Умер Роман Карцев. Один из символов эпохи для любого советского и российского телезрителя (а кому-то посчастливилось увидеть этого действительно народного артиста России вживую). Говорят, что смех продлевает жизнь. Зрителям репризы в исполнении ярких звезд разговорного жанра продлевали жизнь наверняка, а вот те, кто смешит публику, часто уходят из жизни рано. Давно уже нет с нами Виктора Ильченко, друга и бессменного партнера Карцева по сцене, — он остался там, в советской эпохе. Жизнь самого Карцева оказалась достаточно долгой, в будущем году он торжественно отметил бы свой громкий юбилей. Но не довелось… Сегодня имя артиста, вызывавшее только улыбку, стало поводом для грусти.

Иван Шилов ИА REGNUM Роман Карцев

Роман Андреевич Карцев родился 20 мая 1939 года в Одессе, которая считалась когда-то неофициальной столицей смеха, в еврейской семье. Настоящее имя артиста — Роман Аншелевич Кац. Его отец был довольно известным футболистом и тренером, мать работала на обувной фабрике, вела партийную работу. В семье говорили на идише, вокруг мальчика плескалась стихия неподражаемого одесского юмора. Смерть от рук немецких карателей будущего артиста миновала — отец Романа воевал на фронте, сам он с матерью и братом пережил войну в эвакуации в Омске. А вот старшее поколение семьи было уничтожено «сверхчеловеками».

После школы Роман пошел работать наладчиком на швейную фабрику, но пробуждающийся артистический талант властно требовал своего. Его брат уже выбрал стезю циркового артиста, и для Романа самодеятельность была лишь временной отдушиной, не способной утолить страсть к большой сцене. Первой ступенькой к ней стал самодеятельный студенческий театр «Парнас-2», в коллектив которого молодой артист влился в 1960 году. Здесь Роман Кац, будущий Карцев, воистину встретил свою судьбу. Актер Виктор Ильченко и юморист Михаил Жванецкий, тоже работавшие в этом театре, навсегда стали его друзьями и постоянными партнерами.

Svklimkin Михаил Жванецкий

Через два года к молодому эстраднику приходит первый настоящий успех — он становится артистом ленинградского Театра миниатюр Аркадия Райкина. Здесь он впервые становится Романом Карцевым — под этим именем его будет знать и любить публика. Вскоре в райкинский театр был принят и Виктор Ильченко, а затем и Михаил Жванецкий. Творческое трио вновь оказалось в сборе.

Театр миниатюр оказался для всех троих отличной школой. Здесь они выработали свой неподражаемый стиль и приобрели известность. Самыми крупными их работами в этот период стали спектакли «Волшебники живут рядом» и «Светофор». Настоящим хитом Карцева и Ильченко стала миниатюра «Авас», которую по заслугам оценил великий Райкин.

Через какое-то время стало ясно, что Карцев, Ильченко и Жванецкий представляют собой в общем-то самодостаточную театральную единицу и что пришло время отправляться в свободное плавание. Вернувшись в 1969 году в Одессу, друзья основали собственный Одесский театр миниатюр при филармонии. Визитной карточкой нового театра стал спектакль «Как пройти на Дерибасовскую», который пользовался огромной популярностью.

Шли годы, и уже Михаил Жванецкий, несмотря на проверенную временем дружбу, ощутил необходимость двигаться дальше своей дорогой. Он оставил Одессу и уехал в столицу, где стал работать в Мюзик-холле. Карцев и Ильченко не оставляли свой театр и свой любимый город Одессу до конца 70-х, хотя без такого яркого автора как Жванецкий им было нелегко. В 1979 году дуэт переезжает в Москву, работает в Московском театре миниатюр, выступает с эстрадными репризами. Артисты ставят спектакли, радуют зрителей отдельными номерами, в том числе и на телевидении в передаче «Вокруг смеха», записывают пластинки. Их постоянным автором продолжает быть Михаил Жванецкий. В 1988 году трио собралось вновь в созданном Жванецком театре.

Кроме выступлений на сцене, Роман Карцев снимался в кино. Его роли были не очень многочисленными и эпизодическими, но неизменно яркими и запоминающимися. Самая известная из них — роль Швондера в «Собачьем сердце» режиссера Владимира Бортко.

В 1992 году не стало Виктора Ильченко. Это была тяжелая, невосполнимая потеря. Роман Карцев продолжил свой творческий путь один, его сольные миниатюры оказались не менее блестящими. Например, реприза «Раки», фраза из которой «Вчера большие, но по пять, сегодня по три, но ооочень маленькие» стала, как сейчас говорят, самым настоящим мемом.

Карцев часто приезжал в родную Одессу, где у него сохранилась квартира и множество дружеских и творческих связей. События 2 мая 2014 года, когда в одесском Доме профсоюзов украинскими националистами-бандеровцами были заживо сожжены люди, оказалась для артиста ударом. Роман Карцев был далек от политики, но эту ужасную весть он воспринял чисто по-человечески, очень лично и тяжело. Как знать, может быть, это потрясение сыграло роль в развитии той болезни сердца, от которой артист скончался 2 октября 2018 года, несмотря на сделанную три года назад в Израиле операцию…

Некоторые называли Карцева «грустным клоуном». Так часто бывает, ведь чтобы смешить других, причем не на примитивном уровне, приходится долго изучать людей, и зачастую не с самой лучшей стороны, ведь смеемся мы обычно над недостатками — чьей-то тупостью, жадностью, нечестностью… Тут трудно остаться веселым, чтобы не впасть в депрессию, юмористы настраиваются на философское отношение к жизни…

Романа Карцева больше нет с нами, но остались записи его выступлений, воспоминания и фильмы о нем. Артист по-прежнему с нами, со своими зрителями. С теми, кто его помнит и любит.