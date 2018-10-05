Газ

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 2 октября (последняя доступная на сегодня статистика) составили 15,973 млрд кубометров. Таким образом, запасы природного газа в ПХГ с 25 сентября выросли на 323 млн кубометров, т. е. темпы закачки в эти дни составляли в среднем 46 млн кубометров в сутки. К началу отопительного сезона Киев рассчитывает накопить минимум 17 млрд кубометров топлива.

На рост стоимости газа Украина отвечает снижением его импорта. В январе — сентябре она приобрела всего 8,065 млрд кубометров (-2,64 млрд кубометров в сравнении с аналогичным периодом прошлого года).

Добыча собственного природного газа в январе — сентябре осталась фактически на прошлогоднем уровне — 15,484 млрд кубометров (-0,04% к аппг).

Глава компании «Укргаздобыча» Олег Прохоренко в интервью еженедельнику «Фокус» опроверг информацию о том, что себестоимость газа украинской добычи составляет 70−100 долл. за тысячу кубометров.

«Говорить о себестоимости на тот или иной момент невозможно, потому что добыча газа — это бизнес с длинной инвестицией. Если мы говорим о стоимости полного цикла — от начала бурения и добычи до закрытия скважины, то в зависимости от сложности добычи стоимость может варьироваться от 180 до 250 долл. за тысячу кубометров… Ткнуть пальцем и сказать, что себестоимость добычи — 100 долларов, можно, но это неправильно. Вас дурят. Это манипулятивная цифра», — утверждает он.

Government.ru Добыча газа

Между тем ответ на вопрос о столь высокой стоимости добычи даёт маржинальность компании. По словам Олега Прохоренко, сегодня она достигает 40% (30,5 млрд грн — чистая прибыль компании за прошлый год).

По состоянию на начало октября через ГТС Украины в направлении Европы было прокачано 65,448 млрд кубометров (-4,908 млрд кубометров к аппг). Если так будет продолжаться и дальше, то в этом году Украина прокачает примерно 87 млрд кубометров, т. е. на 6 млрд меньше, чем в 2017-м.

Между тем до сих пор непонятно, сколько же украинцы будут платить за отопление в этом сезоне. С МВФ всё стабильно: переговоры идут. Куда именно они идут — киевское правительство не уточняет. Кабмин взял очередную паузу — теперь до 18 октября. Т. е. о новой цене может стать известно уже постфактум, ведь теплоснабжение потребителей стартует обычно 5−10 октября (детсады и больницы) и с 15 октября по конец месяца (все остальные). Это означает, что договоры на поставку газа теплокоммунэнерго будут заключать в ещё более авральном порядке, чем в прошлом году.

Президент Сербии Александр Вучич вслед за лидерами Молдавии и Венгрии выразил желание перестраховаться и получать газ в обход Украины. В данном случае — по строящемуся газопроводу «Турецкий поток». Этим он оправдал слова главы «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева, сказанные буквально на день раньше:

«Нитка «Турецкого потока» такая же угрожающая, как и «Северный поток — 2». Она просто меньше по объему, но угроза такая же: снятие транзитных объемов с Украины и перевода другим маршрутам».

Очевидно, что Украина упрямо не хочет понимать, что обходные газопроводы — не проблема, а следствие проблемы.Проблема же здесь — сама Украина, её непредсказуемость, нежелание уступать контроль над ГТС (и одновременное нежелание вкладывать достаточные средства в её ремонт). Ситуация классическая: собака на сене. Нет ничего удивительного в том, что со временем такую собаку начинают обходить стороной.

Кризис ЖКХ

Соучредитель Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук в своей статье для издания «Новое время» пишет о том, что за последние четыре года цены на газ росли для бытовых потребителей более быстрыми темпами, чем на электроэнергию.

