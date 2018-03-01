Политическая культура Казахстана начала зарождаться еще в советское время, но окончательно сформировалась уже после 1991 года. Ее как один из факторов надо обязательно принимать во внимание при любом анализе казахстанских политических процессов.

(сс) Alexas_Fotos Праведник и грешник

Ниже приведены так называемые негласные правила казахстанской политической системы.

Главное — это легитимность

Любое политическое решение должно быть легитимным — соответствовать закону, процедуре и устоявшимся традициям. И эту норму соблюдают не только из уважения к законам: если случится кризис и начнут искать виноватых, то виноватым станет тот, кто принял нелегитимное решение. Поэтому иногда, для соблюдения легитимности такого решения, правят сами законы и регламенты.

Всеобщий внутриэлитный консенсус

Одной из важных форм легитимизации любого политического решения является единогласное его принятие всем политическим классом. Без возражений. Если все политические силы согласны, и есть внутриэлитный консенсус, то нет места для альтернативы, а значит, есть полная уверенность в том, что решение будет реализовано.

Но если у решения есть противники, да еще и приводящие весомые аргументы и предлагающие альтернативу, то тогда решение или откладывается, или отменяется. Никто не хочет рисковать.

Есть мы и они

В настоящее время политический класс Казахстана вполне оформился и состоит из тысяч человек, которые целенаправленно занимаются политикой. Они достаточно четко отделяют себя от других классов, с одной стороны, а с другой стороны, уже чувствуют близость с себе подобными. Поэтому политики всегда будут теснее общаться с коллегами, пусть и придерживающимися противоположных взглядов, чем с представителями населения, пусть и своими сторонниками.

Возможно, это следствие существенной деполитизации масс, что делает политику занятием для избранных.

Лукиан Попов. Своя компания. 1904

Дискуссия через посредников

Часто сторонних наблюдателей, да и рядовых граждан Казахстана удивляет почти полное отсутствие дискуссий, а тем более споров между казахстанскими политиками. Дело, видимо, в отсутствии навыка отделять профессиональное от личного. Поэтому достаточно часто критику политических взглядов и результатов работы воспринимают как личный конфликт. Как показывает практика, в Казахстане личные конфликты идут до полного уничтожения оппонента. Так что их все стараются избегать. Поэтому высказывание претензий и критики делегируют специально нанятым людям, которые и выясняют отношения публично. С одной стороны, это дает возможность озвучить свою позицию. А с другой стороны — оставляет поле для отступления. Всегда можно отказаться, сообщить, что «я тут ни при чем», и помириться с основным оппонентом.

Написано пером

Для политического класса Казахстана характерно разделение высказываний на несколько категорий: устное высказывание, высказывание, оформленное в виде интервью или репортажа в СМИ, высказывание в виде статьи в СМИ, высказывание, оформленное в виде политического документа. Важность возрастает пропорционально возможности внести в высказывание изменения постфактум. Можно «забыть» о том, что было сказано при небольшом количестве свидетелей. По поводу интервью всегда можно сказать, что журналист тебя неправильно понял. А вот с собственной программой или решением задний ход дать нельзя.

Поэтому такое внимание в Казахстане уделяется различным статьям и документам. Это объясняет, кстати, их немногочисленность. Слишком большая ответственность. Поэтому стараются не писать в принципе.

Или трусы, или крестик

У людей в политике всегда есть выбор, участвовать в разных теневых схемах или не участвовать. При этом в большинстве случаев никто не принуждает делать выбор в ту или иную сторону. Но вот последствия будут необратимыми и четко обозначенными. Или политик участвует в схемах, делает то, что говорят, и помалкивает. Или критикует, но тогда и в схемах поучаствовать не удастся.

Жан-Батист Удри. Волк и ягненок. 1740

Все решается через «бегунок»

Если кто-то полагает, что министр в своем ведомстве — царь и бог и все можно решить через него, то он глубоко ошибается. Любое решение проходит через так называемый «бегунок» — лист согласований по всей цепочке принятия решений от начальника отдела до министра, включая юридический отдел, причем ключевым тут может быть начальник управления в акимате или директор департамента в министерстве. Именно они полностью в курсе вопроса, так как они его и будут реализовывать. При этом первый руководитель боится ошибок и обвинений в коррупции, поэтому сам, без учета мнения своих сотрудников, ничего делать не будет. Так что все надо начинать снизу, а не сверху.

Работаем с понятными людьми

Одной из особенностей формирования связей в Казахстане является личный фактор. Про человека все должно быть понятно: кто он такой, каких взглядов придерживается, с кем работал, откуда у него появились деньги и т. д. Казахстанские элитарии предпочитают работать с людьми, на которых могут повлиять и которые входят в их круг общения. То есть с теми, о ком они могут расспросить своих знакомых и за кого эти знакомые могут поручиться при выполнении обязательств. Это гораздо надежнее безупречного резюме, хорошего образования и т. д. — это «свой человек». Причем в этом случае известные недостатки и ошибки, совершенные в прошлом, могут стать достоинствами. Значит, человек не скрывается и не преподнесет сюрпризов. С ним понятно, как себя вести. А вот праведник, напротив, подозрителен.

Этот перечень особенностей политической культуры Казахстана, может, не очень комплиментарный, зато объективный. И его надо принимать в расчет.