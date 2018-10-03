События, которые разворачиваются на политической арене Грузии в преддверии назначенных на 28 октября последних всенародных президентских выборов (если верить многократно перекроенной грузинской Конституции), все больше приобретают форму и признаки грязных интриг, нацеленных на дискредитацию политических оппонентов.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия. Политические игры

Долгие годы самостоятельной жизни (правда, протекающей под чутким руководством мудрых западных партнеров) и приобретенный за эти годы опыт «политической борьбы», судя по происходящему, ничему грузинских политиков не научили, и те по-прежнему продолжают применять к соперникам в общем-то запрещенные международными стандартами приемы и обращаются к тайным прослушиваниям, записям переговоров с их дальнейшей публикацией и — более того — к подделке содержания бесед путем монтажа различных отрывков. В результате такой кропотливой работы формируется определенный общественный фон, который обычно в дальнейшем служит основой для очередной революции, гражданского противостояния или иной формы смены власти.

Надо сказать, что политическая жизнь Грузии богата парадоксами, но грузинские политики продолжают удивлять народ все новыми своими «деяниями». Бывшие враги и соперники неожиданно оказываются в одном лагере и становятся союзниками и партнерами в борьбе с нежеланной для них властью. Униженные и оскорбленные объединяются с теми, кто унижал и оскорблял их. А «оскорбители» предстают в новом статусе «обиженных» и «пострадавших».

Цитата из х/ф «Бриллиантовая рука». Реж. Леонид Гайдай. 1969. СССР «Не виноватая я!»

В целом все происходящее напоминает единый многосерийный спектакль, поставленный неким не очень талантливым, но предприимчивым и «хитрым на выдумки» режиссером еще на заре независимости Грузии и продолжающийся до сих пор с целью превращения страны в «истинно демократическую республику».

Скандалы зарождаются почти перед каждыми выборами, причем «авторы» скандальных материалов обычно остаются анонимными, а содержание материалов направлено на «убийственное разоблачение» оппонентов. Распространению таких скандалов способствуют хорошо выученные этой технологии грузинские телекомпании и СМИ, которые вещают в пользу той политической силы, которая их финансирует.

Скандал, направленный против той или иной правящей силы, становится своего рода сигналом, свидетельствующим, что власти этой силы приходит конец. Несмотря на уверенность, с которой держал бразды правления Эдуард Шеварднадзе, под давлением «молодых революционеров», им же «взращенных и наставленных на политическую стезю», он вынужден был уступить свой пост и всю власть в стране. А предпосылкой для революционного развития событий в 2003 году послужил скандал «вокруг фальсификации парламентских выборов».

Dodmedia.osd.mil Эдуард Шеварнадзе

Уходу Михаила Саакашвили и его «Единого национального движения» предшествовал так называемый «тюремный скандал» — продемонстрированные грузинскими телеканалами видеозаписи пыток заключенных в ряде тюрем Грузии.

Сегодня, если судить по новому скандалу вокруг компании «Омега», предпринимаются попытки очередной смены власти и отстранения команды Бидзины Иванишвили от правления страной. Насколько они окажутся успешными на этот раз — покажет время.

Интересно, что скандал развернулся вокруг компании, у которой были проблемы и с властью Михаила Саакашвили. В первый же год своего правления Саакашвили взялся за «устранение коррупции» и «наказание недобросовестных налогоплательщиков», в число которых попал учредитель и владелец группы компаний «Омега» Заза Окуашвили, одновременно финансировавший книжное издательство, газету, информационное агентство и телекомпанию «Иберия». Телекомпания в надежде на действие свободы слова продолжала вещать в свободном режиме критики действий властей, но не просчитала до конца собственные возможности. Замолчать на долгие годы заставила ее проведенная в офисе телекомпании спецоперация. Что касается остальных СМИ, часть их закрылась, осталось лишь не требующее солидных капиталовложений информационное агентство.

После смены власти и завершения срока президентства Михаила Саакашвили группа компаний Зазы Окуашвили не только восстановила предпринимательскую деятельность в полном объеме, но и возобновила функционирование телекомпании «Иберия», но та недолго оставалась лояльной к нынешним властям и перешла к их критике.

