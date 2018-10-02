На этой неделе в Стокгольме началось озвучивание победителей Нобелевской премии. Вчера присудили Нобелевку по медицине за иммунотерапию рака Джеймсу Аллисону и Тасуко Хондзе, сегодня — по физике за «новаторские изобретения в области лазерной физики». Видимо, российские предприимчивые организаторы от науки решили проехаться на высокой информационной волне Нобелевки и в ближайшую субботу объявили оглашение результатов премии ВРАЛ. Как объясняют сами организаторы премии, ВРАЛ — премия, которую получают «лица, сделавшие выдающийся вклад в российскую лженауку». С самого начала голосования на сайте премии ее сотрясают скандалы и производится много информационного шума, как со стороны сторонников премии, так и со стороны ее противников. Но, очевидно, для организаторов скандальной премии это как раз на руку, чем больше скандалов, тем больше внимания. Поэтому мы решили разобраться, что эта премия из себя представляет и для чего она организована.

SacroHelgo Рептилоид

На сайте премии сказано, что «академия ВРАЛ по-настоящему народная: кандидатов в академики выбирают читатели научно-популярных ресурсов посредством интернет-голосования, проходящего в сообществах «Антропогенез» в «Фейсбуке» и «ВКонтакте». В качестве одной из главных претензий со стороны противников премии, которые озвучиваются в комментариях к интернет-голосованию, называют необъективность в выборе кандидатов. На предварительном этапе предлагались десятки различных кандидатур самых разнообразных профессий и сфер деятельности, в том числе религиозных деятелей. Однако организаторы ограничились списком из десяти человек, которых они выбрали из общей массы исключительно по своему усмотрению.

Отдельно стоит остановиться на клириках-кандидатах на премию. Главным лауреатом в прошлом году и победителем премии ВРАЛ-2017 стал видный деятель РПЦ митрополит Илларион. Именно его организаторы премии обвинили во вранье и распространении лженауки на территории РФ. Однако совершенно неожиданно в этом году в положение о премии был введен пункт «В качестве кандидатов не могут выдвигаться религиозные и политические деятели». В соответствии с данным пунктом, все предлагаемые кандидаты, имеющие отношение к религии, удалялись из комментариев под голосованием, а их авторы отправлялись в бан. Разве такая тактика не противоречит заявленному «всенародному» открытому и честному голосованию? Или же победа митрополита Иллариона в прошлом году испугала организаторов премии? Неужели для организаторов теплое место на информационной поляне важнее «правды и научной истины»? А, может быть, представители РПЦ «оказали какое-то давление» на свободолюбивых организаторов премии? Так почему же они не раструбили на весь мир о «попрании свободного волеизъявления ученых» — очень много вопросов остается без ответа. А вдруг богобоязненность у руководителей премии проснулась, и они банально боятся, что РПЦ анафеме их предаст за такие дела? Итог один — организаторы пошли на компромисс со своей совестью ученых-атеистов и решили больше в религиозные споры, как известный по «Золотому теленку» Адам Козлевич, не вступать.

Kremlin.ru Митрополит Иларион

Однако подобный компромисс многие сторонники, искренне верившие в честность и неангажированность организаторов премии, им не простили, и у пытливой интернет-аудитории начали возникать новые вопросы. Больше всего из них адресовалось к самому доменному имени Vral. li, которое находится в карликовом государстве Лихтенштейн. Страна эта известна не только своими офшорами и бескомпромиссной сохранностью банковской тайны, ставшей прибежищем темных и серых капиталов сомнительного происхождения со всего мира, но еще и тем, что в этой зоне невозможно узнать владельца доменного имени. Ни один международный оператор доменных имен Whois не выдает никакой информации о владельцах сайтов, расположенных в Лихтенштейне. Возникает резонный вопрос — зачем организаторам «самой прозрачной и открытой премии» регистрировать сайт в самой защищенной в мире доменной зоне, зачем скрывать истинных владельцев доменного имени?! В оправдание организаторов премии можно было бы заявить, что в борьбе за независимость от российского государства они отказались от регистрации в зоне RU. Но ведь остаются еще десятки доменных зон, которые находятся в независимых международных зонах и на которые невозможно оказать никакого влияния. Например, доменное имя vral.name доступно для регистрации даже в данный момент. Все дело в том, что все эти доменные зоны с той или иной степенью сложности «пробиваются», а вот с Лихтенштейна «выдачи нет». Невероятной скрытности организаторов может быть единственно верное объяснение — владельцами доменного имени «независимого российского конкурса» являются иностранные физические или юридические лица или же российская некоммерческая организация, получающая финансирование из-за рубежа. Тогда они могут подпадать под закон №121 «Об иностранных агентах» и в таком случае должны регистрироваться в Минюсте в соответствующем реестре. Но, видимо, основатели ВРАЛа решили, что гордое имя «иностранный агент» как организатора независимого конкурса не будет способствовать его легитимности и популярности у жителей РФ, поэтому предпочли о данном факте скромно умолчать.

