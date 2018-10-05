Счастье вдруг постучалось в двери!

Начало строительства на станции Шиес 26.07.2018

Расползающаяся, зловонная и чадящая грязь! Пожалуй, это один из новых образов современной России. Не та грязь, которая когда-то погубила Наполеона и Гитлера, а обычный бытовой мусор — отходы жизнедеятельности россиян. Мусора неожиданно стало столько, что, кажется, экологичного цивилизованного способа избавиться от него уже не придумать. Поэтому власть, пожиная плоды своего многолетнего бездействия, вынуждена сегодня перейти к действиям неэкологичным и нецивилизованным.

В наиболее острой форме мусорный кризис в России протекает там, где его больше всего образуется — в столичном регионе. Волны московских помоек расплескались за границы Центрального федерального округа. Первый ход в создании мусорного кризиса сделало руководство Московской области, когда по до конца непонятным причинам закрыло 15 из своих 24 мусорных полигонов, не имея для них замены. Оставшиеся полигоны оказались перегруженными, как грибы стали появляться новые несанкционированные и горящие свалки не только в Московской области, но и на территории самой Москвы. В дело пошло всё: отработанные карьеры, овраги, закрытые заводы, охраняемые военные полигоны. Начались массовые протесты населения, завершившиеся театральным закрытием в прямом эфире одного из крупнейших мусорных полигонов «Кучино», что ещё больше усугубило ситуацию.

Московские власти также внесли свой вклад в обострение кризиса. Москва желает стать 35-миллионной агломерацией. Начата программа гиперуплотнительной застройки под названием «реновация». На месте кварталов типовых пятиэтажек появляются каменные джунгли из 32-, 40‑ и даже 50-этажных зданий. Плотность населения и количество автомобилей в таком «реновированном» районе увеличивается в несколько раз, пропорционально увеличивается и количество бытовых отходов. А о строительных отходах авторы программы реновации, похоже, начали думать только после запуска программы.

Ситуация стала чрезвычайной, чрезвычайность позволила создавать временные площадки для мусора в самых неподходящих для этого местах без всяких экологических экспертиз и общественных слушаний. Но места для мусора всё равно катастрофически не хватает.

Дарья Антонова ИА REGNUM Свалка полигона ТБО «Съяново-1»

Решение проблемы было озвучено президентом РФ летом 2017 года:

«И самым оперативным образом нужно решить вопрос о том, что отходы будут складироваться где-то в другом месте, вдали от мест постоянного проживания людей. Я хочу, чтобы администрация зафиксировала это сегодня. Да, в качестве поручения. Дмитрий Анатольевич, и вас прошу взять под контроль это, и довести до конца. Запомнили, что я сказал?»

Как не запомнить! И уже в январе 2018 года:

«Минприроды обсуждает с РЖД проект организации вывоза мусора из Москвы в регионы. «Как оперативную меру совместно с РЖД мы прорабатываем вопрос о возможности вывоза отходов в другие регионы страны. Коллеги уже подтвердили готовность осуществления перевозок», — заявил в интервью РБК глава Минприроды России Сергей Донской».

А кто ещё сможет перевезти грузы в таких объемах, кроме РЖД. Разветвленная сеть дорог, простаивающий и мощный подвижной состав могут доставить груз куда надо и в любых количествах. Разве не для этого предназначено РЖД? Помочь состоятельным мегаполисам вывезти отходы, от которых они задыхаются, — дело, достойное любой российской монополии. Слава Богу, велика Россия, везти есть куда.

Отходы в России признаются грузом и товаром. Вся необходимая инфраструктура находится в собственности РЖД, распоряжается ею на законных основаниях. Даже арендованную федеральную землю под железнодорожными станциями РЖД вправе сдавать в субаренду для погрузочно-разгрузочных работ. Выгода двойная: можно заработать не только на перевозках, но и на сдаче в субаренду федеральной земли. И ничего, что попирается главный принцип обращения с отходами — локальность оборота на уровне каждого региона. Для этого в законе предусмотрена возможность заключения между регионами соглашений о ввозе отходов. Просто надо договориться, чтобы один, более богатый регион, свозил отходы своей жизнедеятельности домой другому региону. Это ведь так современно. Главное — чтобы «отходы складировались где-то в другом месте, вдали от мест постоянного проживания людей».