«Тарифы на газ для основной массы населения за прошедшие четыре года выросли почти в десять раз: с 725 грн до 6958 грн за тысячу куб. м. А тарифы на электроэнергию выросли в три раза: с минимального уровня в 0,3 грн за кВт•ч до 0,9 грн [Не совсем точно. До 1,29 грн при потреблении не более 200 кВт•ч в месяц — Ред]», — рассуждает специалист.

Тарифы ЖКХ

Эта динамика подтверждается и статистикой субсидий. Так, в прошлом году из 71 млрд грн субсидий 64 млрд (более 90%) пошли на компенсацию стоимости газа, отопления и горячей воды, т. е. газозависимых тарифов. На компенсацию стоимости электроэнергии ушло всего 3 млрд грн.

«Эти данные однозначно подтверждают, что именно цена на газ, а не электроэнергию, сегодня негативно влияет на социально-экономическую жизнь страны. Ведь проблематичным вопросом является не только цена газа для населения, но и цены на газ для промышленных потребителей. Именно их рост «тянет» за собой цены на продукцию и товары», — делает вывод эксперт.

Госстат Украины сообщает, что по состоянию на конец августа потребители накопили 38,4 млрд грн долгов за коммунальные услуги. 10,4 млрд из этой суммы — долги за отопление и горячую воду, 3,9 млрд грн — долги за электроэнергию.

Электроэнергия

Правительство Украины наконец-то определилось со стартовой ценой генерирующей компании «Центрэнерго». 78,3% её акций собираются выставить на торги почти за 6 млрд грн, сообщил министр Кабинета министров Александр Саенко. Таким образом, правительство согласилось с оценкой Ernst & Young z Corporate Finance sp. k (польское подразделение EY), которое ранее предложило такую стартовую цену.

Сооснователь Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эксклюзивном комментарии для ИА REGNUM указывает сразу на два проблемных момента.

«Во-первых «согласиться продать», это ещё не продать», — отмечает эксперт, намекая, очевидно, на известную историю с приватизацией Одесского припортового завода, который только в 2016 году дважды выставляли на торги и дважды же снимали из-за отсутствия заявок.

«Во-вторых, 225 млн долл. по меркам 2013-го — мало», — продолжает он.

Тут уместно воспользоваться примером.

В 2012 году бизнесмен Ринат Ахметов приобрёл 25%-ный пакет акций генерирующей компании «Днепроэнерго». В неё, как и в «Центрэнерго», входит три ТЭС, компании примерно равны по установленной мощности и по доле производимой электроэнергии. Четверть компании обошлась тогда Ахметову в 1,179 млрд грн, т. е. примерно в 147 млн долл. Таким образом, 78%-ный пакет акций «Днепроэнерго» обошёлся бы ему в 460 млн долл. Т. е. более чем вдвое дороже, чем сегодня будут продавать «Центрэнерго».

Дарья Антонова ИА REGNUM Лампочка

Однако и это ещё не всё. В последние годы государство вкладывалось в модернизацию энергоблоков, переводило их на уголь марки «Г» в соответствии с энергостратегией. Во-вторых, в 2012 году за покупку «Днепроэнерго» Ринат Ахметов конкурировал фактически сам с собой, купив пакет акций всего на 5,6 млн грн дороже стартовой цены.

Сегодня же предполагается, что продажа пройдёт открыто, без выписанных под конкретного покупателя условий конкурса, с привлечением зарубежных инвесторов. Т. е. и цена должна быть выше.

Министр энергетики Игорь Насалик в конце сентября утвердил прогнозный баланс производства и потребления электроэнергии на 2019 год. Предполагается, что энергопотребление на Украине вырастет до 152,5 млрд кВт•ч (+1,7% к балансу 2018 года). Экспорт вырастет сразу до 6,42 млрд кВт•ч (+9,5% к балансу 2018 года).

