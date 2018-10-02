Минувшая неделя стала для Тульской области неделей запуска новых инвестиционных проектов и появления новых перспектив. Подробности — в обзоре ИА REGNUM.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Тульские шампиньоны

Новый мост для Ефремова

Неделя в регионе началась с хорошей новости для жителей города Ефремов, где 24 сентября торжественно открыли движение по долгожданному новому мосту через реку Красивая Меча. Как рассказали в управлении пресс-службы правительства региона, мост начали строить в прошлом, 2017 году — вместо аварийного моста, возведенного еще в 1961 году. Мостовой переход соединяет город с трассой Лапотково — Ефремов. Новый мост длиной 140 метров имеет две полосы движения, пешеходные зоны. Участок реконструкции составил около 1 км дорожного полотна.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Новый мост в Ефремове

Мост планировали открыть раньше, но, как рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник, в процессе строительства был пересмотрен ряд проектных решений и увеличен объем геологических работ, а потому открытие моста отложили на несколько недель.

«Этот мост очень важен для жителей Ефремова и предприятий, которые работают в этом городском округе. По поручению губернатора Алексея Дюмина жесткий контроль за выполнением работ осуществлялся на всех этапах. И теперь движение по мосту абсолютно безопасно», — сказал Родион Дудник.

Шампиньоны из Тулы

Новые производства в Тульской области открываются буквально каждую неделю, и прошлая не стала исключением. 25 сентября на территории особой экономической зоны «Узловая» торжественно была запущена первая очередь предприятия по производству грибов. Соглашение о строительстве было подписано лишь два года назад, в сентябре 2016 года, теперь же первая очередь заработала.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Производство шампиньонов

По данным облправительства, только на первом этапе новый комплекс даст региону 500 новых рабочих мест, а по итогам реализации проекта — к 2020 году — число сотрудников предприятия достигнет 900 человек. А российский рынок благодаря запуску предприятия получит 10 тысяч тонн тульских шампиньонов в год, а после открытия второй очереди — 25 тыс. тонн.

«Это только один из проектов, которые реализуются здесь, в особой экономической зоне «Узловая». Планомерная работа последних лет дает результат. Территория развивается, сюда приходят новые резиденты. В ближайшее время здесь должно заработать еще несколько производств», — отметил глава региона Алексей Дюмин.

На пороховом заводе

Еще дно крупное производство появится в Алексине — речь идет о пороховом производстве: его создание глава региона Алексей Дюмин обсудил в Москве на встрече с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым. Площадкой для строительства нового порохового производства выбран Алексинский химический комбинат.

«На Алексинском химкомбинате планируется создание производства мелко‑ и среднезерненных порохов для патронов стрелкового оружия и артснарядов, а также наращивание мощностей по сборке танковых выстрелов. Это позволит обеспечить комбинат значительным объемом заказов, увеличив его выручку в два с половиной раза, и вывести предприятие на безубыточную работу», — отметил Денис Мантуров.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Встреча в Минпромторге

Алексей Дюмин отметил, что реализация проекта позволит значительно повысить безопасность и надежность поставок необходимых компонентов для боеприпасной отрасли промышленности России, а также — способствовать техническому перевооружению предприятия.

Китай — Тула: дружба и инвестиции

На минувшей неделе в Туле вновь встречали гостей из Китая — на этот раз делегацию из провинции Хэбэй, которая является крупнейшим производителем в КНР.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Делегация из Китая в Туле

Регион, напомнили в облправительстве, активно работает с китайскими партнерами: в 2017 году внешнеторговый оборот Тульской области с Китаем составил около 15 млрд рублей, или более 1,7 млрд юаней, а это на 47,6% больше, чем годом ранее. В апреле в регионе побывал посол КНР в России Ли Хуэй, который высоко оценил экономический и инвестиционный потенциал региона. В Тульской области сегодня уже работает несколько китайских предприятий, регион сотрудничает с компанией «Поли Групп» по строительству завода по переработке рапса и сои, а химический гигант «ЕвроХим» — один из мировых лидеров по производству калийных удобрений — прорабатывает совместный проект с компанией «КэмЧайна». Из Тульской области в КНР отправляется химическая и пищевая продукция, тульские предприятия АПК закупают в Китае перерабатывающее оборудование. Налажено и сотрудничество в сфере культуры и образования: в 2017 году в регионе с успехом прошла выставка китайских художников, а 19 студентов тульских вузов прошли обучение в Пекинском университете.

«Мы очень рады сотрудничеству с компанией «Грэйт Волл», расположенной в провинции Хэбэй. В 2019 году «Грэйт Волл» запустит у нас свой первый в России автомобильный завод», — сказал губернатор Алексей Дюмин.

Цель визита делегации из Хэбэя — посетить строящийся завод в индустриальном парке «Узловая»: здесь уже смонтировано основное оборудование, ведется наладка техники.

Пенсионная реформа: закон принят, льготы сохранили

На прошлой неделе Тульская облдума приняла важный документ — поправки в региональное законодательство, которые предусматривают сохранение региональных льгот, распространяющихся на пенсионеров, для людей предпенсионного возраста. Такие законопроекты сегодня принимаются по всей стране. MySlo опубликовал перечень этих льгот.

В общей сложности в регионе оказывается 90 видов социальной помощи, ее получают 600 тысяч граждан. Из бюджетов всех уровней на это выделяется 12,6 млрд руб. В том числе из бюджета региона — 6,4 млрд руб. 26 видов региональных льгот получают 160 тыс. 881 человек.

В соответствии с законом, принятым на прошлой неделе, женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет, могут рассчитывать на 50%-ю скидку по транспортному налогу, ветераны труда, как и сейчас, смогут получать ежемесячную денежную компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50%, а также 50%-ную скидку на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении; на 100%-ю компенсацию расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения смогут рассчитывать учителя, медики, работающие на селе, дополнительное материальное обеспечение смогут получать Герои Российской Федерации, Герои Труда Российской Федерации, лица, имеющие звание «Заслуженный тренер России».

Снизить уровень бедности — вдвое

Еще один важный документ, который был подписан губернатором Тульской области на прошлой неделе, — указ «О стратегических направлениях, целях и задачах развития Тульской области на период до 2024 года». В частности, пишет MySlo, документ утверждает стратегические направления развития региона: демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автодороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, культура, а также малое и среднее предпринимательство.

В числе задач, поставленных в документе, — снижение уровня бедности к 2024 году вдвое.

Новый железнодорожный музей

Новый — уже четырнадцатый по счету — железнодорожный музей открылся в Тульской области 28 сентября. Музей открылся на железнодорожной станции в Плавске. Здесь появилась экспозиция, посвященная 150-летию начала железнодорожного сообщения между Тулой, Орлом и Курском, а также 15-летию ОАО «РЖД».

Управление пресс-службы правительства Тульской области Новый железнодорожный музей в Плавске

Экспозиция музея расскажет посетителям об известных писателях Льве Толстом и Иване Тургеневе, о советском военном лётчике, участнике Великой Отечественной войны, дважды Герое Советского Союза Борисе Сафонове, а также об истории Гражданской войны в России.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Новый железнодорожный музей в Плавске

«Появление таких комплексов способствует развитию железнодорожного сообщения между регионами России и, несомненно, дополнительно привлечет туристов в нашу область», — цитирует пресс-служба облправительства заместителя губернатора Сергея Егорова.