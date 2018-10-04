Безвизовый статус и ассоциация с ЕС

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Ще не вмерла? Не згинела!»

Глава представительства Европейского союза на Украине Хьюг Мингарелли бросил украинским еврооптимистам неожиданную «косточку».

"Наша цель — это постепенное приближение Украины к ЕС, надеюсь также, что однажды Украина сможет стать членом Европейского союза», — заявил политик, выступая на Первом форуме сетей Европейского союза в Киеве.

Осень — время традиционного подведения итогов евроассоциации, и пока они говорят не в пользу Украины. Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко, выступавшая на том же мероприятии, рассказала, что из 57 законопроектов, необходимых для имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС (только соглашения об ассоциации, куда уж о вступлении в ЕС думать), приняты только семь.

«Семь из них приняты в целом, девять — в первом чтении, четыре учтены при рассмотрении других законопроектов, четыре отклонены, три отозваны субъектами законодательной инициативы, два возвращены на доработку», — уточнила она.

Такими темпами только с имплементацией СА Украина будет разбираться ещё лет пять.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина в ЕС хочет

Трудовая миграция

Государственное украинское информагентство «Укринформ» со ссылкой на данные МИД Польши сообщает, что с 2008 по конец 2017 года Польша выдала примерно 102 тыс. карт поляка (документ, выдающийся жителям постсоветских республик, свидетельствующий об их польском происхождении; большую часть карт поляка выдали гражданам Украины и Белоруссии). Исходя из того, что в 2016—2017 гг. рост количества выданных документов украинцам — ежегодно более 13 тысяч, к настоящему моменту число их владельцев уже должно превышать 110 тыс.

Если прежде украинцы ехали в Польшу на заработки, то теперь всё чаще они стараются уехать в Польшу на работу. Разница в том, чтобы работать не где попало и за любые деньги, а по специальности и за достойную зарплату. А для этого необходимо знать польский язык и получить там же высшее образование. Всё больше молодых украинцев идут по этому пути. Ещё три года назад в польских вузах училось 10 тыс. студентов с Украины. В этом году их уже 35 тыс., сообщает украинская служба «Польского радио». Интересно, что 1,9 тыс. из них получают специальные стипендии от польского правительства.

Что же до нынешних гастарбайтеров, то, согласно подсчётам минсоцполитики Украины, их общее число перевалило за 3 млн человек. Однако официальная статистика явно неполна: согласно результатам опроса, на который ссылается директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко, у 11% украинцев члены семьи постоянно работали за рубежом. Ещё у 17% члены семьи работали за границей на временной основе. Поэтому 3 млн — это явно заниженная оценка.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дворник

Вслед за Польшей и Чехией открыть свой рынок труда для украинцев собирается ФРГ. Этой осенью бундестаг может принять закон, упрощающий трудоустройство для жителей стран, не входящих в ЕС. Разумеется, это не только Украина, но, как говорится, есть нюансы.

Активно лоббируют принятие такого закона работодатели, нуждающиеся в массовой и недорогой рабочей силе. К примеру, этим летом в его поддержку выступал Союз немецких фермеров. По сути, у них сейчас те же проблемы, что и у Польши, — только поляки уже успели принять закон, упрощающий наём сезонных рабочих: если в ФРГ только собираются упростить получение трудовой визы, то для сезонной работы в Польше она не нужна в принципе. Немецкие фермеры не могут предложить за работу на полях больше 1,5 тыс. евро. Однако трудовые мигранты из Польши всё реже соглашаются на такие условия, ведь в самой Польше средняя заработная плата вплотную приблизилась к порогу в 1 тыс. евро. К тому же гражданин Польши имеет возможность выбирать себе работу в любой из стран ЕС. А вот для украинца это будет отличное предложение, ведь польские фермеры за аналогичную работу предлагают украинцам вдвое меньше.

