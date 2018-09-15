



Гитлер

30 сентября территория Чехословакии составляла 54 тыс. квадратных миль, население — 14,5 млн чел. 30 ноября — 38 тыс. квадратных миль, население — 9,6 млн чел. Прага потеряла 60% угля, 70% металлургической промышленности, 90% фарфоровой промышленности, 60% — бумажной, 60% плантаций хмеля, 40% лесов и т. д., и т. п. Польша получила 1871 кв. км из 2282 кв. км Тешинской Силезии. 12−13 октября специальный поезд привез «освобожденным соотечественникам» маршала Рыдз-Смиглы. Новая граница проходила в 35 км от Праги, 3 км от Пльзеня, 15 км от Брно, 1 км от Моравской Остравы. При коррекции границы под власть немцев и поляков попало почти полмиллиона чехов, под власть венгров — четверть миллиона словаков. 2 октября Вавречек, уже министр без портфеля, заявил:

«Советская Россия, вне всякого сомнения, готова была вступить в войну. Но воюя вместе с Россией, мы воевали бы не только против Германии. Вся Европа, включая Францию и Англию, рассматривала бы это как войну большевизма против Европы. Возможно, вся Европа поднялась бы на войну против России и против нас».

Маршал Рыдз-Смиглы жмёт руку немецкому военному атташе на параде в Варшаве. 11 ноября 1938

1 октября 1938 года Крофта согласился на переговоры по венгерской проблеме на основе решения ее по судетскому образцу. Министр уже понимал: часы Чехословакии исчислены. 6 октября 1938 года образовалось автономное правительство Словакии во главе с католическим священником Йозефом Тисо. Судьба единой республики фактически была решена. 8 октября в Ужгороде на заседании представителей Русского и Руського (т. е. украинского) Народных блоков был избран глава правительства Подкарпатской Руси — лидер Автономного Земледельческого союза Андрий Бродий. В состав его правительства вошли 3 русофила и 2 украинофила. Настроения в этом районе ЧСР также были напряженными. Активная поддержка украинофилов Прагой стала приносить плоды. Со второй половины 1930-х годов начался рост влияния украинских организаций, а с начала 1930-х они стали ориентироваться на Германию. Чехословацкие власти к концу существования страны начали разочаровываться в своих клиентах, но было уже поздно. Зверь вырвался из-под контроля, да и действовать самостоятельно они уже не могли.

Лидеры словацких сепаратистов

6 октября в пограничном дунайском городе Комарно начались венгерско-чехословацкие переговоры. 8 октября Хорти обратился с письмом к Чемберлену с просьбой поддержать Венгрию. Будапешт требовал уступок, Прага тянула время, но в последний момент вмешалось словацкое правительство, что привело к срыву переговоров. По просьбе Хорти в дело вмешался Гитлер. Пограничный спор должен был быть решен при посредничестве Рима и Берлина. 20 октября британское правительство информировало чехословацкого посланника о том, что не видит препятствий к урегулированию венгерских претензий путем арбитража Италии и Германии. 24 октября Галифакс на выступлении в Эдинбурге заявил: «…мы надеемся на то, что будут найдены способы их урегулирования».

Словацкие венгры приветствуют венгерских солдат

Немцы предприняли и другие шаги в регионе. В октябре 1938 года в Берлин был вызван глава филиала ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Подкарпатской Руси. Костяк организации и боевиков составляли галицийцы. Ими и были организованы в октябре 1938 г. беспорядки в Галицком воеводстве Польши. Акция имела задачу создать прикрытие для перехода польско-чехословацкой границы сторонниками ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые должны были осесть в Подкарпатской автономии. Эти боевики и составили основу военизированной организации националистов — «Карпатской сичи».

26 октября 1938 года Бродий был арестован чехословацкими властями по требованию немцев. Ему инкриминировалась связь с венгерской разведкой. В конце октября 1938 года второе правительство автономии возглавил украинофил Августин Волошин. Бродий был недоволен хозяйничанием галичан и пытался бороться с ними. Это и стало настоящей причиной его смещения. Новое правительство сразу же ввело второе название территории — Подкарпатская Украина — и установило режим наибольшего благоприятствования для украинских националистов, что вызвало массовое недовольство в регионе. 1 ноября президентом того, что осталось от ЧСР, стал Эмиль Гаха — «совершенно ничтожная личность», по определению Черчилля. 2 ноября Прага, которая ранее вынуждена была согласиться на арбитраж Италии и Германии своего пограничного спора с Венгрией, получила ответ арбитров, представленных министрами иностранных дел Чиано и Риббентропом в Вене. ЧСР передавала часть Южной Словакии и Подкарпатья — 12 тыс. кв. км. с населением 1 млн чел. Венгрии. Венгерское население составило здесь 54%. Власти приступили к делимитации новой границы. В Словакию и то, что осталось от Подкарпатья потянулись беженцы из районов, переходивших к венграм. Начались столкновения с применением оружия.

