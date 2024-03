Менее чем полгода назад компания SIE Santa Monica Studio представила свою новую игру — God of War (2018), которая превратила переполненный брутальностью кровавый слэшер (жанр, основанный на сражениях с применением холодного оружия) в не менее брутальную драму об отце-одиночке и его взрослеющем отпрыске. В действительности God of War — вершина айсберга, а упор на трагический образ одинокого отца в видеоиграх в последние годы распространился и в других проектах. Причём значимость этого образа из года в год всё растёт. Так почему же разработчики видеоигр так обеспокоены темой отцовства?

Не секрет, что видеоигры из объекта исключительно развлекательного давно превратились в игровое отражение текущей действительности. Меняется общество — меняются игры. Причём никого уже не удивить исключительно качественным игровым процессом. Геймерам нужны настоящие персонажи, живые, со своими реальными проблемами. Чем реальнее получится герой очередного игрового эпоса, тем пользователю будет проще ему сопереживать. Разработчики игр хорошо чувствуют настроение общественности и стараются в кратчайшие сроки угодить всем. Так, с ростом внимания к ЛГБТ-сообществу в играх стало появляться куда больше его представителей — Mass Effect Andromeda, например, на очень крупную процентную долю состоит из таких персонажей. Так случилось и с темой отцовства: последние 3−4 года видеоигры заполнили суровые, но чувствующие отцы-одиночки и их отпрыски. А значит, тема для современного мира актуальная.

Хочется отметить, что ярлык «отца» в играх всё чаше становится средством для раскрытия персонажа и помогает показать героя с самых разных сторон. Отличным примером стал Кратос из последней части God of War. Причём история Кратоса — это история спартанского генерала, обезумевшего от ярости и собственноручно убившего всех богов греческого пантеона. Кратос всегда был персонажем, скорее, «для галочки», ужасно однобоким и неглубоким. От этого так странно видеть перемены в брутальном спартанце с появлением сына. Воспитывая юного Атрея, Кратосу удаётся проникнуться к мальчику настоящими отцовскими чувствами. Сближаясь, герои становятся сплочённой командой: Кратос учит сына сражаться и мужественно справляться с невзгодами, а наивный мальчуган помогает отцу в чтении старинной скандинавской письменности и прикрывает его с тыла. С появлением сына герой становится мудрым и рассудительным и всеми силами стремится не допустить повторения сыном своих собственных ошибок. Неожиданно брутальный экшен-персонаж становится по-настоящему интересным и глубоким героем, которому наконец-то хочется сопереживать.

В видеоиграх нередко тема отцовства раскрывается через тяжёлый и тернистый путь главного героя, полный непонимания и боли. Но конец у этого пути, как правило, светлый. Примером почти образцового игрового отца стал Джоэл — персонаж популярной приключенческой игры The Last of Us. В мире, разрушенном вспышкой ужасного вируса, Джоэл теряет единственную дочь, а с ней и смысл жизни. Спустя несколько лет герой существует только ради выживания, ощущая мир лишь в серых безжизненных тонах. Так происходит ровно до тех пор, пока герой не встречает Элли — девочку-подростка, о которой ему приходится заботиться. Герой сталкивается с полным спектром проблем отца-одиночки: непониманием ребёнка, необходимостью выполнять роль как отца, так и матери, и элементарной нехваткой женской поддержки. Пройдя длинный путь из разногласий и разочарований, Джоэл проникается отцовской любовью к девочке и начинает ставить её жизнь куда выше собственной. Вдобавок он начинает видеть мир в новых красках, о которых давно позабыл. Мир зомби-апокалипсиса здесь играет, скорее, роль очень качественной декорации и внешнего давления, призванного сблизить героев. При помощи окружения, персонажей и различных игровых механик видеоигры показывают отцовство тяжёлым трудом. Но трудом, определённо стоящим результата.

Интересно, что отцы в видеоиграх представлены лишь в виде двух условных архетипов: «хороший отец» и «плохой отец». Третьего не дано. Хороший отец — это исключительно трагический персонаж, который с появлением ребёнка раскрывается как личность. Хороший отец — заведомо сложная и противоречивая сущность, раскрывающая в отцовстве свои самые лучшие качества. Хороший отец — это Кратос, Джоэл, ведьмак Геральт из The Witcher, Ли из The Walking Dead и многие-многие другие качественные игровые герои. Плохой отец — это, скорее, карикатурный образ, совмещающий в себе целый ворох отрицательных качеств. Такой отец, как правило, жесток, коварен и бросает своего ребёнка на произвол судьбы ещё в самом начале (или до начала) повествования. Плохому отцу также можно сопереживать, но происходит это куда реже. Разработчики игр не часто стараются раскрыть плохого отца как героя, он чаще выполняет роль главного антагониста и финального испытания для героя.

Плохой отец в видеоиграх создаётся, скорее, для добавления личностной драмы в истории главного героя. Такой персонаж в большинстве случаев погибает от руки своего сына или дочери, а перед смертью признаётся, что всё-таки любил своё дитя. Джект из Final Fantasy X, Хэйтем из Assassins Creed 3, Красавчик Джек из Borderlands и т. д. — все эти герои — «плохие отцы» и антагонисты своих игровых серий.

Видеоигры обладают внушительным инструментарием для воздействия на современное общество. Игры последних лет очень грамотно берут актуальные общественные проблемы и преподносят их в интересной, игровой форме. Так у игрока получается взглянуть на проблему с другой стороны и сформировать более яркое впечатление и собственное отношение к ней. Тема отцовства — актуальный посыл, заложенный во многих современных игровых проектах. Видеоигры смогли показать, как тяжело приходится отцам-одиночкам в постоянно меняющемся современном мире. И в то же время у проектов последних лет получается передать саму суть отцовства так, чтобы игроки независимо от возраста смогли составить своё собственное мнение по поводу этого явления.

Появление драматического образа отца в видеоиграх можно отнести к двум явлениям. С одной стороны, в эпоху свободы нравов и условного равенства полов отцов-одиночек с тяжёлыми судьбами, действительно, становится больше, чем раньше. Учитывая это, разработчики игровых проектов стараются добавить актуальности и реализма своим проектам, таким образом подстраивая одну реальность под другую. С другой стороны, сюжет и персонажи в играх начинают играть намного большее значение, чем раньше. В результате с помощью темы отцовства героя удаётся поставить в необходимые условия для максимального раскрытия персонажа на основе его взаимоотношений со своим ребёнком. Не так важно, какое из этих явлений будет иметь главенствующее значение. Главное, что проблема отцовства в видеоиграх активно развивается и затрагивает всё новые темы и новые вопросы, актуальные для современного общества. К чему это приведёт, покажет только время.