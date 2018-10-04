



Александр Горбаруков ИА REGNUM Задумались о независимости? НАТО идет к вам

Общественное телевидение Грузии со ссылкой на источник в министерстве обороны страны сообщило, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намерен в марте 2019 года посетить с официальным визитом Тбилиси. Предстоящая поездка в Грузию будет для него третьей в ранге генсека альянса, ранее он бывал здесь в августе 2015 года и в сентябре 2016 года.

Каждый визит Столтенберга в Грузию имел и имеет свои особенности. Первый вопрос возникает такой: зачем понадобилось анонсировать его поездку чуть ли не за полгода? Второй: не является ли все это попыткой НАТО обозначить в отношении Тбилиси долгосрочную стратегию накануне намеченных на конец октября президентских выборов в этой стране и «сыграть» в избирательной кампании? Для таких предположений существуют веские основания. Так, один из главных кандидатов на пост грузинского президента Саломе Зурабишвили начала давать оценки августовской войне 2008 года, которые, по мнению политолога Вахтанга Дзабирадзе, «ставят с ног на голову общепринятую в грузинском политическом истеблишменте формулировку, что августовскую войну развязала Россия, на что Грузия отреагировала открытием встречного огня».

Salome Zourabichvili Саломе Зурабишвили

Напомним, что в августе 2008 года в Грузии находилось несколько тысяч иностранных военнослужащих из стран НАТО, преимущественно американцев. На этом фоне у тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили возникали иллюзии непобедимости. Только потом стало ясно, какими на самом деле возможностями располагал (точнее, не располагал) Североатлантический альянс вблизи российских границ. Но в любом случае, сегодня Зурабишвили открыто обвиняет руководство Грузии тех лет в развязывании боевых действий, одновременно, правда, не столь открыто, обвиняет и НАТО в итогах кавказской войны для ее страны, когда Россия признала независимость освободившихся от Тбилиси республик Абхазия и Южная Осетия. Хотя дело не только в стремлении свести счеты с историей.

На события августа 2008 года завязывается вся нынешняя политика альянса в отношении Тбилиси, что еще раз было обозначено по ходу состоявшего в Брюсселе заседания комиссии НАТО — Грузия, где Столтенберг произнес загадочную фразу: «Грузия не должна выбирать между своей территориальной целостностью и членством в альянсе». Напомним, что формально по уставу НАТО страна, имеющая нерешенные территориальные проблемы, не может стать его членом. Поэтому либо Брюссель пообещал Тбилиси, что тот сможет каким-то образом вернуть под свой контроль Сухум и Цхинвал, либо призвал грузин отказаться от притязаний на республики и действовать дальше по принципу «сохранить то, что еще можно сохранить» с опорой на НАТО.

Ssolbergj Грузия и ее бывшие республики — Южная Осетия и Абхазия

Помимо того, укрепление позиций альянса в Грузии должно поддерживать в этой стране прозападные политические силы, которые ориентированы на поддержание напряженности в отношениях с Россией, выдвигая, как знамя, лозунг возвращения под свой контроль «утерянных территорий». Так, например, считает руководитель Института стратегии управления Петре Мамрадзе. По его словам, «НАТО вовсе не намерено принимать Грузию в свой состав, однако ему приходится делать подобные заявления по политическим причинам». И не только это. Тбилиси для НАТО должен стать плацдармом, с которого альянс сможет оказывать воздействие на политику в Азербайджане и Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

Неслучайно президент России Владимир Путин на соответствующий вопрос американского канала Fox News заявил, что «передвижение инфраструктуры НАТО к нашим границам — это угроза. И реакция будет крайне негативной». Так что сообщение о предстоящем в марте будущего года визите Столтенберга в Грузию является главным образом политическим посланием и подтверждением того, что Тбилиси отводится важное место в повестке дня Североатлантического альянса в реализации его политики в Закавказье. Остальное — бутафория. На это обращает внимание и американский центр Stratfor, который прогнозирует изменения во внешней политике Грузии.

«Тбилиси даже может восстановить дипломатические отношения с Россией, — предрекает Stratfor. — Для Тбилиси важно сохранять каналы связи с Россией в условиях, когда около 10 тысяч российских солдат находятся на территории ее отделившихся регионов. Учитывая, что Евросоюз сфокусирован на внутренней политике, ту неуверенность, которая окружает политику новой администрации США по отношению к кавказскому региону, у Тбилиси нет выбора, кроме как держать все свои возможности открытыми». Посмотрим, как НАТО удастся изменить такой ход событий.