Похороны карпатских сечевиков и солдат чехословацких войск, погибших в бою с венгерскими войсками, вторгшимися в Чехословакию

22 ноября парламент Чехословакии принял конституционные законы «Об автономии Словакии» и «Об автономии Подкарпатской Руси». Провод Украинских националистов, созданный при Организации Украинских националистов и занимавшихся координацией действий ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с немецкими спецслужбами, создал в ноябре 1937 года особый штаб по подготовке действий в Чехословакии. Столица автономной «Подкарпатской Украины» после того, как по результатам Венского арбитража важнейшие ее города — Ужгород, Мукачево и Берегово — перешли к Венгрии, переместилась в маленький городок Хуст. Правительство Волошина получило поддержку из Берлина — 100 тыс. рейхсмарок. В середине ноября 1938 года «сичевики» получили право на ношение униформы и немедленно приступили к формированию гарнизонов по селам Подкарпатья, фактически создавая двоевластие в автономии.

Между тем с октября 1938 по февраль 1939 г. шли англо-французские переговоры о том, как должны быть оформлены эти гарантии, но найти общий язык не удалось. Декларация гарантий в Мюнхене ничего не гарантировала и никого не убеждала в наличии страховки новых границ у ЧСР. 11 ноября 1938 года премьер-министр Испанской республики Хуан Негрин в письме к Сталину указал на первенство Англии в определении европейскими странами своей политики по отношению к Испании. Франция, по его мнению, не была исключением: «Эта страна имеет большую армию, но не имеет твердой внешней политики. Она идет по стопам Англии». Франция давно уже шла по этим стопам, и не только в испанском вопросе. 24 ноября 1938 г. на совещаниях в Париже Боннэ предложил дать гарантии ЧСР по образцу Локарно, но встретился с жестким отказом партнеров. Чемберлен и Галифакс заявили, что гарантии должны быть предоставлены как минимум тремя из четырех государств, подписавших Мюнхенские соглашения. В противном случае, по мнению Галифакса, всех ждал новый кризис, гораздо тяжелее сентябрьского. В Лондоне искали другой вариант действий и нашли его.

11 января 1939 г. Чемберлен и Галифакс посетили Италию для проведения переговоров. «Прибыл Чемберлен, — записал в этот день в дневнике Чиано. — В основном этот визит происходит в минорном тоне, поскольку ни Дуче, ни я не видим в нем особенной пользы». Гости явно производили жалкое впечатление. 12 января министр иностранных дел Италии отметил:

«Германское вооружение висит над Англией, как свинцовый груз. Если бы англичане ясно видели будущее, они были бы готовы на любые жертвы… Англичане не хотят войны. Они стараются как можно медленнее отходить на задний план, но бороться они не желают».

Галеаццо Чиано, Эдуард Галифакс, Невилл Чемберлен и Бенито Муссолини

В этот день, 12 января 1939 г., Чемберлен направил личное послание Муссолини, предложив ему стать третьим гарантом границ ЧСР. Дуче отказался. В Лондоне имели основание не торопиться. 18 февраля посол Гендерсон докладывал из Берлина: «…герр Гитлер не обдумывает никаких приключений в настоящее время и что все скверные рассказы и слухи об обратном не имеют под собой никакого реального основания». 25 февраля 1939 года «Манчестер гардиан» дал весьма ироничную характеристику происходящему:

«Умный план продажи друзей для того, чтобы откупаться от своих врагов».

Судьба межвоенной Чехословакии была решена.

«Каждый народ, каждая провинция из тех, что составляли когда-то империю Габсбургов, — отметил Черчилль, — заплатили за свою независимость такими мучениями, которые у древних поэтов и богословов считались уделом лишь обреченных на вечное проклятие».

ЧСР была плодом политики Антанты — и прежде всего Франции. В 1918—1920 гг. на развалинах довоенного мира возникло (в случае с Польшей, Чехословакией, королевством Сербов, Хорватов и Словенцев, ставшим в 1929 г. Югославией) или усилилось (в случае с Румынией) несколько государств, провозгласивших национальный принцип в противовес имперскому. Но ни югославизм, ни чехословацкая идея, ни версии националистических режимов, провозгласивших первенство румынской или польской культуры, не прошли испытание временем. Что касается ЧСР, то никоим образом это создание Версаля не было национальным государством, а государством национальностей (по данным чешской статистики, поданной в Лигу Наций в 1937 году, население ЧСР в 1937 году составили 42% чехов, 22% немцев, 21,87% словаков, 6,25% венгров, 2% русинов и 1,87% поляков). Как только они пришли в действие, а французский покровитель Праги ослаб, ЧСР была обречена на уничтожение. Что касается ЧССР после Второй мировой войны, то она была создана другой внешней силой — СССР. С падением СССР исчез и второй вариант Чехословакии. Это государство не могло существовать без внешней протекции. А новый протектор в 1939 г. не желал видеть его единым.

