключительная роль принадлежит структурам исполнительной власти и в первую очередь министерству иностранных дел. Что касается России, то, на наш взгляд, до определенного момента времени парламентская дипломатия слабо просматривалась во «внешнем контуре» политики страны. Нынешний же выход ее на сцену внешней политики связан с развитием гражданского общества, что ведет к интенсификации диалога с такими же обществами других стран в новых формах, позволяющих иначе вести обмен мнениями и вырабатывать совместные решения на новых международных площадках.

В свою очередь, это неизбежно ставит проблемы национального парламентаризма в странах, демонстрирующих готовность к совместному сотрудничеству, готовности осуществлять адаптацию национального законодательства во имя поставленных общих целей через инновационные форматы ведения диалога, позволяющие транслировать общее мнение по тем или иным международным проблемам. Это не только теоретическая методология, это и попытка осмысления перехода к практической реализации озвученных и подписанных спикерами парламентов Евразии документов, которые пока воспринимаются только на уровне обычных политических деклараций. Отсюда возникает необходимость определения уровня развития межпарламентского сотрудничества в формате Совещании спикеров. Тем более что, по словам Володина, «на пространстве Евразии работает множество межпарламентских объединений, имеющих различные формы и задачи». Напомним, что первое такое мероприятие состоялось в апреле 2016 года в Москве. Инициаторами его создания выступили Государственная дума и Национальное собрание Кореи. В нем приняли участие представители 19 стран, которые обсудили вопросы развития межпарламентского диалога, политические, экономические, социальные и иные вызовы, а также ситуацию с обеспечением безопасности и борьбой с терроризмом. Второй форум евразийских парламентариев принимал в июне прошлого года Сеул. Тогда его темой было объявлено «Развитие межпарламентского сотрудничества в интересах совместного благополучия стран евразийского региона». В нем приняли участие 28 государств и впервые представители стран Евросоюза — Чехии, Словакии, Греции, Венгрии.

Mehmet Bilgen Вид побережья Антальи, Турция

Итогами этого форума стали планы парламентариев начать новую эру в истории Евразии, развивать экономическое измерение Великого шелкового пути, объединиться в борьбе с терроризмом и обменяться опытом в области развития цифровых технологий. Перечень тем и проблем, обозначенных в принятом 27 июня 2017 года в Сеуле заявлении, просто завораживает: способствовать совместному благополучию и стабильности в Евразийском регионе через усилия по укреплению роли и функций парламентов в рамках их мандатов и расширению межпарламентского сотрудничества, предпринять совместные усилия в сфере законодательной поддержки и деятельности институтов для содействия сотрудничеству в различных областях, представляющих взаимный интерес и взаимную выгоду, таких как логистическое обеспечение, связи и сети, инфраструктуры, контакты между людьми, ресурсы и энергетика, цифровая экономика с учетом законодательства каждой страны, взаимодополняемость евразийских стран для совместного благополучия и устойчивого развития, содействовать в интересах диалога по экономическим интеграционным процессам, происходящим в различных частях Евразии, обмен опытом и совместные усилия по борьбе с международным терроризмом, насильственным экстремизмом, транснациональной преступностью, изменением климата, ухудшением состояния окружающей среды, нищетой, всех форм неравенства, проблемы, связанные с беженцами и т.д.

Володин тогда заявил, что «совещание спикеров в перспективе может стать новой площадкой парламентариев для обмена опытом законотворчества, координации работы по ключевым вопросам». И сообщил, что «в ходе совещания уже стали звучать предложения, об институализации такого формата». Если вникнуть во внутренний смысл фразы Володина «может стать», то она выявляет определенные вопросы и проблемы, связанные с Совещанием спикеров парламентов. Володин заявлял, что «торопить этот процесс не стоит» и что «решение было бы правильно принимать по итогам уже третьего или четвертого совещания, когда мы станем и больше понимать друг друга, и когда у нас появится та повестка, которая станет основой нашей работы». Удастся ли достигнуть такого прорыва в межпарламентской дипломатии в Анталье, пока никто не знает. Ведь речь идет об относительно новом на межпарламентском треке. Вот почему, на наш взгляд, в рамках форумов Совещания особое значение приобретают двусторонние контакты. И еще. В Анталью от Госдумы приезжает достаточно представительная делегация, в составе которой вместе с Володиным и заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов, заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов, руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский, председатели думских комитетов по международным делам Леонид Слуцкий, делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников и другие. Так что антальский форум обещает стать интересным как по характеру работы, так и по возможным результатам.