Borbolia777 Заза Окуашвили

Параллельно Служба доходов министерства финансов Грузии начала следственные действия по факту невыплаты группой компаний «Омега» налогов в бюджет. Сумма была названа достаточно внушительная — более 50 миллионов лари.

На фоне действий минфина телекомпания «Рустави-2» обнародовала тайные записи бесед Зазы Окуашвили с действующими и бывшими чиновниками, приближенными к властям людьми, которые от имени главного правителя требовали от бизнесмена конкретную сумму в виде «отката» за списание налоговой задолженности. Таких записей оказалось несколько, и их выпускали в эфир по очереди, а затем находящийся за границей Окуашвили дал телекомпании «Рустави-2» полноценное интервью и еще раз подробно рассказал о том, каким «притеснениям» он подвергался.

Интересно, что в защиту «гонимого» бизнесмена на этот раз выступили представители той партии, при правлении которой компаниям Окуашвили «пришлось несладко», а в телекомпании «Иберия» была проведена спецоперация и устроен погром. И сам Окуашвили принял такую защиту как нечто должное, само собой разумеющееся и никакого удивления по поводу такого резкого изменения имиджа политиков — соратников Саакашвили не выразил.

Jordan Nielsen Разворот на 180 градусов

Разъяснения пришлось давать уже Службе доходов минфина, которая спустя несколько дней после телевизионного скандала и интервью Окуашвили представила документы, подтверждавшие наличие у группы компаний «Омега» налоговой задолженности. Представитель этой службы подробно рассказала о том, как накопила компания Зазы Окуашвили эти самые 50 миллионов и на какие уступки шло государство, чтобы не мешать свободному бизнесу и не препятствовать свободе слова. Тем более что задолженность перед бюджетом оказалась и у телекомпании «Иберия».

"С полной ответственностью заявляем, что вся информация, распространенная от имени министерства финансов и касающаяся налоговой задолженности компании «ОДжТ» (группа компаний «Омега»), — полная правда и подтверждается соответствующей документацией», — заявила на брифинге 2 октября руководитель департамента по связям с общественностью службы доходов Хатия Моисцрапишвили.

По ее информации, накопление налоговой задолженности «Омега» начала в 2015 году, когда вместо 35,2 млн лари внесла на 1,4 млн лари меньше. В 2016 году налоговая задолженность группы «Омега» увеличилась еще на 20,8 млн лари и вместе с начисленной неустойкой достигла 21,7 млн. В 2017 году эта сумма возросла еще почти на 7 миллионов лари, и к концу года общая налоговая задолженность компании составила более 33,4 млн лари. А из продекларированных компанией в 2018 году 16 млн лари в бюджет было уплачено немногим более 1,2 млн лари.

«Всего с 2016 года до настоящего времени в бюджет уплачено 16 182 788 лари. По состоянию на сегодняшний день, числящаяся на личной учетной карточке компании признанная налоговая задолженность составляет 52 830 844 лари», — подытожила Хатия Моисцрапишвили.

CafeCredit.com Вереница долгов

Она отметила, что, несмотря на невыполнение компанией «Омега» обязательств перед бюджетом, минфин 13 раз приостанавливал применение мер принуждения, дважды оформил графики выплаты задолженности, но оба раза графики были отменены из-за неуплаты в назначенные сроки.

Представитель Службы доходов также сообщила, что когда компания потребовала реструктуризации долга, минфин предложил продолжить работу с применением более простого и гибкого в сравнении с процедурой реструктуризации механизма погашения задолженности, но «Омега» за истекший период увеличила размеры долга до 52,8 млн, в том числе основная сумма долга возросла с 26,4 млн до 40 млн лари.

«Соответственно, министерство финансов использовало имеющиеся у него рычаги для пресечения процесса накопления налоговой задолженности компании», — заявила Моисцрапишвили.

Расшифровывать тот механизм погашения долга, который предложил «Омеге» минфин, она не стала, но подчеркнула, что владелец компании занимается тиражированием лжи.

Заявлением минфина процесс опровержения прозвучавшей в аудиозаписях информации и обвинений не ограничился. В этих аудиозаписях фигурировал еще один бизнесмен, Вано Чхартишвили, адвокат которого Заза Хатиашвили с целью защиты своего клиента провел экспертизу этих аудиоматериалов и установил, что они были смонтированы, составлены из различных отрывков разных бесед. Экспертиза была проведена в двух бюро экспертизы Лондона.