Так спокойно и продвигалось бы это «гениальное» решение, если б ни наша русская предпринимательская беспечность. Сначала построим, а потом спроектируем, подгоним под готовое. Если действовать по закону, то нужно искать пригодные для полигонов земельные участки, проводить экологические экспертизы и общественные слушания, проектировать и изготавливать специальные вагоны-мусоровозы, разработать систему их дезинфекции и т.д. и т.п. На это уйдут годы, а тут, как в любимой песне: «Я его слепила из того, что было, а потом что было, то и полюбила».

Отступая под натиском населения окружающих Москву областей, не желающих превращаться в столичную помойку, несмотря на перспективы появления тысяч престижных рабочих мест на инновационных мусороперерабатывающих предприятиях, московский мусор достиг Архангельской области. Согласно указанию президента, в самом глухом её углу, у границы с Республикой Коми, на территории железнодорожной станции Шиес Ленского района в конце июня 2018 года закипела работа, начали гектарами валить лес. Началось строительство погрузочно-разгрузочной площадки невиданных в этих местах размеров.

Лес на ст. Шиес вырублен, ведутся работы. 08.09.2018

И, конечно, втайне от местных жителей. Но начать по-тихому не получилось. Видать, невдомек было правительству области, что сельское население его страны опять вернулось к собирательству ягод, грибов, а теперь и валежника.

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Станция Шиес: и здесь все против!

Станция Шиес появилась при строительстве Северо-Печорской железной дороги в начале 1940-х как лагерный пункт заключенных Севжелдорлага НКВД, строивших будущую Северную железную дорогу. Вскоре при станции образовался Шиесский лесопункт — поселок лесозаготовителей. В административном справочнике числился как Шиес-Айкинский. Лес заготавливался жителями Украинской ССР для нужд своих колхозов. В лесопункте имелась узкоколейная железная дорога. Казенный жилфонд состоял из щитовых домов, имелась школа и избирательный участок. Число жителей поселка — порядка полутысячи. В 1970-х лесосырьевая база была истощена, население стало убывать. В 2002 году на ст. Шиес числилось только два жителя. Выходцы из Шиеса и их потомки сейчас живут в соседних поселках, в основном в Тыве и Урдоме.

Но традиционное лесопользование в районе ст. Шиес никогда не заканчивалось. Вообще, народ в округе 200 км с незапамятных времен живет лесом. Охота, рыбная ловля, сбор ягод и грибов существует наряду с земледелием. Лесные угодья до сих пор являются родовыми ценностями, передаются от отцов детям как наследство. В том числе, в районе ст. Шиес.

Местность в районе ст. Шиес болотистая, плотно испещрена мелкими ручьями и речками. Наиболее известные — Вожер, Камашор и Пилыс — впадают в средних размеров реку Шиес. Далее водоток продолжается в реки Вычегда, Северная Двина и в Белое море. На ст. Шиес, поэтому, никогда не было своего кладбища, умерших возили хоронить в другой поселок. Произрастающие в сырых местах Шиесские грузди — известный в Урдоме продукт и товар.

Самый крупный соседний со ст. Шиес населенный пункт — поселок Урдома — промышленный центр Ленского района Архангельской области. В нем сходятся такие магистрали федерального значения, как Северная железная дорога, семь ниток газопровода и одна нефтепровода со своими компрессорными станциями, высоковольтная линия электропередач. Население п. Урдома более 4000 человек.

Именно жители Урдомы в конце июля 2018 года забили тревогу по поводу обнаруженного тайного строительства на ст. Шиес. И это было вполне объяснимо — Шиес расположен в 30-ти км от Урдомы. Слухи о возможном появлении на ст. Шиес полигона отходов из Москвы немедленно взорвали урдомскую социальную сеть. В тот же день на Шиес направились местные активисты и зафиксировали с квадрокоптера состояние начала вырубки леса. Через день для сбора фактов была создана специальная страница «ВКонтакте» «Мы против свалки в Ленском районе!».