«В случае открытия рынка рабочей силы Германией большинство украинских трудовых мигрантов поедет туда. Можно, с большей долей вероятности, спрогнозировать новую волну трудовой миграции из Украины, которую будет очень сложно остановить», — пишет в Facebook глава ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Собственно, люди уже едут, правда, пока нелегально. Кто-то сам, кто-то — по чужим документам. Известно, что польские компании уже даже наладили схему «экспорта» украинцев в ФРГ.

Цитата из х/ф «Корабль дураков». Реж. Стэнли Крамер. 1965. США Вал мигрантов

Схема такова: на рабочую визу подаёт не сам украинец, его как своего сотрудника подаёт польская рекрутинговая компания, или компания, которую привлекли для работы в ФРГ. В течение двух недель в консульстве Германии в Польше делается специальная виза, по которой можно работать в ФРГ три месяца в течение полугода. Такую визу могут выдать и украинцу, хотя обычным путём рабочую визу гражданам Украины получить нереально. Главное, чтобы у работника уже была польская рабочая виза: компании, находящиеся в одной стране ЕС и выполняющие работу в другой стране, имеют право нанимать для её выполнения граждан, не имеющих рабочей визы второй страны. Этим решением Европейского суда активно пользуются украинцы и поляки. Стоимость такой визы — 50 евро.

Киев ссорится с Европой

Между Украиной и Венгрией набирает обороты масштабный «паспортный» скандал. Не секрет, что примерно с начала 2010-х Венгрия активно предоставляет своё гражданство жителям Закарпатской области Украины. По данным МИД Венгрии, за это время дипломаты успели выдать более 100 тыс. паспортов, однако есть основания сомневаться в правдивости этой информации (на самом деле гораздо больше)

В МИД Украины об этом знали, однако до определённого времени предпочитали смотреть на ситуацию сквозь пальцы. Нынешний скандал был спровоцирован появлением видеоролика, на котором зафиксирован момент выдачи паспортов новым гражданам, их клятва в верности и исполнение гимна Венгрии. Кроме того, в ролик попала напутственная речь венгерского консула, который напоминает о необходимости хранить в тайне факт наличия второго гражданства от украинских чиновников.

Венгерский паспорт

После этого Украина и Венгрия обменялись громкими заявлениями. Украина выразила возмущение, а министр иностранных дел Павел Климкин даже пригрозил:

«Думаю, ему (консулу) придется отправиться выдавать венгерские паспорта в Будапеште. И никак не украинским гражданам. Там удобнее».

В Венгрии, в свою очередь, возмутились не меньше.

«Правительство не позволит украинской администрации еще больше усугубить положение закарпатских венгров и осуждает попытки запугать их в максимально возможной степени. Двойное гражданство — это распространенная практика в Европейском союзе, и Украина обязана с ней считаться», — ответил украинскому коллеге глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

После этого обмен любезностями продолжился и не стихает по сей день. Четверо депутатов местных советов Закарпатской области попали на «Миротворец» (базу данных, куда активисты записывают «сепаратистов», а также всех, кто их поддерживает) из-за наличия у них венгерского гражданства. Чуть позже оказался там и глава МИД Венгрии. Общеизвестно, что администрация проекта «Миротворец» неофициально поддерживается украинскими властями, а сам проект продолжает существовать, несмотря на неоднократные протесты со стороны ЕС, что снова-таки подтверждает эту связь.

Archivo Medios Públicos EP Петер Сийярто

Личная встреча глав МИД двух государств состоялась, однако выхода из ситуации стороны не нашли. Конфликт в разгаре.

И похоже, что консула Украина всё-таки вышлет или создаст все условия для того, чтобы Венгрия отозвала его сама. Об этом прямо говорит сам Павел Климкин, который не поленился даже написать статью для издания «Европейская правда», изложив там взгляд МИД Украины на проблему. Вместе с тем министр пишет также о том, что украинскому обществу необходима «дискуссия» о двойном гражданстве.

