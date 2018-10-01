Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о федеральном бюджете на следующий год.

Харменс Ван Рейн Рембрандт. Меняла

ИА REGNUM традиционно выискивает иголку в сене, а точнее — детали, которые раскрывают самое существенное. Делать это непросто, так как уже не первый год правительство, внося бюджетные проектировки в Госдуму на десятках тысяч страниц текста и таблиц, сопровождает их еще десятком других законопроектов, касающихся расходов федерального бюджета.

Правительство в бюджетном процессе действует расчетливо и хитро. Ведь принятые ранее затратные «социальные» законы отменить нельзя, это явно антиконституционно. Но всегда можно договориться с депутатским большинством и принять «временный» закон, разрешающий отменить не сами законы, а обязательность применения «постоянных» социальных законов.

То есть закон продолжает числиться законом, а период его действия переносится, но уже другим законом, который по статусу равен первому, но оказывается чуть-чуть впереди. И все остаются при своих интересах: и депутаты, и члены правительства, и законы. Все, кроме граждан Российской Федерации, ради которых, во имя которых и от имени которых принимались и продолжают приниматься законы.

Поэтому то, что полагается гражданам по закону, они — по другому закону — могут точно не получить ни в 2019, ни в 2020, ни в 2021 году.

Ганс Мемлинг. Портрет мужчины с монетой императора Нерона (Бернардо Бембо) — фрагмент. До 1480

Абсолютным чемпионом по такому вредному бездействию является «безобидный» по названию федеральный закон «О базовой стоимости необходимого социального набора».

Он состоит из одной цифры. Ради того, чтобы эта цифра оставалась на бумаге, а не в жизни, разработан и внесен в Госдуму проект федерального закона «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О приостановлении действия Федерального закона «О базовой стоимости необходимого социального набора».

Итак, в чем тут дело?

Тут надо от печки, чтобы понимать, куда уводит дело правительство.

10 мая 1995 года был принят федеральный закон № 73-Ф3 «О восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации».

Этим законом государство гарантировало сохранность ценности сбережений граждан, помещенных на вклады в Сберегательный банк Российской Федерации в период до 20 июня 1991 г. Гарантия распространяется также на личную страховку граждан, оформленную до 1 января 1992 года, и на государственные ценные бумаги СССР и РСФСР того же периода. Гарантия сохранности ценности денег, доверенных гражданами государству, установлена законодательно. Ценность денег надо было тоже как-то выразить, как-то установить, а точнее — восстановить применительно к сегодняшнему дню.

Купец, считающий деньги (фрагмент). Борис Кустодиев. 1918

И вот здесь начинается весьма сложная методика подсчета, установленная законодательно. Сбережениям граждан был присвоен статус целевых долговых обязательств Российской Федерации, а их номинальной единицей стал долговой рубль.

Под этот долговой рубль был написан специальный федеральный закон от 6 июля 1996 г. №87-ФЗ «О порядке установления долговой стоимости единицы номинала целевого долгового обязательства Российской Федерации». В соответствии с ним стоимость долгового рубля оказалась величиной не постоянной, а переменной. Она должна всякий раз определяться, исходя из изменения соотношения контрольной стоимости некоего социального набора (на сегодняшний день) и базовой стоимости данного набора. Базовая стоимость необходимого социального набора установлена федеральным законом от 4 февраля 1999 г. № 21-ФЗ «О базовой стоимости необходимого социального набора» в сумме 464 рубля СССР.

Теперь поконкретнее, поскольку дело давнее.

По замыслу людей, находившихся в то время у власти, сохранить покупательную способность советских сбережений индексацией вкладов нельзя. Было предложено ввести так называемый российский доллар, долговой рубль, стоимость которого в нынешних рублях определяется и публикуется как текущий курс. Эта долговая стоимость непостоянная, она может расти или падать в зависимости от инфляции, в зависимости от роста цен и законом зафиксирована быть не может. Законом можно было установить только порядок и периодичность установления долговой стоимости, ради чего и был принят № 87-ФЗ.

Уильям Харнетт. Стол банкира. 1877

Правительство Российской Федерации рассчитало примерный объем средств, необходимый для возвращения гражданам их денег, во имя их лучшего будущего отнятых у них от имени государства.

На 2019 год этот объем оценивается в сумме 43,82 трлн рублей, на 2020 год — 45,4 трлн рублей, на 2021 год — 47,22 трлн рублей. Рост в два триллиона рублей в год.

Поэтому и в этом бюджетном цикле рассчитывать на начало погашения оставшегося государственного долга перед гражданами нельзя.

Образовался тупик, состоящий, в том числе, и из вранья.

Правительство могло бы не особо утруждаться объяснениями по поводу того, почему не будет возврата денег их собственникам в ближайшие годы. Но в пояснительной записке оно все-таки пишет — «в связи с отсутствием источников финансового обеспечения и отсутствием законодательной области применения долгового рубля».

С деньгами понятно, так как правительство за все эти годы не научилось их зарабатывать: половину доходов по-прежнему дают недра и воды.

Но правительство так и не научилось писать бумаги, чтобы создать ту самую законодательную область применения долгового рубля. С ним, с правительством, всегда происходят такие чудеса, когда дело доходит до глубоко — или высокоинтеллектуальных задач.

Харменс Ван Рейн Рембрандт. Меняла

Так, тот самый закон о базовой стоимости необходимого социального набора, состоящий из одной цифры, 5 июля 1996 года был принят сразу в трех чтениях. В первый раз. Второй раз он был принят в первом, втором и третьем чтениях через полтора года, 10 октября 1997 года. При этом число цифр и значение цифры не изменилось. Но лишь 4 февраля 1999 года закон стал законом, чтобы «действовать» с 11 февраля 1999 года по 31 декабря 2002 года.

Потом его действие приостанавливалось федеральными законами от 24 декабря 2002 г. № 176-ФЗ, от 23 декабря 2003 г. № 186-ФЗ, от 23 декабря 2004 г. № 173-Ф3, от 26 декабря 2005 г. № 189-ФЗ, от 19 декабря 2006 г. № 238-Ф3, от 24 июля 2007 г. № 198-ФЗ, а от 24 ноября 2008 г. № 206-ФЗ — сразу на три года вперед, и от 6 ноября 2011 г. №301-Ф3, от 3 декабря 2012 г. № 237-Ф3, от 14 декабря 2015 г. № 368-ФЗ, а от 19 декабря 2016 г. № 429-ФЗ — до 2021 года.

Напоминаю об этой истории, потому что очень многие из тех, кто принимал участие в том решении, и сейчас у руля, в том числе — в Госдуме или в Совете Федерации.

Или к ним на смену пришли великолепные ученики.

Теперь осталось дожить до 2022 года, чтобы осчастливиться узнать, какой очередной срок действующий закон будет бездействовать.