Книгу, на которой стоит фамилия портового руководителя и писателя Германа Елькина, трудно отнести куда-то тематически и жанрово. Сборник «Из моего семейного архива», обложка которого оформлена черно-белыми фотографиями из прошлого этого северного семейства, издан в Архангельске. Но морской и фамильной мемуаристики здесь едва ли на треть от всего содержания, и оно разбавлено бессистемными историческими перепечатками из «Википедии». Впрочем, попытаемся вычитать о жизни Елькина на нашем Крайнем Севере в 1940—1970 годы.

Обложка книги Германа Елькина «Из моего семейного архива»

Диксон — это на Таймыре, Красноярский край; порт, разделенный проливом: здесь находились ворота к арктической навигации и рекам Сибири. Уроженец деревеньки на берегу судоходной реки Свирь, выросший в Архангельске и привыкший к холоду, попал сюда, отказавшись от муштры Челябинского летного училища. Последовали годы учебы в Ленинградском морском училище, шок от жары и южных нравов на Каспии и, наконец, направление в замерзающий портовый поселок в Карском море. В Диксоне Елькин был морским диспетчером: заканчивались 1950-е годы, взлетали разведывательные самолеты, с Енисея корабли тащили лес, шли поставки на Чукотку, и еще в убийственные воды регулярно заходили суда из Мурманска. А периодически на «соседней» Новой Земле раздавались чудовищные ядерные взрывы.

Спустя годы Елькин окажется в Мурманском торговом порту, на основании работы в котором напишет пару книг, включая учебное пособие для стропальщиков и докеров. Но в сборнике «Из моего семейного архива» не рассказано о мурманском периоде Елькина. Впрочем, в книге присутствует: «Я был очарован красотами Арктики и восхищен историей этого необычного края». Но это уже о командировке автора на архипелаг Шпицберген, который начали осваивать поморы, но застолбили за собой норвежцы. Потом пройдут десятилетия: Елькин уйдет на пенсию, а в арктических портах резко сократится количество стоящих на рейдах кораблей.

В остальном сборник Германа Елькина — это странное издание, где доминируют отвлеченные выжимки из сторонних материалов. В нем имеется энциклопедический текст о Кронштадтском восстании, в кровавом подавлении которого участвовал его дальний родственник, и вдруг присутствуют фотографии капитулирующего Кейтеля и боев за Берлин. Хватает советского агитпропа о мореходстве в Арктике; да и сам Елькин зачастую читается с трудом, из-за своего пристрастия портить вполне нормальное описание местности стилистическими оборотами политработников.