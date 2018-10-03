Согласно исследованию состояния оборонной промышленности США, проведение которого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поручил американскому оборонному ведомству, правительство КНР целенаправленно использует свою монополию на поставку некоторых ключевых природных ресурсов, чтобы подорвать американскую оборонную индустриальную базу. Источники из администрации США предоставили изданию соответствующую информацию до официальной публикации исследования Пентагона, пишет Лара Селигман в статье для американского издания The Foreign Policy.

Glen Китайский дракон

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В своем исследовании Пентагон обвиняет Пекин в наводнении мировых рынков некоторыми материалами, критичными для производства некоторых компонентов военных самолетов США и ракетного топлива. Также представители оборонного ведомства США пришли к выводу, что китайское правительство целенаправленно использует свою торговую политику в качестве инструмента по вытеснению из бизнеса американских оборонных поставщиков, заявил один из представителей администрации США.

Детальное исследование Пентагона, которое выйдет на фоне обостряющейся торговой войны между Вашингтоном и Пекином, отражает обеспокоенность Соединенных Штатов в отношении растущего военного и экономического влияния КНР. На прошлой неделе были введены новые санкции, китайский военный корабль совершил опасное сближение с кораблем ВМС США в Южно-Китайском море, а Трамп обвинил Пекин в том, что он вмешивается во внутреннюю политику Соединенных Штатов.

Китайский флаг

Исследование Пентагона, информация о выводах которого была предоставлена The Foreign Policy двумя источниками из американской администрации, будет официально опубликовано в ближайшие недели. В нем детально показано, как Китай использует мошеннические торговые практики, чтобы подорвать позиции американского бизнеса.

Например, в Соединенных Штатах существует один-единственный производитель ключевого химического соединения (перхлората аммония), используемого в производстве ракетного топлива для американских ракет стратегического назначения и межконтинентальных баллистических ракет. Китай, который контролирует большую часть мировых поставок этого химического соединения, продает его по искусственно заниженным ценам, чтобы подорвать бизнес единственного американского поставщика.

«Национальная стратегия Китая заключается в использовании своего контроля над природными ресурсами и другими материалами для того, чтобы оказать негативное влияние на нашу промышленную базу», — заявил представитель администрации Трампа.

В докладе Пентагона также отмечено, что Китай доминирует в мире в сфере поставок редкоземельных материалов, которые применяются в производстве электронной начинки практически всех летательных аппаратов США, согласно информации другого источника из американской администрации, который ознакомился с докладом Пентагона.

Исследователи оборонного ведомства США также пришли к выводу о том, что «Китай намеренно организовал экспорт природных ресурсов и свою торговую политику таким образом, чтобы подорвать лидерство США в ряде критически важных отраслей», заявил источник.

U.S. Air Force Китайские военные

Пентагон выявил уязвимости, которыми обладает оборонная промышленная база США, и привел список рекомендаций по укреплению оборонных компаний Соединенных Штатов. Например, потребуется повышение стабильности бюджетов оборонного ведомства, увеличение инвестиций в критически важные отрасли и внесение изменений в нормативные акты, включая пересмотр политики по передаче обычных вооружений.

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Президент США поручил провести исследование состояния промышленной базы США в июле 2017 года, однако позднее проведение исследования столкнулось с продолжительными задержками.

«Министр обороны США Джеймс Мэттис возглавил усилия правительства по выявлению и оценке рисков, а также предоставил президенту рекомендации, которые позволят обеспечить надежную защиту оборонной производственной базы», — заявил представитель Пентагона подполковник Майк Эндрюс. «Оборонное ведомство с нетерпением ожидает публикации доклада и готово задействовать все имеющиеся средства для реализации рекомендаций, приведенных в данном докладе».