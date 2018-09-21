Нефтяной рынок на подъеме. Некоторые инвесторы в США и Европе начали ставить на то, что нефть Brent взлетит до $100 за баррель уже в ближайшие пару месяцев, следует из данных бирж NYMEX и ICE.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензиновая лихорадка в России

Беда и «конские цены»

Хотя ещё недавно никто не прогнозировал, что цена перевалит за $80 за баррель и продолжится тренд на возрастание. В этих условиях, по самым приблизительным подсчётам, российские нефтяники по итогам 2018 года могут получить минимум 1 трлн руб сверхдоходов. Но с внутренним рынком всё сложнее.

Вот и президент Лукойла Вагит Алекперов уже публично заявил, что правительству не нужно с 1 января поднимать акциз на бензин, поскольку это спровоцирует новый бензиновый ажиотаж.

Горбаруков Александр ИА REGNUM Цены на бензин

Вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко с этим утверждением согласен.

«Если вернут акцизы, будут конские цены и будет беда. Потому вполне можно оставить всё как есть», — отметил он в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Но, в отличие от своего коллеги, полагает, что вертикально интегрированным нефтяным компаниям сейчас выгодно любое развитие событий, учитывая то, какие колоссальные деньги с высоких экспортных цен на нефть и нефтепродукты они сейчас получают.

Читайте также: «Будут конские цены и будет беда»: о повышении акцизов на бензин

Субсидиям быть

Вместе с тем у участников рынка до сих пор нет понимания по поводу того, что в итоге предпримут регуляторы, как защитят внутренний рынок и что противопоставят нефтяному экспорту, ставшему безмерно привлекательным в условиях падения рубля? А самое главное — как государство намерено защитить простых потребителей от нового взлёта бензиновых цен?

Читайте также: Трейдеры ставят на нефть по $100 за баррель

Буквально накануне «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу российского правительства известил о том, что Дмитрий Медведев подписал протокол, которым одобрил схему субсидирования цен на бензин и дизель. Эта схема позволит нефтяникам в следующем году получить из бюджета порядка 600 млрд руб. При этом половина связанных с этим расходов бюджета — около 110 млрд руб. в год — должна быть обеспечена ростом НДПИ на нефть.

«Этот рост должен быть «привязан к нефтяной котировке (без изменения ставки налога)» — это значит, что при падении цен на нефть до определенного уровня повышенный НДПИ уже не будет действовать. Вероятнее всего, ценой отсечения будет $60 за баррель, поскольку, по расчетам Минфина, при такой цене и ниже демпфирующая надбавка НПЗ уже не нужна», — пишет «Коммерсантъ».

Источники издания отмечают, что таким подходом недовольна Роснефть и решение еще может быть скорректировано в течение следующей недели. Дело в том, что хотя в целом для отрасли озвученное решение выгодно, оно менее привлекательно для компаний с большой добычей и сравнительно меньшей переработкой — таких как Роснефть и «Сургутнефтегаз».

Gazprom-neft.ru НПЗ

Напомним, ранее правительство уже соглашалось увеличить субсидию нефтянникам за недополученную на внутреннем рынке выручку, которая считалась как разница между нетбэком и условной внутренней ценой (56 тыс. руб. за тонну бензина и 50 тыс. руб. за тонну дизеля). Эта субсидия должна помочь нефтяникам удержать розничные цены на бензин в пределах инфляции в следующем году на фоне роста НДС, акцизов, высоких экспортных цен и дешевом рубле, которые делают экспорт крайне выгодным.

Но не будем забывать, что нефтяники компенсируют выпадающие доходы на оптовом рынке, загоняя тем самым в финансовую западню 60% коммерческого сектора (независимые АЗС). Дошло до того, что мелкооптовая стоимость топлива стала выше розничной, а это прямая дорога к их разорению.

Бензин по 100 рублей?

Тем временем на внутреннем рынке напряжённость и убытки растут: мелкооптовые цены на бензин практически вернулись к взрывным майским показателям. В Барнауле, к примеру, по состоянию на 4 октября, стоимость тонны АИ-92 и АИ-95, реализуемых с нефтебазы «Газпромнефти» в Барнауле, увеличилась на одну тысячу рублей, дизтоплива — на 700 рублей, составив 51 750, 55 800 и 52 000 рубля за тонну соответственно, тогда как розничные цены на АЗС всё ещё искусственно сдерживаются.

Предстоящее с начала 2019 года повышение акцизов и не слишком понятный механизм по дальнейшему регулированию рынка негативно сказывается на ожиданиях игроков. Многие читатели обратили внимание на публикацию в блогеРустема Адагамова документа, в котором приведён некий расчет о том, что если в первом квартале 2019 года предусмотрен ценник в 60,20 руб. за литр бензина АИ-92, то к концу года цена по документу вырастет до 90,80 руб. за литр. С дизельным топливом виртуальная картина будет ещё хуже (от 64,50 руб. в первом квартале и почти до 99,40 руб. к концу года). Если исходить из того, что печать и подпись в документе подлинные, то речь идёт о документе компании ООО «Технологический процессинг и сервис», которая является одним из крупнейших поставщиков топлива. А значит, прогноз касается стоимости для государственных заказчиков. Но для обычных автовладельцев бензин и солярка все же подорожают, но насколько?

«По самому мрачному прогнозу, который сделали розничные продавцы топлива в Забайкальском крае, к концу 2019 года бензин может подорожать до 70 рублей. Если же верить прогнозу Российского топливного союза, который был сделан ещё в августе, в рознице автомобильное топливо в 2019 году подорожает в среднем на 10%, или примерно на 4,4 рубля за литр. Таким образом, если верить прогнозу, к концу будущего года бензин марки АИ-92 подорожает до 49 рублей, АИ-95 — до 51 рубля, а дизтопливо — до 55», — пишет «Газета Вечорка».

Рост

В завершение обзора обратим внимание читателей на то, что, несмотря на имеющиеся договоренности о заморозке розничных цен в обмен на снижение топливных акцизов, стоимость бензина с 24 по 30 сентября выросла на АЗС 22 столичных городов.

По данным Росстата, более всего цены поднялись в Хабаровске — на 1,1%, Якутске — на 0,7%, Владивостоке и Кызыле — на 0,4%, тогда как снижение цен на бензин автомобильный отмечено всего в трёх субъектах. И это при том, что сейчас, как мы видим, ситуацию пытаются спасти различными механизмами. Но будут ли они работать после окончания периода сниженного спроса (зимы)?

У экспертов вполне обоснованно существуют опасения, что сезонный фактор, девальвация рубля и налоги преподнесут нам новый виток роста цен.