Из Японии пришло сообщение ТАСС о том, что Токио отвергает предложение президента РФ Владимира Путина подписать уже в ближайшее время российско-японский мирный договор без всяких предварительных условий.

Иван Шилов ИА REGNUM Японские притязания на Курилы

«Переговоры не будут проводиться на основе заявления президента Путина. Мы подтвердили это по дипломатическим каналам», — приводит газета «Санкэй симбун» на своем сайте слова неназванного представителя внешнеполитического ведомства Японии.

Речь идет о публичном призыве российского президента к премьер-министру Японии Синдзо Абэ, когда оба лидера принимали участие в сентябрьском Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Тогда было сказано: «Давайте заключим мирный договор, не сейчас, но до конца года, без всяких предварительных условий. А потом на основе мирного договора, как друзья, продолжим решать все спорные вопросы. И мне кажется, что это облегчило бы нам решение всех проблем, с которыми мы не можем справиться на протяжении 70 лет».

Kremlin.ru Владимир Путин и Синдзо Абэ

Напомним, что предложенное весьма похоже на содержание основополагающего документа, определяющего ранее советско-японские, а ныне российско-японские отношения, — подписанной правительствами и ратифицированной парламентами двух стран в 1956 году Совместной советско-японской декларации. В 9-й статье декларации руководство СССР сочло возможным отметить в документе, что, Советский Союз, идя навстречу пожеланиям Японии и учитывая интересы японского государства, соглашается на передачу Японии островов Хабомаи и острова Шикотан с тем, однако, что фактически передача этих островов Японии будет произведена после заключения мирного договора между сторонами.

Хотя тогдашнее японское правительство было готово подписать на этих условиях и мирный договор, сохранявшие фактическую оккупацию Японии Соединенные Штаты, не желая полной нормализации советско-японских отношений, воспротивились этому. Госдеп США и лично его глава Джон Даллес вынудили японцев в нарушение положений декларации произвольно расширить территориальные требования, распространив их и на самые большие и освоенные острова Большой Курильской гряды — Кунашир и Итуруп, согласия на передачу которых Японии СССР никогда не давал.

State.gov Джон Фостер Даллес

Никогда даже не называл эти острова и нынешний президент России, уже много лет дающий понять японцам о своем согласии рассматривать лишь вариант реанимации выше указанной 9-й статьи Совместной декларации. Скорее всего, и сейчас, говоря о включении в текст мирного договора пункта о «спорных вопросах», он имел в виду именно и только острова Малой Курильской гряды (Хабомаи и Шикотан).

Японцам же этого мало, они привержены заведомо нереалистическому принципу «возврата или всех южнокурильских островов, или ничего». Вчера это подтвердил переназначенный на пост министра иностранных дел Японии Таро Коно, заявив: «Что касается России, то мы по-прежнему будем добиваться решения проблемы возвращения северных территорий (островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи — А. К.) и заключения мирного договора. Для ее решения Япония развивает на южных Курилах совместную с Россией хозяйственную деятельность».

Тем самым подтверждено, что для Токио пресловутая «совместная хозяйственная деятельность на северных территориях (то есть на якобы японских землях)» — это не взаимовыгодный бизнес, как подается в нашей стране, а чистая политика с целью внедриться на Курилы и вести дело к их отторжению.

Джованни Доменико Тьеполо. Шествие троянского коня в Трою. 1743

Отказ официального Токио серьезно проанализировать предложение российского президента, отмечают некоторые японские издания, может лишить Японию надежд на получение и обещанных Никитой Хрущевым в 1956 году островов Малой Курильской гряды, побудить Москву к еще более холодному отношению к переговорам по «территориальному вопросу» и способствовать дальнейшему сближению России с Китаем. И в этих предостережениях немало правды, ибо почти 90 процентов наших людей не приемлют идею заключения мирного договора с Японией ценой Курильских островов. И российское руководство, надо понимать, это хорошо знает.