Взгляд Дональда Трампа и его администрации устремлён в будущее. А там, в будущем, выборы в Конгресс, которые команде президента и Республиканской партии в целом проиграть никак нельзя. И хотя большую часть нагрузки несут на себе конгрессмены и конгрессвумены, Белому дому тоже никак нельзя остаться в стороне.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп против демократов

Нижняя палата американского парламента уже прекратила свою работу: депутаты спешно разлетелись по своим штатам агитировать каждый сам за себя. Сенат же застрял в клинче, связанном с утверждением Бретта Каваны на должность члена Верховного суда. Прошедшие в профильном комитете сената слушания, посвящённые выдвинутым против судьи обвинениям в сексуальном домогательстве, были весьма драматичны, но ясности не внесли.

Сам Кавана очень эмоционально и правдоподобно возмущался травлей и фальшивыми обвинениями, но признал, что в старших классах, бывало, выпивал лишнего, и на вечеринках, подобных описанной в обвинениях, вроде бы бывал. Профессор Кристин Форд, обвиняющая Кавану в грязных домогательствах в середине 80-х годов прошлого века, тоже очень эмоционально и правдоподобно описывала пережитое, но не смогла вспомнить ни место, ни дату, ни даже год, когда это произошло.

Цитата из х/ф «Обыкновенное чудо». Реж. Марк Захаров. 1978. СССР «Три дня я гналась за Вам, чтобы сказать, как Вы мне безразличны!»

Сенаторы, так и не получившие никаких решающих аргументов, сделали так, как принято делать в американской ситуации в любой непонятной ситуации перед лицом наступающего дедлайна: проголосовали так, как диктовала им их партийная принадлежность. 11 республиканцев проголосовали «за», 10 демократов — «против» передачи кандидатуры Каваны на утверждение всей верхней палатой конгресса. Один лишь сенатор Флэйк, всегда критикующий Трампа и всегда голосующий так, как надо президенту, видимо, колебался, все же проголосовал «правильно», но запросил у ФБР расследование длиной в неделю перед финальным голосованием сената.

Формально победа пока за Трампом, республиканцами и Каваной, но это ещё не последний раунд этого боя.

Белый дом тем временем оказался в ситуации, когда некому больше делать новости и выигрывать для республиканцев политические очки, кроме Трампа никто не хочет таскать каштаны из огня. Президент с большим энтузиазмом взялся за дело.

На полях Генеральной Ассамблеи ООН он заявил, что Китай вмешивается в предстоящие выборы в Конгресс на стороне демократов, а чуть позже повторил эти обвинения на собственной пресс-конференции, причем на этот раз употребил слово «meddling», которое американская пресса использует почти исключительно для описания предполагаемого вмешательства России в выборы президента США в 2016 году. По словам главы Белого дома, у него имеются твёрдые доказательства, которые он пока не может показать.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Эта новая атака на Китай не ведёт, по крайней мере пока, ни к каким последствиям, кроме громких заголовков СМИ и подогреванию антипатии американского избирателя к Срединному государству, которое и так уже «отобрало рабочие места», «использует нечестные торговые приемы» и ворует «интеллектуальную собственность». Этот конкретный удар нанесён с прицелом в выборы и призван активизировать сторонников президентского курса.

Другой важной темой, с помощью которой Трамп пытается напомнить народу об эффективности своей администрации, стала торговля. Ещё будучи кандидатом нынешний «лидер свободного мира» заявлял, что все международные договоры США о торговле никуда не годятся и требуют переработки. Первой ласточкой в этом списке стал подписанный не так давно новый договор с Южной Кореей, но теперь пришла очередь куда более крупной рыбы.

На радость Белому дому торговым представителям США, наконец, удалось завершить переговоры по новому торговому соглашению между США, Мексикой и Канадой. Предыдущий договор — NAFTA, который Трамп не раз называл наихудшим в истории — был подписан более двадцати лет назад и превратил экономики трёх государств в единый блок. Теперь же Трамп и его команда предприняли энергичные меры для того, чтобы ещё более подчеркнуть доминирование Штатов на североамериканском экономическом поле.

Nicoguaro Флаги США, Мексики и Канады на логотипе NAFTA

Новое соглашение должно обеспечить большую защиту американским рабочим, снизить ограничения для доступа американских фермеров на рынки Канады и Мексики и ограничить использование низкооплачиваемого труда в автомобильной индустрии. Этими пунктами новшества не ограничиваются, и договор ещё требует тщательного анализа экономистов, но так как вступит в силу он в лучшем случае в следующем году, сейчас реальное его содержание не важно.

Важно то, что Трамп подаёт новое соглашение как свой безусловный успех. Из его слов следует, что США выдвинули требования и ввели пошлины на сталь и алюминий, чтобы склонить страны к переговорам. Соседи отреагировали и требования удовлетворили, а пошлины США не отменили, потому что не захотели. Таким образом, Трамп ещё и ещё раз подчеркивает, что США и их ближайшие союзники не равны и как к равным к ним относиться не нужно. Та же схема с санкциями была применена с Южной Кореей, она же будет использована и против Японии, которая недавно заявила о готовности к началу переговоров о новом торговом договоре с Америкой.

Chamtrumping Сделаем Америку снова великой

Подписывая более кабальные соглашения с ближайшими союзниками, Трамп как бы заставляет их признать факт своей зависимости от Штатов. Этакое сплочение через унижение. Посмотрим, чего стоит эта тактика, когда Трамп поведёт своё «сплоченное» политическое войско против настоящего противника — Китая.