В будущем году, как и в этом, генерация атомных станций будет падать (до 83 млрд кВт•ч, — 1,5%), а тепловых — расти (ТЭС — 50,84 млрд кВт•ч, +4,1%; ТЭЦ и когенерационные установки — 12,54 млрд кВт•ч, +6,4%). Выработка электроэнергии альтернативными источниками вырастет более чем на 72%, до 3,5 млрд кВт•ч, т. е. до 2,2% от общей генерации. Это означает, что владельцы солнечных и ветровых электростанций получат 11% всех денег украинской энергетики. Рост выработки энергии тепловыми станциями также говорит о том, что их доля в «пироге» вырастет. Таким образом, все вместе они и дальше продолжат «доить» многострадальную украинскую атомную генерацию.

Между тем в Bloomberg предупреждают, что тепловая генерация в будущем году обойдётся Украине дороже, чем в этом. Цена на уголь в Европе сегодня выросла до 100 долл./тонну, т. е. до самого высокого уровня за последние пять лет. Это подтверждают и оперативные данные государственной фискальной службы: за семь месяцев текущего года Украина закупила угля на сумму 1,97 млрд долл. Т. е. по итогам года Украина может выйти на 3,4−3,5 млрд долл. расходов только на импорт угля.

В III квартале 2017 года на Украине ввели в эксплуатацию СЭС и ВЭС суммарной установленной мощностью 160 МВт. Это в 2,4 раза больше, чем за тот же период прошлого года, уточняют в Нацкомиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг. На 1 октября на Украине работали ВЭС мощностью 522,4 МВт и СЭС мощностью 1096 МВт (суммарная установленная мощность солнечных панелей впервые превысила 1 ГВт), а также станции на биогазе, биомассе и малые ГЭС суммарной мощностью около 145 МВт — всего 1,803 ГВт. С начала года на Украине запустили 382 МВт новых мощностей альтернативной энергетики.

Солнечная батарея

За январь — август Украина экспортировала 4,034 млрд кВт•ч электроэнергии (+6,6% к аппг), причём резкий скачок зафиксирован в августе: в этот месяц на экспорт ушло почти 408 млн кВт•ч (+53,4% к августу 2017 года).

Уголь

Энергостратегия Украины предусматривала постепенное (к 2021 году) сокращение импорта антрацита до нуля и полный перевод тепловых электростанций на уголь марки «Г». Но сами шахтёры утверждают, что правительство не исполняет свою же стратегию.

«В этом году завозят антрацита еще больше. Прогнозируется холодная зима, и планируют ввезти больше и по более высоким ценам. Если еще удастся это сделать, потому что не железная дорога, ни порты этого не позволят», — рассказал на пресс-конференции глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

Кроме того, Волынец напомнил, что год назад Украина потратила на импорт угля 75 млрд грн.

Протестуя против зависимости от импорта, а также против ставших уже традиционными долгов по зарплате, шахтёры предприятия «Селидовуголь» 3 октября перекрыли трассу Покровск — Донецк.

В ассоциации EURACOAL в очередной раз подтвердили целесообразность использования на Украине импортного паритета для определения стоимости топлива (частным случаем импортного паритета является скандальная формула «Роттердам+»).

"Выбор маркерной цены является правильным, индекс API 2 является прозрачным и соответствующим показателем цены импортного паритета для угля на Украине. Транспортные расходы, которые включены в формулу «Роттердам+», являются приблизительными, они рассчитаны исходя из более высокой стоимости доставки угля в порты Украины по сравнению с портами Северо-Западной Европы», — говорится в пресс-релизе ассоциации.

Вагон с углем

Это, конечно, совсем не означает, что украинская власть прислушается к этой рекомендации и оставит формулу в покое. Более того, пока всё выглядит в точности до наоборот. Директор Антикоррупционного бюро Артём Сытник на заседании парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции 3 октября заявил буквально следующее:

«На сегодняшний день получен экономический отчет специалистов о безосновательном применении формулы «Роттердам+». Чтобы принять окончательное решение, нужна экспертиза».