«Все мы прекрасно понимаем, что и на Украине десятки или даже сотни тысяч людей имеют паспорта соседних стран. И это не только этнические венгры. Думаю, следует провести дискуссию об отношении государства к этой многочисленной группе соотечественников. Отмечу: дискуссию не для того, чтобы ухудшить их положение или заклеймить их как предателей, а для того, чтобы разумно решить правовую и не только коллизию. Тема действительно очень серьезная, поскольку имеет непосредственное отношение к национальной безопасности и может быть использована (собственно, уже используется) Россией, которая является мастером провоцирование искусственных напряжённостей… Уверен, что решение можно найти, причем такое, которое не повредит людям с двойным гражданством, а, наоборот, освободит их от необходимости скрывать его. Конечно, в условиях агрессии России против Украины проблема двойного российско-украинского гражданства должна рассматриваться отдельно, а я лично считаю его принципиально неприемлемым», — рассуждает глава внешнеполитического ведомства.

В переводе это означает: «В самой Европе не видят проблем в двойном гражданстве, чем сильно усложняют нам жизнь. Поэтому нужно принять такой закон, чтобы можно было быть гражданином Украины и гражданином Венгрии, а вот иметь паспорта Украины и РФ запрещалось».

Кстати, раздача паспортов может иметь любопытные последствия как для Украины, так и для раздающих стран. Минобороны Румынии внесло в парламент законопроект, которым предлагает призывать в армию граждан, которые не проживают на территории страны постоянно. Только по официальным данным, Румыния и Венгрия выдали украинцам по 100 тыс. паспортов. Информации о количестве розданных словацких паспортов нет, хотя практика такая существует. Вскоре в этот «клуб» может вступить и Чехия.

Румынский паспорт

Как только Румыния этот закон примет, можно ожидать появления похожих новаций в законодательстве и других стран. Тогда сегодняшние проблемы покажутся Украине цветочками.

Пока Климкин «налаживал отношения» с Венгрией, его предшественник на посту главы МИД Андрей Дещица успел сесть в лужу в Польше. Причём в лужу уже хорошо известную — украино-польской вражды во время Второй мировой войны. В эфире польской радиостанции RMF24 ему задали вопрос: «Когда Украина разрешит эксгумацию останков польских захоронений?» Экс-министр, а ныне посол Украины в Польше бодро ответил:

«Как только поляки восстановят повреждённые и уничтоженные памятники бойцам УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Польше».

О разблокировании работы по эксгумации останков поляки должны были говорить на встрече с вице-премьер-министром Украины Павлом Розенко в начале октября. Вряд ли эта встреча теперь состоится вообще.

Кабінет Міністрів України Павел Розенко

Директор Центра Балто-Черноморских исследований Ирина Верещук, комментируя для «Страна.ua» этот совершенно недипломатический жест украинского посла, предположила, что причина — близкие выборы. Логика такова: если выборы нельзя проводить на позитиве, их нужно проводить на негативе. Для негатива нужен конфликт. Реальные достижения в таком случае замещаются — «а вот как наш кандидат дал по сусалам полякам да венграм».

Мысль здравая, но в случае Дещицы будет уместно вспомнить, при каких обстоятельствах он стал послом в Польше. В 2014 году, будучи ещё в должности министра иностранных дел, он пришёл принять участие в очередном пикете посольства РФ на Украине. И спел там на камеры известный нецензурный хит евромайдана. После чего его, от греха подальше, и сделали послом. Причём в Польше, где послом Украины быть очень просто: достаточно не трогать темы УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Волынской резни. Так что не стоит исключать, что посол Дещица — попросту болван, и никаких хитрых предвыборных расчетов за его высказываниями не стоит.

Экономика и экспорт

Польские пограничники нанесли внезапный удар по украино-польской приграничной торговле: сразу пять КПП с польской стороны 25 сентября объявили итальянскую забастовку. Из-за этого с украинской стороны образовались очереди.