Цитата из м/ф «Приключения поросёнка Фунтика». Реж. Анатолий Солин. 1986. СССР «Ловкость рук и никакого мошенства!»

Опираясь на данные экспертизы, адвокат сообщил, что в одной из аудиозаписей, где звучит голос Вано Чхартишвили, использованы восемь различных записей и заметны шесть фактов монтажа. Причем отрицать, что в беседах, даже смонтированных, участвовал именно его подзащитный, он не стал. Тем не менее адвокат обратился к прокуратуре и потребовал установить, кто, где и как сделал все эти аудиозаписи и где был произведен их монтаж.

Скандальные аудиозаписи и созданный ими ажиотаж свое дело сделали. Неправительственный сектор, в котором сконцентрировались главные прозападные грузинские организации, откликнулся на происходящее заявлением, в котором четко констатировал, что в Грузии налицо «неформальное правление».

По оценке неправительственных организаций, происходящее свидетельствует о кризисе системы демократического правления.

«Развернувшиеся в последний период события указывают на тяжелый кризис демократии, явные признаки элитной коррупции и неформального кланового правления. Мы считаем, что установление контроля влиятельной группы над публичными институтами и их использование для достижения узких целей группы вызывает разрушение публичных институтов», — говорится в распространенном рядом НПО специальном заявлении.

Его авторы выделили и ряд признаков, указывающих на кризис демократической системы: клановое правление в суде, политизация правоохранительных структур, слабость парламента и превращение парламентских процессов в формальность, присвоение узкой группой публичных ресурсов на фоне тяжелого социального и экономического положения в обществе.

В том, что стиль правления в стране именно такой, сегодня никто и не сомневается. И хотя учредитель, а теперь уже и председатель правящей партии «Грузинская мечта» (Бидзина Иванишвили) официально никакого поста в правительстве не занимает, даже рядовое население уверено, что без его ведома и согласия ни одно решение не принимается.

(сс) Michał Koziczyński Бидзина Иванишвили

Обычно грузинский неправительственный сектор выступает своего рода рупором того отношения, которое проявляют к грузинскому руководству западные партнеры. До «революции роз» именно грузинские НПО трубили на всю страну о коррумпированности правительства Шеварднадзе, вторя тем самым многочисленным разоблачениям, публиковавшимся в тот период Саакашвили и его соратниками. Сегодня почти все влиятельные в масштабах Грузии неправительственные организации открыто и резко критикуют действия нынешнего руководства страны, формируя общественное мнение о необходимости очередной передачи власти.

В условиях резкой критики приведенное к власти олигархом Бидзиной Иванишвили правительство «Грузинской мечты» правит страной уже шесть лет. До сих пор оно шло по пути все большей концентрации в своих руках всей полноты власти и постепенно взяло под свой контроль основные рычаги в исполнительной, законодательной, местной, судебной власти. Но в преддверии президентских выборов лидер правящей партии заявил, что своего кандидата на этих выборах «Грузинская мечта» выдвигать не будет, а поддержит независимого кандидата. Позднее партия определилась с таким кандидатом и остановила свой выбор на бывшем министре иностранных дел правительства Саакашвили — Саломе Зурабишвили.

Melberg Саломе Зурабишвили

Сама Зурабишвили после объявления о своих президентских амбициях также попала под прицел острой критики со стороны оппозиции, неправительственного сектора и большинства СМИ, а проводимые в преддверии выборов социологические опросы приводят малоутешительные для нее данные. Судя по данным опросов, первое место среди кандидатов занимает выдвинутый «Национальным движением» и объединенной вокруг него оппозицией Григол Вашадзе (также бывший министр иностранных дел правительства Саакашвили), второе — кандидат от «Европейской Грузии» (состоящей из бывших соратников Саакашвили) Давид Бакрадзе, и лишь на третьем месте — Саломе Зурабишвили. На основании этих данных оппозиция все увереннее заявляет о том, что именно с президентских выборов начнется отстранение от власти Бидзины Иванишвили и его правительства. Ждать исполнения этих прогнозов населению Грузии осталось недолго.