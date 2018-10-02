Он, наверное, представлялся так: «Скрипаль, Сергей Скрипаль». Потому что, как многие, смотрел фильмы о Джеймсе Бонде. А мог бы смотреть пародии на них. Например, «Остин Пауэрс и Голдмембер». Ведь вся эта история с отравлением Скрипалей выглядит как дешёвый шпионский триллер в мягкой обложке. Тот, что можно прочесть, если книжки Донцовой не отыскалось.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Версия

Почти каждый день — новые подробности. И большинство из них противоречит здравому смыслу. Скрипалей травят нервно-паралитическим газом «Новичок», тем самым, который вызывает остановку сердца за десять минут. Но проходит время — и оказывается, что Скрипали живы. «Новичок» был просрочен? Ан нет, оказывается, он вполне ничего. Потому что через несколько недель этот газ настигает двух британских бомжей, оказавшихся поблизости.

Или вот новые подробности. Оказывается, что для передачи секретных данных Скрипаль пользовался невидимыми чернилами. Это просто роман начала XX века какой-то. Неужели со времён большевиков ничего не изменилось? Или у фильма о Скрипале-Бонде был низкий бюджет, а потому использовали старенький реквизит? Ну, по остаточному принципу. Кто писал этот скучный сценарий?

Интересно в этой истории только одно — появление Боширова и Петрова. Но тут не заслуга Британии — тут Россия постаралась. То Петров до Алтая доехать не мог, потом всё-таки доехал, чтобы посмотреть «солберецкий собор». После эта нелепая постановка про «голубую луну» Боширова и Петрова. Ещё и Чепига подоспел. Вот мы нагнали туману, да? Российский МИД мог бы снять все вопросы своей активной позицией, но впечатление такое, будто сам решил подыграть Британии. Возможно, Мария Захарова просто новое платье меряет.

Цитата из к/ф «Вид на убийство». Реж. Джон Глен. 1985. Великобритания — США Пара негодяев

В этой истории с отравлением самое убийственное и риторическое вот что: кому и для чего надо было убивать Скрипаля? Он кто такой вообще? Для чего его убийство нужно России? Скрипаль ведь не вырвался из застенков — нет, он спокойненько уехал в Англию много лет назад, а перед этим покорно сотрудничал с российским следствием, потому что переживал за военную пенсию; вдруг лишат? И вот что за десяток лет, прожитых в Англии, нового мог узнать этот человек? Да ничего.

И тут, собственно, выясняется, что Скрипаль, по сути, даже не был идеологическим противником России. Журналист BBC Марк Урбан выпускает книгу «Дело Скрипаля» и помимо идиотской истории о невидимых чернилах сообщает, что сам Скрипаль отказывался верить в причастность Москвы к своему отравлению; это он сообщил после выхода из комы. При этом экс-полковник ГРУ поддерживал присоединение Крыма и посматривал дома «Первый канал». В общем, мог бы ходить на очередное дурное ток-шоу, а не быть отравленным. Пройдёт ещё немного времени — и выяснится, что каждый вечер Скрипаль доставал из сейфа фотографию Путина и молился на неё.

Главное в любом преступлении — это мотив. А у Москвы не было мотива отравить Скрипаля. Мотив был у тех, кто хотел раздуть скандал. У кого-нибудь в духе восточноевропейской разведки. И вся эта история шита даже не белыми нитками — нет, из неё толстенные канаты торчат. Так быстро и грубо сшивали.

И вот тут, собственно, мы подходим к главному. Кто и почему столь охотно верит в то, что Россия отравила Скрипалей? Ладно, британцы — они смотрят это как сериал. Но кто все те люди, что в России, потирая ручонки, кричат: «Да, да, мы отравили Скрипалей»? Откуда это тупое и навязчивое желание верить?

Вот сейчас вышел роман экс-президента США Билла Клинтона. Он написал его в соавторстве с Джеймсом Паттерсоном, автором десятка бестселлеров. Роман этот «Президент пропал» возвращает нас в прошлое, где Запад так любил использовать в массовой культуре банальные штампы о России: ну, вроде агентов КГБ и проституток, которые с утра до вечера заливаются водкой, в перерывах аплодируя играющим на балалайках медведям. Роман Клинтона и Паттерсона чудовищен по своей концентрации штампов. Россия в нём — империя зла. И её премьер-министр по прозвищу Крымский мясник травит и ест детей.

White House Photograph Office Билл Клинтон и Борис Ельцин

Создатели этой книги и создатели дела Скрипалей очень похожи. Они не заморачиваются насчёт сложных сценариев. Нет, они, что называется, гонят банальную пургу, которой сотни лет. Из закромов достаются пыльные тома со сделанными пометками — и русофобская риторика звучит, как и десятки, сто лет назад. Одни и те же слова, одни и те же штампы.

И возмущает не столько то, что против России ведётся очередная пропагандистская война, являющаяся составляющей большой войны, столько то, как неоригинально и скучно она делается, будто в нас и не видят серьёзных противников. Сидят люди в штабе, кумекают, что бы такое придумать, а потом машут рукой: мол, да ладно, хрен с ним, и так сойдёт, и так поверят.

И хочется крикнуть нашим согражданам: «Кому ты веришь?» Тем, кто впаривает дешёвку? Что случилось с нашими людьми, готовыми поверить в любую гадость о России? Что бы о нас ни сочинили — тут же находятся раскаявшиеся плакальщики, завывающие: «А я так и знал, мы живём в Мордоре». Как существуют эти люди? Ходят по российским улицам, смотрят на российские лица — и всякий раз думают: «Боже мой, за что? Куда я попал? Что за пытка?»

Проблема ведь не в Скрипалях с их невидимыми чернилами — проблема в том, что без всяких шпионских дел в России полно тех, кто презирает свой народ и свою страну. Такие только и ждут очередной гадости. Они нуждаются в ней, как диабетик в инсулине. Нет русофобии страшнее той, что сидит в наших головах. Нет врагов ужаснее, чем те, которые ждут, когда бы наконец открыть ворота, чтобы крепость, где они прописались, сожгли. И нет ничего чудовищнее глупости, которую мы пестовали у себя на протяжении десятков лет, потребляя чужие идиотские истории и впитывая чужие ложные ценности.

Цитата из к/ф «Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба». реж. Джей Роуч. 1997. США Шпионские страсти

При этом мы говорили: да ничего страшного, это просто кино, просто книжка, просто передачка. А вышло страшное: вызрело племя идиотов, которые, как туземцы в карго-культе, готовы плевать в себя же при любой возможности, потому что, на самом деле, они презирают не народ, не страну, а, прежде всего, самих себя. Они готовы жрать эту дешёвую бондиану ложками и при этом довольно причмокивать.

Да, мы слишком долго и часто смотрели чужие фильмы по чужим сценариям. Слишком увязли в дешёвых подделках. И то, что мы мямлим в ответ сегодня, — подыгрывание этим «белыми канатами шито» сценариям. Мы опять потребляем, опять обманываемся. И опять верим. А надо писать свои сценарии, жёсткие и понятные — сценарии для своих. Потому что от дешёвой бондианы, коей дураки охотно верят, тошно. Переели. Она идёт назад через горло. Как бы ею не захлебнуться.