Henry Mühlpfordt Этническая карта Чехословакии

7 марта 1939 года британский атташе авиации в ЧСР докладывал в Лондон, что, по информации разведывательного отдела чехословацкого Генерального штаба, немцы собирают значительные полицейские силы со всей страны, как это они делали накануне вступления в Австрию и Судетенланд. Офицер прогнозировал вступление немецких войск на территорию Чехии на 15 марта. Ответ пришел лишь 16 марта: «Теперь исторический интерес. Но информация была очень верной». 10 марта 1939 года Самуель Хор произнес речь, в которой пытался убедить слушателей, что Германия и Италия не собираются ни на кого нападать.12 марта германские войска получили приказ быть готовыми к выступлению, но не приближаться к границам ближе, чем на 10 километров. Что касается британского посольства в Германии, то только 13 марта Гендерсон вышел из состояния полного спокойствия и сообщил в Лондон, что немцы, очевидно, собираются что-то предпринять. Следует отметить, что весьма точную информацию давала и британская разведка, задолго предупреждавшая свое правительство, что захват Чехии планируется на 14−15 марта. Эти прогнозы стали быстро подтверждаться.

В феврале 1939 г. при обсуждении бюджета Словакии националисты потребовали ее отделения. 9 марта верные Праге войска выступили против правительства словацких националистов и восстановили контроль над востоком страны. Тисо отправился в Германию, где 12 марта был принят Гитлером. 14 марта он вернулся и провозгласил независимость Словакии. Гаха вынужден был согласиться с созывом словацкого парламента в Братиславе. По Чехии прокатилась волна терактов, организованных сторонниками Генлейна. Обострилась и обстановка в Подкарпатье. Украинские националисты стали организовать вооруженные провокации на границе с Венгрией уже с 15 января 1939 года, а 20 января правительство Волошина распустило все политические партии в автономии. Фактически здесь установилась диктатура украинских националистов. Арестовывались русофилы, для которых сразу же был организован концентрационный лагерь в гор. Рахов, «сичевики» начали грабеж и террор населения. В этой обстановке 12 февраля 1939 года были проведены выборы в парламент автономии (единственной партией была волошинская — Украинское национальное объединение), которые дали предсказуемый успех националистам. 14 марта, вслед за решением словацкого парламента о выходе из ЧСР «сичевики» начали согласованный с Берлином мятеж. Националистам удалось разоружить часть патрулей и захватить почту и вокзал в Хусте, но командир 12-й чехословацкой дивизии генерал армии Лев Прхала вывел войска и подавил путч. В городе начались бои с участием танков и артиллерии. Следует отметить, что части дивизии комплектовались местными уроженцами, которые и расправились с захватившими власть галичанами.

Агитационный грузовик украинских националистов. 1939

Утром 14 марта Чемберлен признал моральное обязательство Лондона гарантировать новые границы ЧСР, но в это, похоже, не особенно верили даже в Англии. Гитлер, разумеется, и не думал останавливаться. 15 марта президент Эмиль Гаха согласился с требованиями Германии. Чехия переходила под контроль Третьего рейха под названием Протектората Богемии и Моравии, а сильно урезанная в границах Словакия становилась формально независимым государством, на деле — сателлитом Германии.12 марта Гитлер дал Хорти санкцию на оккупацию Подкарпатья. 14 марта в Подкарпатскую Украину стали входить венгерские войска. Попытки 12-й дивизии оказать сопротивление были сломлены, но Волошин успел провозгласить 15 марта в Хусте создание нового государства — Карпатской Украины — во главе с собой. Действия Волошина вызывали надежду у части англо-французских и американских политиков на то, что Германия поддержит украинских националистов и Советская Украина будет присоединена к Подкарпатью.

Соответствующие проекты появились и в прессе Германии, в частности в журнале «Остланд», который издавался в ведомстве Альфреда Розенберга — Внешнеполитическом управлении НСДАП. 10 марта 1939 г., выступая на XVIII съезде ВКП (б) Сталин сказал:

«Конечно, вполне возможно, что в Германии имеются сумасшедшие, мечтающие присоединить слона, т. е. Советскую Украину, к козявке, т. е. к так называемой Карпатской Украине. И если действительно имеются там такие сумасброды, можно не сомневаться, что в нашей стране найдется немало смирительных рубах для таких сумасшедших».

