Не только в Японии, но и в других странах продолжают анализировать сделанное президентом РФ Владимиром Путиным предложение премьер-министру Японии Синдзо Абэ, отбросив предварительные условия, в ближайшее время заключить между двумя странами мирный договор и решать возникающие проблемы уже на новой основе, как сказал российский лидер «в обстановке дружбы».

Япония

В комментариях недостатка нет. Мнения разделились. Одни называют сказанное Путиным попыткой сдерживания и отвлечения внимания Японии от «территориальной проблемы», другие — провокацией. Находятся и такие, как уже писало ИА REGNUM, кто обвинил президента в «троллинге» японского премьера и Японии в целом. Есть в японских комментариях и определение неожиданного предложения как «оскорбительное откладывание проблемы». Правые же в Японии набросились с обвинениями не столько на Путина, сколько на своего премьера за восприятие «новой идеи» молчанием, да еще с блуждающей улыбкой на лице. По их мнению, он должен был тут же на месте гневно отвергнуть неприемлемое для Японии предложение и заявить о неизменности позиции о требовании «возврата всех северных территорий».

Kremlin.ru Российско-Японские переговоры. 10 сентября 2018

Это, так сказать, сиюминутные эмоциональные реакции. По прошествии же некоторого времени появляются статьи и комментарии, в которых предпринимается попытка глубже разобраться в замысле российского президента, осуществившего столь неожиданный «вброс». Среди таких попыток пространная статья Джошуа Уокера, руководителя отдела стратегических инициатив компании «Eurasia Group» и Хидэтоси Адзума, помощника руководителя токийского отделения этой компании. Статья, озаглавленная «Будет ли российско-японский мирный договор?», опубликована в авторитетном американском журнале «The National Interest» («Национальный интерес»).

В преамбуле к статье говорится: «Предложение Путина стало вызовом инерции, которая долго мешала Абэ налаживать отношения с Россией и наращивать глобальное влияние Японии. Теперь, когда Абэ вступает в свой последний срок в качестве премьер-министра, он вполне может принять предложение Путина, при этом продолжив настаивать на территориальных уступках в будущем».

Это допущение исходит из представления о том, что премьер-министр в Японии всемогущ и может кардинально и сиюминутно менять политическую и военную стратегию государства. Если такое представление действительно существует, то мы имеем дело с явным заблуждением или плохим знанием японских реалий. Навязываемый Токио Москве «территориальный спор» — это, хотя и важный, но не определяющий аспект японской политики и стратегии. Как показал опыт прошлого, две страны могли успешно экономически сотрудничать, несмотря на разделяющие их политические и даже идеологические противоречия. Основой же или, как любят выражаться японские политики, «краеугольным камнем» японской политики и стратегии был и остается японо-американский военно-политический союз.

Именно это решили подвергнуть сомнению авторы статьи в «The National Interest», ибо их основная мысль сводится к тому, что происходящее при президенте США Дональде Трампе «ослабление глобальных альянсов Вашингтона» якобы не оставляет премьеру Абэ «иного выхода, кроме как избавиться от зависимости от своего американского союзника во многих стратегических вопросах, включая его сложные отношения с Москвой». Прямо скажем, весьма смелое заявление.

The White House Синдзо Абэ и Дональд Трамп

По мнению авторов статьи, именно чуть ли не для «отрыва Японии от США» и была предпринята неожиданная инициатива Путина. Вообще-то политику Путина отличают реализм и прагматизм, а не склонность создавать в стратегии нежизнеспособные схемы. Хотя предложения таких схем приходят как из-за рубежа, так и от отечественных прожектеров, к удивлению, всерьез не исключающих новый альянс — Китай, Россия, Япония и Южная Корея. При этом не скрывается, что подобное объединение может справиться с США.

Вот, например, одно из таких суждений: «Ибо включение потенциалов высоко технологических экономик Японии и Кореи в состав «Восточных» (Россия и Китай — А.К.) обеспечит посрамление США в глобальном масштабе и создаст условия для коллективного выхода стран СВА из мирового финансового кризиса в азиатский цикл накопления капитала».

И авторы статьи в американском журнале, не исключаю, что с провокационными целями, рисуют подобную «перспективу». Признавая, что так называемую территориальную проблему между Японией и СССР сознательно создали американцы, они допускают ситуацию, когда, в отличие от прежних лет, японцы в меньшей мере при подходе к «территориальной проблеме» с Россией будут «оглядываться на Вашингтон». Напоминая, что «существующие рамки американо-японского альянса — это одно из главных препятствий, стоящих перед Абэ в вопросе налаживания взаимодействия с Россией», авторы статьи видят в объявленном в 2016 году «новом подходе» Абэ стремление к «территориальному прорыву, основанному на сближении между странами посредством экономического сотрудничества в Сибири и на российском Дальнем Востоке». Такая стратегия Абэ в статье названа «самосбывающимся пророчеством» (?!). Хотя тут же следует обвинение Москвы в намерении своекорыстно воспользоваться открывшимся благодаря «гибкости» Абэ «окном возможностей».