Лес на ст. Шиес вырублен, ведутся работы. 08.09.2018

Ежедневные сводки с Шиеса раскрутили общественное недовольство до состояния невозврата. Свой страх народ объяснял тем, что строить полигон отходов на шиесских болотах с множеством ручьев опасно. В случае аварии загрязнения мгновенно растекутся на 200 км вокруг и никаких обеззараживающих веществ на такую площадь не хватит. А местная экология и без того перегружена негативным воздействием производственных объектов. Особую обиду у населения вызвала тайная и беспардонно хамская идея превратить их дом в чужую помойку. Как будто кроме Шиеса, расположенного за тысячу километров от Москвы, больше некуда возить отходы. Неосведомленность местных и областных властей о планах строительства на Шиесе лишь усугубила положение.

Кроме того, работы на Шиесе велись с явными нарушениями, на которые районные и региональные контролирующие органы практически не реагировали:

— работы ведутся в общественном месте — непосредственно на территории железнодорожной станции Шиес; стройплощадка не имеет ограждения, любой пассажир, выйдя из поезда, оказывается среди тяжелой работающей техники;

— вывеска с информацией об объекте строительства и застройщике отсутствует;

— на всей строительной технике (20−30 единиц, в том числе автомобили УАЗ, Камаз, экскаваторы, катки, Тимберждеки и др.) не имеется государственных регистрационных знаков;

— бейджиков у руководителей стройки не имеется;

— лица в форме охранников (с кобурой на поясе) удостоверения не предъявляют;

— разрешения на строительство/реконструкцию, проекта объекта строительства, результатов экологической экспертизы объекта строительства со слов строителей — нет, руководители строительства показывать их отказываются, местная администрация разрешение на строительство/реконструкцию не выдавала;

— лес (сосна, ель и др.), росший на территории ст. Шиес, вырублен на нескольких гектарах, и даже за пределами территории станции; стволы делового леса исчезли, а порубочные остатки (пни и вершинная часть стволов) лежат вперемешку с землей (кучи достигают 15 м в высоту); разрешения на вырубку леса на ст. Шиес (городского леса) местная администрация не выдавала;

— растительный покров, а также флора и фауна на части территории ст. Шиес полностью уничтожены;

— повсюду запах ГСМ;

— происходит глобальное осушение заболоченной местности ст. Шиес, чем уничтожается местная экосистема болот;

— вода в протекающих рядом речках Вожер и Шиес, которая всегда была чистой, сейчас грязная, цвета глиняного раствора, что не может не влиять на текущий нерест рыбы; использовать и употреблять эту воду уже невозможно.

Пик паники случился от распространенной железнодорожным диспетчером рабочей телеграммы РЖД от 16 августа об организации маршрута Люберцы-Шиес для перевозки отходов: «Из ОАО РЖД НР 677 79 16.08.18 1458… В графике движения поездов 2017/2018 г. с 20 августа 2018 г. назначается договорной маршрут для перевозки коммунальных отходов длиной 56 усл. вагонов в сообщении: НР 1457/1458 Люберцы-2 Моск.ж.д. — Шиес Сев.ж.д., отправление Люберцы-2 21—5, Александров 04−42, прибытие Шиес 23−26. Инструктируйте причастных работников. И.О. ЦД С.В.Соложенкин НР исх-17 420/ЦД от 16.08.2018 г. Исп.: Бровякова М.П., ЦД 8(499)262−80−11».

Александр Латышов ИА Красная Весна Вагоны

В результате народ стал бросаться во все тяжкие. Кто-то предполагал блокировку строительства, поджоги строительной техники, перекрытие путей СЖД и даже пуск поезда с отходами под откос. Две пенсионерки и председатель местного Совета депутатов выразили готовность лечь на рельсы. В целях предупреждения беспорядков органы внутренних дел выходили на улицы Урдомы в бронежилетах, касках и с автоматами.

Степень недовольства урдомчан можно было оценить по масштабам сбора подписей и митинга против свалки на Шиесе, организованных ими в августе. За пять дней было собрано более 4000 подписей жителей района, а на митинг в п. Урдома пришло более 1 тысячи человек. Это треть взрослого населения поселка. Аналогичные митинги и сбор подписей проводились в соседних городах Котлас, Коряжма и Сыктывкар. В спешке созданная тематическая интернет-страница «Мы против свалки в Ленском районе!» за один месяц собрала в ряды своей группы 7000 человек.