Впрочем, этого весной 1939 года не понадобилось. 17 марта венгерские власти объявили о завершении оккупации автономии. В этот же день Венгрия вышла из Лиги Наций.

Венгерские войска оккупируют Подкарпатье. 1939

15 марта Галифакс заявил протест послу Германии в Англии Герберту фон Дирксену.16 марта Гитлер принял членов чешского правительства в Граде «для вручения оным заявления своей преданности рейху». Гаха стал президентом Протектората Богемия и Моравия — фактически марионеткой гитлеровцев. Вермахт захватил вооружение чехословацкой армии. Германия получила 1582 самолета, 501 зенитное орудие, 2175 пушек, 785 минометов, 43 876 пулеметов, 469 танков, свыше 1 млн винтовок, 114 тыс. пистолетов, 1 млрд. патронов, 3 млн снарядов. Захват проходил гладко, например, ВВС Чехословакии, по оценке Кессельринга, «самораспустились». Качество захваченных чехословацких самолетов, по оценкам немцев, оказалось невысоким. Другое дело — сухопутные силы. Захваченного имущества было достаточно для вооружения как минимум 30 дивизий (в это время Лондон только планировал развернуть территориальную армию в 19 дивизий). Германия получала и чешскую военную промышленность. Кроме заводов Шкода и военных заводов в Брно, в Чехии имелось 25 оружейных мастерских и 9 заводов. Промышленность производила танки, все виды стрелкового оружия и артиллерии, моторы, боеприпасы.

Чемберлен ответил на уничтожение Чехословакии предложением о новых переговорах, а также весьма оригинально назвал оккупацию просто символическим актом. Весьма характерной была реакция Италии. 15 марта Чиано записал в дневнике:

«Германские войска начали оккупацию Богемии. Это серьезная вещь, поскольку Гитлер уверял всех, что он не нуждается в присоединении к себе Чехии. Бесполезно отрицать, что все это приковало к себе внимание итальянского народа и несколько унижает его. Необходимо дать ему удовлетворение и компенсацию — Албанию».

Немецкие солдаты маршируют по улицам Праги. Март 1939

16 и 17 марта 1939 года немецкий посол в СССР граф Фридрих-Вернер фон дер Шуленбург представил ноты, извещающие советское правительство об изменениях в Чехословакии и введении Протектората. 18 марта последовал ответ Литвинова. Советское правительство отказалось признать эти изменения. Чемберлена начал пугать рост влияния Берлина в Центральной Европе. 17 марта в письме к своему другу Ренсимену премьер заметил, что Гитлеру нельзя доверять, «во всяком случае, сейчас». 18 марта посланник ЧСР с Москве Фирлингер сделал официальное заявление НКИД о сложении обязанностей, добавив:

«Согласно моему убеждению, занятие германской армией чехословацкой территории осуществлено было путем грубейшего обмана и шантажа против существующего конституционного порядка и против истинной воли чехословацкого народа».

В гауляйтерстве Судетенланд и Протекторате сразу же после установления там власти нацистов начались политические репрессии. Их первыми жертвами стали немецкие социал-демократы и коммунисты — противники гитлеровцев. Затем настала очередь евреев. Преследования, прежде всего изъятие собственности, трудовые мобилизации чешского населения и т. п. — всё это происходило на землях бывшей единой Чехословакии начиная с октября 1938 года. Там не менее, Лондон и Берлин продолжали сотрудничать. В Bank of England был размещен золотой запас ЧСР — 26 793 кг. золота в слитках. Уже 21 марта 2 директора Национального Банка Чехословакии — Франтишек Пероутка и Иозеф Малик — отправили запрос о переводе золота на счет Рейхсбанка. К 31 марта все было сделано. Часть чехословацкого золота находилась в Швейцарии, в марте 1931 года его постигла та же судьба. Из 80,915 млн золотых долларов (в монете) на счет Рейхсбанка было переведено 75,552 млн., что составило сумму в 189 млн рейхсмарок. Это была немалая поддержка для готовящейся к войне экономики Германии. 22 марта 1939 года Литва была вынуждена уступить Германии Мемель (совр. Клайпеду), 7 апреля Италия захватила Албанию. 1 апреля 1939 г. Франко заявил о победе в Гражданской войне. Республика была окончательно разгромлена. Германские нацисты, итальянские фашисты, испанские националисты и их англо-французские пособники, польские и венгерские и союзники торжествовали. Впрочем, радостное единство было недолгим.