State.gov Иностранный агент

Естественно, что в условиях тотальной секретности владельцев домена у аудитории возникает закономерный вопрос: «За чей счет банкет»? Ведь организация церемонии, аренда зала, приглашение артистов и музыкантов, техническое обеспечение света и музыки, организация видеотрансляции — всё это требует немалых средств. Более того, одновременно и в рамках вручения премии ВРАЛ проходит также форум «Ученые против мифов», требующий отдельной статьи расходов на организацию мероприятия, аренду помещений, при этом, по некоторым данным, наибольшие суммы уходят на оплату гонораров за выступления ученым (об этом злорадно судачат на форумах «ученые», которым не удалось попасть в число проплаченных участников мероприятия).

В отдельную группу вопросов к организаторам премии выделяются вопросы относительно хода «открытого и честного» голосования. Организаторы решили не афишировать тот факт, что они запустили одновременно два голосования по кандидатурам премии — непосредственно на сайте Vral. li и на площадке «Гугл». При этом итоги голосования на разных площадках по понятным причинам разнятся, и какое из голосований признавать легитимным и по каким критериям, остается непонятным до сих пор. В итоге в «финал голосования» вышли не три, как было заявлено изначально организаторами и как прописано в положении о премии, а целых четыре кандидата. При этом нарушение своего же собственного регламента организаторы никак объяснять не стали.

Дальше — больше: в соответствии с правилами премии «запрещена активная агитация за тех или иных кандидатов на личных страницах или страницах сообществ в социальных сетях». Организаторы премии прямо заявляют: «Каждый должен сделать свой осознанный выбор сам, без давления и манипулирования». Одновременно с этим в онлайне разгорается скандал с манипулированием голосованием: член экспертного совета форума «Ученые против мифов» и экспертного совета премии ВРАЛ Михаил Гельфанд на своей страничке в «Фейсбук» открыто агитирует голосовать за одного из кандидатов — члена-корреспондента РАН Олега Эпштейна. Более того, Гельфанд открыто мотивирует это тем, что «в данный момент издание «Троицкий вариант» (сам Гельфанд входит в редакционный совет издания «Троицкий вариант») судится с этим человеком». Такое бесцеремонное манипулирование голосованием, естественно, вызывает возмущение пользователей, и Михаил Гельфанд обещает свой пост удалить, но до сих пор этого не сделал. При этом никаких административных выводов к нарушителям правил организаторы премии не применяют.

Ян ван Хемессен. Извлечение камней глупости. 1550

Другой скандал инициируется уже конкретно недовольным кандидатом-финалистом на премию ВРАЛ Евгением Понасенковым. Известный ученый не на шутку обиделся на организаторов премии и посвятил разоблачению премии целую программу на своем YouTube-канале (которую за несколько дней посмотрело более 110 тысяч человек). Понасенков обвинил организатора премии Александра Соколова в «банальной зависти к успеху других ученых», а также блокировке себя лично и аккаунтов своих сторонников на портале «Антропогенез.ру». Если обвинения в зависти — дело субьективное, то вот блокировка нелояльных пользователей на независимом и претендующем на объективность и непредвзятость научном портале, созданном как раз для проведения таких непримиримых научных дискуссий, никуда не годится.

Не обошел своим вниманием конкурс ВРАЛ и знаменитый «исследователь реальности» (как он сам себя называет) Александр Невзоров. В своей передаче «Невзоровские среды» он заявил, что на этом «конкурсе ВРАЛ собрались мелкие недотыкомки, мелкие доценты, которые взяли на себя роль носителей истины». Далее Невзоров абсолютно точно подметил, что доверять подобным конкурсам можно было бы, «если бы у нас не было такого колоссального опыта на протяжении 400 и 500 лет ошибок в оценках научных формулировок и открытий, если бы мы не видели, что научные сообщества легко начинают травлю действительно выдающихся и порой великих людей, таких как Галилей, потому что судили Галилея не попы, а математики и астрономы. По крайней мере, они выносили свое решающее слово в определении того, прав он или нет».

Самое интересное, что все эти многочисленные скандалы только на пользу скандальной премии — про ВРАЛ больше пишут в СМИ и соцсетях, организаторы получают все больше и больше пиара и радостно потирают руки. Одновременно с этим катастрофически падает уровень доверия людей науки и настоящей интеллигенции к всевозможным премиям, да и к науке в целом. Складывается впечатление, что истинной целью организаторов премии является не выявление проповедников лженауки, а получение «хайпа». Хорошо, если это только так, ведь если истинными стейкхолдерами премии являются иностранные граждане и организации, то тогда задача ВРАЛ предстает совсем в другом свете, а именно в делегитимизации института российской науки как таковой.