Не совсем понятно, что это за специалисты такие, если после их вывода нужна ещё и экспертиза (и почему экспертизу нельзя было провести сразу), но в данном случае эти вопросы скорее риторические. Уже сейчас ясно, что решение НАБУ будет политическим, а экспертиза необходима лишь для того, чтобы этот факт завуалировать.

На этом моменте настало время вернуться в материалу Юрия Корольчука, который уже упоминался выше. Итак, руками НАБУ сегодня ломают импортный паритет в теплоэнергетике. Корольчук же указывает на очевидный факт: цену на газ и цену на уголь сегодня считают по импортному паритету. Однако цена на газ пересматривается ежемесячно (для промышленности), и по этому поводу никто не возмущается. Тогда как цена на уголь на основе методологии «Роттердам+» устанавливается раз в год — и к ней постоянно выдвигаются претензии:

«…Методология расчета стоимости угля (формула Роттердам+) играет сдерживающую роль, которая не дает расти тарифам и защищает интересы потребителей. Тогда как газовая формула, которую используют для расчета стоимости газа и которая получила название Дюссельдорф+ (хаб NCG), не учитывает потребителей, которые должны платить сразу рыночную цену за газ».

Угольной отрасли Украины грозит не только отмена «Роттердам+», но и повышение тарифа для компании «Укргидроэнерго» (компания-оператор ГЭС и ГАЭС). Связь тут простая: общий котёл, куда поступают деньги за оплату потреблённой электроэнергии, уже давно напоминает тришкин кафтан. Собственно, возня «Энергоатома» с владельцами ТЭС за отмену формулы — одно из проявлений борьбы за деньги в украинской энергетике. Как только кому-то увеличивают тариф — другим остаётся меньше.

«Увеличение инвестиций для «Укргидро» — это уменьшение средств для тепловой генерации, для украинских шахтеров… Это решение фактически может убить угольную отрасль. Сейчас, когда все говорят о необходимости снижения зависимости от импортного угля, вы своим решением, наоборот, делаете все возможное, чтобы не давать денег шахтам и увеличить зависимость. Не надо дестабилизировать энергетический и угольный рынки накануне зимнего периода», — так прокомментировал общественные слушания в НКРЭКУ советник Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса Украины Руслан Богданов.

Предметом слушаний как раз и было повышение тарифа на 2019 год и увеличение инвестиционной программы на текущий год.

Нефть

Объемы добычи нефти и газового конденсата в январе — августе нынешнего года остались на уровне прошлого года — 1,255 млн тонн.

Транзит российской нефти в Европу продолжает сокращаться. За девять месяцев по трубопроводам Украины прокачано всего лишь 9,876 млн тонн (-4,8% в сравнении с аппг).

Нефтепровод

К середине октября Государственное агентство резерва Украины планирует направить в правительство законопроект о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов, сообщил во время пресс-конференции глава Госрезерва Вадим Мосийчук. Проект закона готовили ещё с середины весны, а саму идею Госрезерв представил примерно год назад. Если кратко, то идея такова: Украина за заёмные средства купит нефть и нефтепродукты, чтобы иметь возможность влиять на розничные цены в периоды особенно активного роста цен. Вторая задача резерва топлива и нефти — страховка от действий РФ: на Украине всерьёз верят в возможность отказа РФ продавать Украине топливо (Белоруссия также под подозрением). Резерв будет обеспечивать 2-месячный объём потребления топлива и будет состоять из сырой нефти (30%) и нефтепродуктов (70%, из которых 56% — дизельное топливо и 44% — бензин).

Создание такого резерва — ещё и обязательство Украины перед ЕС (в рамках «евроинтеграции»). Резерв должен быть сформирован к 2022 году.

Покрывать и обслуживать заём будут за счёт… водителей — им в стоимость топлива включат новый налог.

Следует отметить, что пока собирались — стоимость проекта выросла. Из-за роста стоимости нефти и нефтепродуктов теперь он оценивается в 2,5 млрд долл., хотя год назад в Госрезерве собирались уложиться в 2 млрд долл.