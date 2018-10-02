Идлиб выпал из новостей.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Так устроена мировая информационная система. Какие-то темы принимают гипертрофированно огромные размеры, этакими облаками в штанах висят над головами человечества, другие между тем, чрезвычайно важные для человечества, внезапно съёживаются и оказываются за горизонтом внимания.

Небольшой городок Солсбери, фантазмами Терезы Мэй и фантазмами Скотланд-Ярда (вспомним как его, этот Скотланд Ярд, недолюбливали автор Шерлок Шолмса и сам Шерлок Холмс), не по заслугам раздулся в пуп земли, в то время как страшные и небезопасные для человечества места на нашей планете как-то легкомысленно подзабыты.

Вот что происходит в провинции Идлиб?

Вы давно об этой территории слышали?

Мы знаем, что она, как мешок пылесоса, под завязку набита арабскими и международными террористами. Мы знаем, что коренное население этой провинции — это тюрки.

Террористы на улицах Идлиба

Знаем, что из Алеппо, из Ракки и Мосула туда поспешно завозили самых, что называется, страшных джихадистов. Стремясь решить немедленные проблемы освобождения только что названных мною городов, старались самых hard-коровых, самых-самых шахидов с семьями, с их перинами, коврами и оружием загрузить в Идлиб, побыстрее умчать с территорий освобождаемых городов. Но вот пришло время очистить Идлиб.

Знаем несколько высказываний российских и сирийских общественных деятелей по поводу Идлиба.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина: «В Идлибе сформировано очередное гнездо терроризма. Безусловно, это ведёт к общей дестабилизации обстановки».

Министр обороны РФ Шойгу: «Идут тяжёлые, вязкие, сложные переговоры на всех уровнях с теми, кого раньше называли умеренной оппозицией, а сейчас —боевиками и их лидерами».

Министр иностранных дел САР Валид Муаллем: «Международное сообщество должно признать, что провинция Идлиб является сирийской территорией и сирийское государство обязано полностью вернуть свои территории. И никто не имеет права этому помешать (…) В настоящий момент приоритетной задачей является освобождение Идлиба или путём примирений, чему мы отдаём предпочтение, или военным путём».

TUBS Провинция Идлиб на карте Сирии

Правительственные войска просто не могут, российские силы просто не могут оставить этот гадюшник, забитый вооружёнными радикалами, оставить существовать в двух шагах от российских баз, военно-воздушной и военно-морской.

Давайте вспомним, что там у нас в Идлибе.

17 сентября был подписан Россией, Турцией и Ираном «Меморандум о стабильности ситуации в зоне деэскалации Идлиб». С 19 по 21 сентября состоялась встреча представителей всё тех же сил, по определению того, что конкретно будут делать.

Россия и Турция договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону на линии соприкосновения глубиной в 15−20 километров.

Завозились. Стали создавать.

По дороге появилась проблема. И не одна. Выяснилось, что в союзниках согласья нет, ну совсем никак нет.

Так, вооружённая оппозиция утверждает, что отвод сил должен проводиться в обе стороны от линии соприкосновения. Такое толкование категорически не устраивает ни сирийскую, ни российскую сторону, так как такой подход вынудит войска Асада оставить оборудованные ими оборонительные позиции и наблюдательные посты.

(сс) Elizabeth Arrott Блокпост сирийских войск

Или вот израильские истребители создали ситуацию, способствовавшую гибели от сирийской ракеты С-200 российского самолёта ИЛ-20, погибли 15 российских военнослужащих.

Или в ответ на теракт во время военного парада в иранском городе Ахваз иранские ракеты ударили по сирийской территории по организаторам теракта в иранском Ахвазе.

Из провинции Керманшах на западе Ирана шесть баллистических иранских ракет ударили по позициям джихадистов в Восточной Сирии. Помимо баллистических ракет, Иран применил и новейшие ударные БПЛА.

Турции не удаётся пока выжать из Идлиба самые могущественные военные организации джихадистов «Джебхат-ан-Нусру» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а именно такие обязательства (выжать «Ан-Нусру» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)) взяла на себя Турция перед другими участниками соглашения о создании демилитаризованной зоны в Идлибе.

Турецкий солдат

Если Турция выполнит свои обязательства, то режим демилитаризованной зоны будет продлён до 15 декабря.

А если не выполнит, не сможет? В договоре на этот счёт ничего не сказано.

Между тем наш министр обороны Шойгу уже объявил, что большой военной операции в Идлибе не будет.

А ещё курды. Вытеснив «Джебхат-ан-Нусру» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Турция собиралась вместе с оставшимися «умеренными» джихадистами Идлиба победить и обескровить курдов.

Пока ничего из красивых планов не получается.

В этой войне всё ещё может произойти кульминационный, её самый кровавый эпизод.

По данным ООН, в Идлибе сосредоточились около трех миллионов людей. Из них 1,3 миллиона — беженцы. Часть из них вооружённые и даже тяжело вооружённые беженцы.

Такое впечатление, что большая военная операция в Идлибе всё-таки неизбежна.

И там трудно будет отделять джихадистов от мирных жителей. Пусть наш министр Лавров и говорил о намерении Москвы размежевать оппозицию и боевиков.