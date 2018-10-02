Проект создания общеевропейских вооружённых сил всё явственнее формирует политическую повестку в странах Южной Европы. Уже сейчас очевидно, что он станет одной из стержневых тем в предстоящий электоральный период в Хорватии, где весной 2020 года пройдут парламентские выборы. В местном аналитическом сообществе проявляется убеждение, что в условиях глобальной турбулентности крупным мировым игрокам придется искать союза с мелкими, а не наоборот. Корреспонденты ИА REGNUM Олег Калинин и Роман Газенко попросили поделиться своим видением вопроса председателя Союза антифашистов Хорватии, бригадного генерала в отставке Франьо Хабулина.

Хорватия

Проект общеевропейских вооружённых сил был представлен на публичной политической сцене задолго до 2015 года. Но, к сожалению, он никогда не входил в стадию серьезной реализации. Мое личное мнение — в момент демонтажа Варшавского договора был упущен момент возможного ультиматума о параллельном роспуске НАТО. Тогда многие выступали в пользу роспуска Атлантического договора и за то, чтобы Европа начала формировать собственные оборонительные силы, в которых Россия, как европейская страна, занимала бы свое место частью своих боевых возможностей. Идея общеевропейских вооружённых сил в виде, отвечающем определению оборонительного союза объединенной Европы, имела большое число сторонников среди малых стран-членов НАТО. Но глобальные политические отношения, в первую очередь — между Соединенными Штатами и Российской Федерацией, помешали реализации этой идеи. В 2015 году Франция и Германия возобновили этот процесс в более конкретном виде. В этом направлении сделаны некоторые шаги, но до полной реализации идеи очень и очень далеко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Easy Rider

Вы включили в вопрос несколько элементов, которые, безусловно, имеют место в играх вокруг идеи создания общеевропейских вооружённых сил. Я бы не рискнул оценить, какой из этих элементов преобладает. Но, конечно, я не думаю, что возрождение этого проекта — просто манёвр или рефлекторная реакция на американские усилия по увеличению количества членов НАТО, а также их взносов в этот военно-политический альянс. Я полагаю, что ключевой вопрос для объединенной Европы, каковы бы ни были ее внутренние противоречия и различия на данном этапе, это поиск подходов к осуществлению общей внешней политики, политики безопасности и обороны. Без общих вооруженных сил говорить об общей политике не имеет большого смысла.

Нынешняя политика США, на мой взгляд, настолько непредсказуема, что было бы бессмысленно размышлять о том, что стоит за некоторыми действиями администрации в Вашингтоне. Особенно, когда известно, что аргументы, используемые в Соединенных Штатах, часто основаны на совершенно недостоверной информации. Примером тому — утверждение о том, что проект газопровода «Северный поток — 2» поставит Германию в полную энергетическую зависимость от России.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

Для Хорватии приемлемым является любой оборонительный союз, который гарантирует безопасность. Я считаю, что в моей стране, как в европейском государстве, концепция общеевропейских вооружённых сил должна быть шире, нежели нынешний альянс, в котором доминирует некая внешняя страна. И я думаю, что это будет более приемлемо для некоторых стран региона. Но я достаточно реалистичен, чтобы понять, что в Евросоюзе сегодня далеко не все поддерживают эту концепцию.

Я уже говорил, что Россия также является европейской страной. Без России Европа невообразима и неполна — как в прошлом, так и в настоящем, и в будущем. Поэтому я глубоко убежден, что мы должны найти пути для преодоления нынешней напряженности между Европейским союзом и Российской Федерацией, а также для открытия возможностей широкого сотрудничества во всех областях, в том числе защиты и обороны. Хорватские антифашисты не забывают о той ключевой роли, которую, совместно с западными союзниками, Красная армия сыграла в победе над нацизмом и фашизмом в Европе. Если тогда можно было найти общий язык, тогда я не понимаю, почему мы не должны находить его сегодня. Особенно перед лицом угроз, общих и равноопасных для России и Европейского союза.