Читая многочисленные, зачастую неоправданно восторженные отклики по итогам неформальных переговоров премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева на полях заседания глав-государств Содружества Независимых Государств, состоявшегося 28 сентября т. г. в Душанбе, невольно задаешься вопросом: неужели авторы многочисленных публикаций и впрямь поверили, что у И. Алиева пробудилось стремление возобновить переговорный процесс с руководством Армении под магическим воздействием нашего премьер-министра? Или, быть может, президент Азербайджана сделал это в пику участникам митинга от 27 сентября т. г., организованного общественным комитетом «Карабах», в который входят 17 партий и общественных организаций, 13 ветеранов войны в Карабахе? Заметим, что этот митинг на стадионе Ясамальского района Баку был санкционирован властями Азербайджана и проходил под призывами «начать антитеррористическую операцию в Карабахе», «освободить Карабах», «надежда только на тебя, азербайджанский солдат», «вернуть вынужденных переселенцев в родные места» и т. п. Ведь по итогам состоявшихся по инициативе И. Алиева неформальных переговоров на ногах переговаривающиеся стороны, по сути, согласились следовать ранее достигнутым договоренностям на саммитах сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Вене (от 16 мая 2016 г.) и Санкт-Петербурге (от 20 июня 2016 г.). Напомним, что саммиты состоялись во многом благодаря усилиям третьего президента Республики Армения Сержа Азатовича Саргсяна. Отметим, что по их итогам были приняты совместные заявления по вопросам, точь в точь оговоренным в Душанбе, готовность к реализации которых была подтверждена лидерами Азербайджана и Армении уже на саммите СНГ. Это, конечно, шаг в правильном направлении и, бесспорно, благодарить за это следует прежде всего президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, который за день до этого встречался со своим азербайджанским коллегой в Баку и, судя по всему, в ходе встречи были достигнуты жесткие договоренности по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта. Косвенным свидетельством этому является заявление заместителя исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан», одного из самых преданных семье Алиевых, депутата Милли Меджлиса Сиявуша Новрузова, который сказал:

Primeminister.am Гейдар Алиев и Никол Пашинян во время саммита в Душанбе m

«Нагорно-Карабахская проблема решается не митингами, а целенаправленной политикой государства… Эти группы (имеются в виду участники митинга на стадионе в Баку — А. Г.) озвучивают призывы из Европы, других мест… Если эти люди так переживают за Карабах, то пусть проводят акции, демонстрации в Европе, перед посольствами Армении и международными организациями… Но ведь происходит наоборот. Эти люди проводят там антиазербайджанскую деятельность, а внутри Азербайджана поднимают нагорно-карабахский вопрос».

(Сиявуш Новрузов: Нагорно-Карабахская проблема решается не митингами, а целенаправленной политикой государства). Если сравнить эти мысли С. Новрузова с совершенно недавней воинственной риторикой И. Алиева, то вновь и вновь считаешь своим гражданским долгом сказать лидеру нашего стратегического союзника, России, Владимиру Владимировичу Путину спасибо!