Silar Польско-украинская граница

Евроинтеграция оборачивается боком украинскому бизнесу: финансовые операции попадают под прицел ещё и европейских налоговиков. Der Spiegel пишет о расследовании специальной комиссии Европарламента, согласно итогам которого украинский бизнес только на экспорте железной руды недоплачивает в украинский бюджет 750 млн евро ежегодно. Украинскому бизнесу стоило бы обратить внимание на этот звоночек, потому что следующим шагом может стать требование ограничить квоты на экспорт продукции в ЕС бизнесу, который массово и системно уходит от налогообложения. Дело ведь не только в налогах, но и в том, что ЕС регулярно предоставляет Украине возвратную и безвозмездную помощь в виде грантов и льготных кредитов, т. е. несёт расходы. По логике, на которую привыкли опираться в ЕС, этих расходов можно было бы избежать, если бы украинский бизнес исправно платил налоги в бюджет.

Украина в последнее время успешно наловчилась продавать на европейский рынок орехи, ягоды, яблоки. Продажу зерновых, подсолнечника (семян, масла, шрота), сои и рапса освоила ещё раньше. А вот наладить продажу картофеля никак не получается, хотя производит его Украина значительно больше, чем может не то что потребить, но даже собрать (часть урожая либо остаётся несобранной, либо пропадает).

«У нас есть избыток картофеля, процентов 20 урожая мы выбрасываем. Но наш рынок картофеля в Украине — это рынок частников. И частные домохозяйства не могут обеспечить выполнение всех требований, которые предъявляют экспортным товарам. Во-первых, сертификация. Сертификат нужно иметь на каждую партию товара. Одно домохозяйство не может обеспечить большой объем поставок, поэтому вопрос сертификации будет решаться сложно. Второй вопрос — сортировка. Картофель для экспорта должен быть рассортирован по размерам. В-третьих — по сортам. Кто это будет делать? Частники вручную? Пока у нас не начнется производство картофеля крупным фермерством, которое сможет сформировать большие партии, никакого полноценного экспорта и влияния на внутренние цены не будет», — объясняет ситуацию директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко изданию «Сегодня».

Жан-Франсуа Милле. Уборка картофеля

К настоящему моменту украинские производители исчерпали квоты на беспошлинный экспорт в ЕС сливочного масла. Ранее точно так же были выбраны квоты на мед, солод и клейковину, обработанные томаты, виноградный и яблочный сок, пшеницу, кукурузу (и дополнительные — на кукурузу, пшеницу мягкую, мед и обработанные томаты). До конца года Украина успеет закрыть квоты на крахмал (обычный и обработанный) — сегодня они исчерпаны на 85% и 99% соответственно. Квота на мясо птицы, вероятнее всего, не будет покрыта полностью: к 21 сентября экспортёры использовали только 75%. Впрочем, в профильной ассоциации прогнозируют, что в этом году экспорт украинской курятины вплотную приблизится к 290 тыс. тонн (+7,4% к прошлому году). В ассоциации не уточняют, какая доля приходится на страны ЕС, однако мы уже знаем, что она активно растёт благодаря лазейке, обнаруженной украинскими производителями: ЕС не квотирует экспорт куриного филе с костью.

За восемь месяцев текущего года Украина продала в ЕС аграрной продукции на 3,6 млрд долл., сообщает минагрополитики. Треть этой суммы (1,2 млрд) — зерновые, ещё примерно 1,3 млрд — масло и семена масличных культур. Однако украинские чиновники обычно напирают на общую сумму, а не на то, что ⅔ аграрного экспорта приходится на 2−3 экспортные позиции самого низкого передела.

Цитата из х/ф «Земля». Реж. Александр Довженко. 1930. СССР Обмолот зерна

Всего же за семь месяцев этого года Украина поставила европейским потребителям товаров на сумму 11,3 млрд долл. Возникает ощущение, что Украина упёрлась в невидимую стену и не может перескочить через эти 42% доли ЕС в географической структуре экспорта. Её Украина достигла ещё год назад, и с тех пор положительной динамики нет.

Резюмируя, надо отметить, что ни одна из стран ЕС так и не может стать наибольшим торговым партнёром Украины. Это место по-прежнему за Россией (8% украинского экспорта).