Читаем: «Путин активно воспользовался этой стратегией Абэ: Кремль выражал нежелание обсуждать вопрос спорных территорий, но при этом заключал прибыльные сделки с японскими компаниями одну за другой».

Надо признать, что авторы достаточно объективно оценивают ситуацию с островами, отмечая, что наличие военных баз США на японской территории и вероятность использования Курил американцами при гипотетической сдаче их Японии в настоящее время не допускают разрешение «территориальной проблемы» в пользу Токио.

Они отмечают: «Деньги могут тронуть сердце Путина, но вероятность появления американских военных баз на спорных островах, находящихся под суверенитетом Японии, исключает любые уступки с его стороны. Стоит напомнить, что японский советник по вопросам национальной безопасности (генеральный секретарь Совета национальной безопасности Японии Сётаро Яти — А.К.) подтвердил, что возможность появления американских баз действительно будет рассмотрена в том случае, если Япония восстановит свой суверенитет над островами. Коротко говоря, в инициативе Абэ не появится ничего фундаментально нового, пока наследие американо-японского альянса времен холодной войны будет мешать ее реализации».

Призывая изменить политику в отношении Москвы, авторы статьи считают, что для это появилась ранее небывалая возможность проявить самостоятельность на российском направлении.

Они пишут: «Для этого необходимо полностью изменить подход к сложным отношениям между Россией и Японией. Учитывая ту бесконечную драму, которая сейчас разворачивается в Белом доме Трампа и его абсолютную незаинтересованность в том, чтобы сохранить за Америкой статус глобального лидера, Токио теперь фактически освобождается от возможных предостережений и увещеваний со стороны Вашингтона впервые за все время существования американо-японского альянса. На этом фоне то неожиданное предложение, которое Путин сделал во время форума во Владивостоке, было скорее расчетливой проверкой степени готовности Токио к независимому принятию решений, чем лицемерным актом троллинга».

И далее: «В ответ на это Абэ мог бы совершить невозможное: он мог бы согласиться на предложение Путина о заключении мирного договора, проигнорировав территориальный спор. Сам Путин добавил, что заключение мирного договора на определенных предварительных условиях также возможно, парадоксальным образом оставив возможность отсрочить на некоторое время обсуждение территориального вопроса и вопроса о выполнении Японией обязательств перед Вашингтоном, касающихся спорных островов. Стоит отметить, что решение Абэ принять предложение Путина, несомненно, немедленно спровоцирует бурю негодования со стороны японцев, особенно тех, кто живет на севере страны. Однако это может стать первым шагом к тому, чтобы увеличить присутствие Японии в Евразии и, соответственно, позволить Токио выработать евразийский вектор в его геополитической стратегии. Наконец, сближение с Россией позволит начать новую главу в истории американо-японского альянса, в которой Токио возьмет на себя более активную роль в определении будущей траектории».

В заключение Уокер и Адзума вновь демонстрируют плохое знание истории советско-японских отношений, утверждая, что якобы «Россия и Япония технически все еще остаются в состоянии войны друг с другом». И для выхода из этого давно прекращенного «состояния» вновь предлагают Абэ, не оглядываясь на Вашингтон, «изменить свои позиции, приняв предложение Путина, но продолжить при этом настаивать на территориальных уступках в будущем».

Уж не имеют ли они в виду, что несколько уйдя от зависимости от Вашингтона и вступив в некий альянс с Москвой, шансы Токио на «возвращение» Курил возрастут? Хотя ведь сам Путин публично обещал продолжить обсуждение «территориального вопроса» после подписания мирного договора…

Kremlin.ru Владимир Путин на Российско-Японских переговорах

И еще. Утверждения в статье о том, что президент Трамп «существенно ослабляет глобальные альянсы Вашингтона и отказывается от роли США как глобального лидера», полагаю, не следует полностью брать на веру и строить на их основании большую политику и стратегию. Ибо даже если Трамп и допустит подобное, в США найдутся те, кто его поправит. В связи с этим характерно недавнее высказывание генерала Роберта Абрамса — кандидата на пост командующего американскими силами в Республике Корея. Он заявил, что «США пошли бы на большой тактический риск, если бы решили вывести из Южной Кореи свои войска». Выступил генерал и против приостановки по указанию Трампа проведения американо-южнокорейских военных учений. Не приходится говорить, что нет и не предвидится и планов сокращения размещенных в Японии почти ста военных баз и объектов армии, авиации и флота США. В этой ситуации все разговоры об «отрыве» Японии от США и «альянсе» с Россией выглядят в лучшем случае, как «игра ума», а в худшем — как злонамеренная провокация.